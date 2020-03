Integratori di Acido Ialuronico

Cos'è l'Acido Ialuronico? L'acido ialuronico è un polisaccaride lineare ad alto peso molecolare, ampiamente presente nei tessuti connettivi degli organismi, uomo compreso. Si concentra soprattutto a livello del liquido sinoviale (che bagna le superfici articolari, preservandole dall'usura), della cartilagine, dell'umor vitreo dell'occhio e del cordone ombelicale. Struttura Chimica Dal punto di vista chimico, l'acido ialuronico è costituito da una catena polisaccaridica lineare, prodotta dalla concatenazione di migliaia di unità disaccaridiche, legate mediante legame β-(1→4) e formate da residui di acido glucuronico ed N-acetilglucosammina, a loro volta legati da legami β-(→3). Grazie a questa sua particolare struttura chimica, l'acido ialuronico è in grado di legare a sè molte molecole di acqua, raggiungendo un elevato grado di idratazione.

Funzioni e Proprietà Considerate queste sue spiccate proprietà viscosizzanti, l'acido ialuronico è fondamentale per mantenere il giusto grado di idratazione, la turgidità, la plasticità e la viscosità della matrice extracellulare (ECM). A Livello Cutaneo Grazie all'alto peso molecolare e all'alto grado di idratazione, l'acido ialuronico può organizzarsi in macromolecole, formando una struttura dinamica di tipo reticolare che riempie gli spazi tra le fibre di collagene; tale impalcatura mantiene la forma e il tono del tessuto, e funziona da filtro fisico contro la diffusione di particolari sostanze, inclusi batteri e agenti infettivi. Bisogna comunque notare che molti batteri possono degradare l'acido ialuronico, aprendosi un varco in questa struttura tridimensionale, grazie alla secrezione dell'enzima ialuronidasi. A livello cutaneo, l'acido ialuronico svolge un ruolo molto importante nel preservare il giusto grado di idratazione e turgore della pelle, esercitando anche un'azione riempitiva che dona alla cute un aspetto giovane e rimpolpato. A Livello Articolare Essendo in grado di incamerare moltissime molecole d'acqua, l'acido ialuronico è anche in grado di agire come ammortizzatore di shock meccanici e come efficiente lubrificante (ad es. nel liquido sinoviale), prevenendo il danneggiamento delle cellule del tessuto da stress fisici. Non a caso, nella cartilagine l'acido ialuronico, legandosi ai proteoglicani, forma aggregati di notevoli dimensioni, risultando fondamentale per la stabilità della cartilagine stessa. Durante le infiammazioni articolari, la struttura dell'acido ialuronico viene aggredita da sostanze pro-infiammatorie (dotate di attività ialuronidasica), perdendo così non solo le caratteristiche strutturali, ma anche la sua funzionalità lubrificante e nutritiva. Tali alterazioni stanno alla base dei fenomeni degenerativi cartilaginei tipici dell'artrosi.

Impieghi terapeutici Infiltrazioni di acido ialuronico Vista l'importanza dell'acido ialuronico per la salute delle articolazioni, questo polisaccaride viene comunemente utilizzato per infiltrazioni nel trattamento di processi infiammatori e malattie degenerative articolari. In questi casi, il trattamento medico è finalizzato ad arricchire e rimpiazzare localmente i fluidi sinoviali che riempiono le giunzioni osteoarticolari sofferenti, mediante infiltrazioni locali di acido ialuronico. A tale scopo, questo polisaccaride viene utilizzato come lubrificante antiflogistico e preservante del liquido sinoviale. Medicina Estetica e Cosmesi Iniezioni di acido ialuronico sono utilizzate anche in chirurgia e dermatologia estetica, per eliminare le rughe e prevenire l'invecchiamento della pelle (vedi filler all'acido ialuronico), mentre l'industria cosmetica include l'acido ialuronico nei prodotti per il make-up e nelle creme idratanti ad azione anti-aging (vedi acido ialuronico nei cosmetici). Altri Impieghi In oculistica, lacrime artificiali a base di acido ialuronico sono utilizzate per trarne sollievo in caso di occhio secco. L'acido ialuronico viene sfruttato anche per il rilascio controllato di alcuni farmaci.

Acido ialuronico per via orale Vista l'importanza dell'acido ialuronico per la salute dell'organismo, e considerato l'inevitabile calo delle sue concentrazioni con l'invecchiamento (fatta 100 la percentuale presente nell'organismo a 20 anni, il valore scende a 65, 45 e 25 rispettivamente a 30, 50 e 60 anni), molte persone sono alla ricerca di un integratore che possa in qualche modo aumentare le concentrazioni di questo polisaccaride nei vari tessuti. Precursori Per molto tempo l'integrazione di acido ialuronico è avvenuta in maniera indiretta, ricorrendo a supplementi di glucosamina, spesso abbinata a condroitina solfato, soprattutto per promuovere la salute delle articolazioni. Da qualche tempo, però, si sono affacciati sul mercato integratori di acido ialuronico da assumersi per via orale. Questa possibilità è stata a lungo scartata, dal momento che i processi digestivi alterano irrimediabilmente la struttura dell'acido ialuronico, inattivandolo; inoltre, l'elevato peso molecolare rendeva poco plausibile l'ipotesi di un significativo assorbimento intestinale. Come si produce L'acido ialuronico abbonda particolarmente nelle creste del gallo e tale materiale è stato utilizzato per la preparazione di integratori specifici, che hanno dimostrato effetti positivi sul turgore e sull'idratazione della pelle, a testimonianza di una certa capacità di assorbimento intestinale dell'acido ialuronico introdotto per os. Si tenga presente che la maggior parte dell'acido ialuronico oggi presente sul mercato non è comunque di origine animale, ma viene prodotta per fermentazione batterica (grazie alla tecnologia del DNA ricombinante). Come agisce ed Efficacia I primi studi sulla cinetica di digestione e assorbimento dell'acido ialuronico hanno suggerito la possibilità che venga spezzettato (idrolizzato) a livello gastrico e intestinale, anche grazie all'azione della flora batterica locale (bifidobatteri e lattobacilli); qui, grazie alla spiccata solubilità, alla struttura lineare e all'assenza di gruppi solfato, è plausibile che i frammenti di acido ialuronico vengano assorbiti senza particolare difficoltà, come del resto testimoniano vari esperimenti condotti su modelli murini. Dopo l'assorbimento, queste catene molecolari verrebbero in qualche modo ricomposte nelle sedi opportune, per dare acido ialuronico attraverso reazioni di sintesi interna. Un altro meccanismo d'azione ipotizza che l'acido ialuronico assunto oralmente moduli l'infiammazione anche attraverso un'interazione diretta con le cellule epiteliali dell'intestino e i loro recettori; da tale interazione deriverebbe la sintesi di citochine antinfiammatorie come la IL-10. L'efficacia dell'acido ialuronico assunto per via orale nel reidratare la pelle secca e migliorare la salute delle ginocchia, è stata ormai avvalorata da numerosi studi, comprese delle interessanti review (vedi bibliografia) Se vogliamo è un po' quello che succede con il collagene (altro componente essenziale di pelle e articolazioni), il quale una volta introdotto con la dieta o specifici integratori viene digerito a livello gastrico; a questo punto, i singoli amminoacidi e i piccoli peptidi derivanti dalla digestione del collagene, vengono trasportati nel circolo sanguigno e - una volta arrivati nelle sedi preposte alla sintesi della molecola - vengono utilizzati come mattoncini per ricostruire il colalgene, stimolandone la sintesi endogena.

Per quanto detto, un integratore contenente concentrazioni adeguate di acido ialuronico, collagene e altri principi attivi di supporto, può rappresentare una valida soluzione per il benessere articolare, aiutando a mantenere articolazioni dinamiche. L'azione degli intetgratori di acido ialuronico si rivela utile anche per sostenere l'idratazione cutanea, mantenendo la pelle più soda e luminosa, con meno rughe.