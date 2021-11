Alginati: Cosa Sono e Utilizzi

Cosa sono gli Alginati Gli alginati sono sali dell'acido alginico, un polimero di origine naturale che viene ricavato dalla parete cellulare di svariate alghe, tra cui spiccano per notorietà la laminaria (Laminaria spp.) ed il fucus (Fucus vesiculosus e Fucus serratus). Più precisamente, da queste alghe si estrae - mediante l'uso di soluzioni alcaline - l'algina, ossia una miscela di acido alginico e suoi sali capace di formare, in seguito al contatto con acqua, soluzioni viscose che vengono largamente impiegate come addensanti. A questo proposito, tuttavia, è bene precisare che - nel linguaggio comune - il termine "algina" viene anche utilizzato per indicare l'acido alginico reperibile in commercio. Acido Alginico: che cos'è e caratteristiche L'acido alginico è un un polimero anionico lineare dell'acido D-mannuronico e dell'acido L-glucoronico, tenuti insieme da legami β 1-4. La proporzione tra questi due acidi varia a seconda delle fonti vegetali da cui viene estratto, influenzandone direttamente le proprietà: gli alginati ricchi in acido D-mannuronico formano gel soffici e flessibili, mentre quelli ricchi di acido L-glucoronico formano gel più compatti e resistenti.

Uso Alimentare Impieghi degli Alginati in Cucina Nel linguaggio comune, sotto il termine alginati rientrano l'acido alginico (E400) ed i relativi sali, come quello di sodio (E401), di calcio (E404), di potassio (E402) e di ammonio (E403). Le applicazioni dietetico-salutistiche degli alginati sono piuttosto varie, ma accumunate da precise caratteristiche funzionali. A contatto con l'acqua, gli alginati la assorbono in quantità decine di volte superiori al proprio peso. Nell'industria alimentare questa proprietà adsorbente li rende di largo impiego come addensanti, per esaltare la consistenza di confetture, marmellate, gelati, dolciumi, formaggi fusi e creme spalmabili. Sempre in campo alimentare, gli alginati vengono impiegati come base per alimenti ipocalorici, data questa loro capacità di assorbire acqua e formare gel viscosi, piuttosto sazianti ma poveri di calorie. Per approfondire: Alginati come Additivi Alimentari

Uso Cosmetico Utilizzo degli Alginati nella Cosmesi Gli alginati possono essere utilizzati anche all'interno di diversi prodotti cosmetici, dove spesso vengono utilizzati come agenti gelificanti. Molto apprezzate sembrano essere anche le maschere per il viso a base di alginati che vengono impiegate per restituire idratazione e luminosità alla pelle. Questi prodotti di bellezza si preparano sciogliendo l'alginato in polvere in acqua - eventualmente in associazione ad altri ingredienti - e poi vanno applicate sul viso con appositi pennelli, avendo cura di evitare occhi e controno occhi e le labbra. Seccandosi, la maschera solidifica trasformandosi in una sorta di pellicola che, una volta trascorso il tempo di posa (può variare da una maschera all'altra), può essere rimossa come avviene con le più "classiche" maschere peel-off. Naturalmente, per questo tipo di utilizzo è necessario impiegare alginato per uso cosmetico.