Acido aspartico: a cosa serve, dove si trova, quanto e quando assumerlo

L'acido aspartico è anche disponibile come integratore alimentare , in varie forme. L'acido D-aspartico viene proposto come booster del testosterone ma, come vedremo, la sua utilità è più che controversa.

L' acido aspartico (Asp) – forma ionica: aspartato – è un aminoacido (AA) non essenziale per l'organismo umano.

Integratori di acido aspartico e aspartato

Sia l'acido aspartico che i suoi sali possono essere integrati con prodotti specifici.

Alcuni prodotti tuttavia, pur contendo aspartato, non sono concepiti per aumentare i livelli di questo amminoacido nella dieta. L'aspartato di magnesio ad esempio, ha la funzione di incrementare l'apporto di magnesio in una forma più biodisponibile, perché organica.

La molecola più implicata nella formulazione degli integratori alimentari basati sul ruolo specifico dell'amminoacido in questione è l'acido D-aspartico, ovvero l'isomero con minor ruoli biologici rispetto al più diffuso L-acido aspartico.

I presunti effetti dell'acido D-aspartico sarebbero di miglioramento degli ormoni sessuali e, più precisamente, del testosterone .

A livello sperimentale, l'acido D-aspartico sembra aver aumentato i livelli di testosterone (T) in due studi differenti e indipendenti.

Uno sui maschi sani ha riportato un aumento del 42% dei livelli di T (dosaggio 3.12 g / die), un altro sugli uomini sterili e che soffrivano di gravi limitazioni metodologiche, ha riportato un aumento del 30-60% di T (dosaggio 2.66 g / die).

D'altro canto, studi successivi eseguiti su maschi allenati non hanno apprezzato alcun aumento di T (dosaggio 3.00 g / die). L'ultimo effettuato ha perfino evidenziato una diminuzione del 12,5% di T (dosaggio 6.00 g / die).

Da quanto evinto, è possibile che il DAA possa migliorare la produzione di testosterone negli uomini con bassi livelli dello stesso, ma non in quelli sani ed allenati .

Pertanto, da un lato l'integrazione con acido D-aspartico si "potrebbe" rendere utile nel miglioramento della libido e dell'erezione in caso di problematiche reali. Dall'altro, se assunto per aumentare la massa muscolare in un contesto di piena salute e funzionalità – il testosterone è uno dei principali ormoni anabolici – l'acido D-aspartico potrebbe risultare potenzialmente inutile.

Non è noto se l'assunzione di DAA in condizioni sfavorevoli per la produzione di T nei soggetti sani anche allenati, come bassissime percentuali di massa grassa od overtraining o altro, possa in qualche modo risultare positiva sui livelli dello stesso.

Quanto acido aspartico o aspartato assumere?

Il dosaggio utile di acido D-aspartico può oscillare, come si evince dagli studi precedenti, da poco più di 2.5 g / die a 3.0 g /die; dosi superiori si sono dimostrate non solo inutili, ma addirittura controproducenti.

Quando assumere acido aspartico o aspartato?

L'assunzione di acido D-aspartico può essere fatta sia a digiuno che in concomitanza dei pasti, poiché non presenta alterazioni dell'assorbimento, e perché l'isomero D- non viene impiegato nei normali processi metabolici che interessano invece l'enantiomero L-.

Volendo identificare un momento "ipoteticamente" migliore per tentare di aumentare i livelli di testosterone nell'organismo, la scelta potrebbe orientarsi su:

pre-, peri- o post- workout per la forza e l'ipertrofia, in modo da ottimizzare la naturale secrezione dello stesso indotta dall'allenamento specifico;

prima del sonno notturno (pre-nanna), in modo da ottimizzare la naturale secrezione dello stesso nel momento della giornata in cui, secondo i ritmi circadiani, dovrebbe raggiungere il picco fisiologico.

Si tratta, tuttavia, di semplici supposizioni.