Alimentazione sportiva: quali prodotti privilegiare

Ne esistono di diversi tipi e marche. Ma quali sono le molecole più importanti di cui abbiamo bisogno? Di seguito vi spieghiamo i prodotti da privilegiare.

Gli integratori alimentari vengono in soccorso perché permettono un recupero immediato. Specie nella formulazione in polvere, a rapido assorbimento.

Ovviamente per sopperire a tutto ciò si consiglia di assumere un'alimentazione corretta. Ma sappiamo anche come i ritmi frenetici ci impediscano di condurre una vita equilibrata. Con l'inconveniente di mangiare snack rapidi e saltuari o di saltare i pasti.

L'organismo posto sotto stress, infatti, consuma non solo grassi e calorie, ma anche macronutrienti come carboidrati, proteine e aminoacidi. Questo, per accumulare l'energia adatta a sostenere l'esercizio.

Aminoacidi in polvere

Partiamo dagli aminoacidi: cosa sono? Si tratta dei blocchi costruttivi di una proteina e servono per ridurre il catabolismo muscolare, aiutando l'organismo a ripristinare i propri tessuti. Gli aminoacidi sono in tutto 21, suddivisi tra aminoacidi essenziali e non essenziali.

Fanno parte, ad esempio, degli aminoacidi essenziali i cosiddetti BCAA, anche chiamati amminoacidi a catena ramificata, e sono: leucina, isoleucina e valina. Questi aminoacidi non possono essere prodotti autonomamente dall'organismo e vanno assolutamente integrati attraverso la dieta. Molto importanti, poi, sono anche l'arginina e la glutammina.

La prima viene adottata nelle diete sportive per la sua attività mioprotettiva e anabolica. La glutammina, invece – inserita nel gruppo degli amminoacidi non-essenziali – è un ottimo contributo per l'esercizio in quanto stimola la sintesi proteica e riduce i rischi da sovrallenamento.

Carboidrati in polvere

Come sappiamo il ruolo primario dei carboidrati è proprio quello di fornire energia all'organismo. E sono dei composti chimici contenuti nella maggior parte degli alimenti della dieta mediterranea: pane, pasta, riso, mais, patate, legumi. Non sempre però riusciamo a mangiarne il giusto quantitativo e questo può rivelarsi un problema in vista di un allenamento particolarmente intensivo.

La dose consigliata è di circa 1 grammo di carboidrati in polvere per ogni chilogrammo di peso corporeo.

La dose consigliata è di circa 1 grammo di carboidrati in polvere per ogni chilogrammo di peso corporeo.

Proteine

In ultimo – ma non per importanza – troviamo le proteine. Ogni sportivo che si rispetti sa quanto sia importante, dopo l'allenamento, prepararsi un frullato proteico per integrare le energie spese.

Le proteine liquide della migliore qualità sono tutte scelte per la loro capacità di supportare la crescita muscolare e agevolare il processo di riparazione.

Tra queste vanno sicuramente menzionate quelle del siero del latte che si dividono in:

proteine del siero del latte (isolato o idrolizzato)

proteine WHEY

Le WHEY nello specifico – anche chiamate proteine del siero del latte puro – sono un concentrato composto dall'82% di proteine, glutammina e BCAA, ideale anche per chi è intollerante al lattosio.

In questo caso la dose consigliata oscilla tra i 25 e i 50 grammi di proteine per frullato (da valutare in base alla propria massa e all'intensità dell'allenamento).