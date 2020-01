Italiani grandi consumatori di vitamina C. A più di trent'anni dai primi libri di Pauling, nonostante le secche smentite da parte della medicina convenzionale, il "mito dell'acido ascorbico - panacea di tutti i mali" stenta a tramontare. C'è chi lo consiglia in maniera del tutto disinteressata per i preziosi benefici sperimentati in prima persona, chi si improvvisa studioso e ricercatore, e addirittura chi solleva ipotesi cospirazionistiche circa presunti tentativi di offuscarne le proprietà terapeutiche. La medicina ufficiale, dal canto suo, non può che mettere in guardia dall'eccessivo entusiasmo verso gli integratori vitaminici; se per l'acido ascorbico i rischi di effetti collaterali da sovradosaggio sono particolarmente ridotti, altrettanto non si può dire per vitamine ugualmente popolari, come la E o la pro-vitamina A (Beta-carotene).

Per quanto concerne l'acido ascorbico, un apporto alimentare di 60/90 mg al giorno è considerato sufficiente per soddisfare i fabbisogni di un adulto in buono stato di salute. Un quantitativo, questo, tutto sommato irrisorio, facilmente colmabile con il semplice consumo quotidiano di un kiwi o di un'arancia.

Per quanto riguarda gli integratori di vitamina C, secondo le direttive ministeriali, il dosaggio quotidiano non può superare i 1.000 mg di acido ascorbico (un grammo al giorno).

Quanta vitamina C assumere attraverso gli integratori? Secondo la tesi della medicina ufficiale, un'alimentazione varia ed equilibrata è in grado di fornire da sola tutti i nutrienti necessari al buon funzionamento dell'organismo. La stessa cosa vale anche per l'atleta, che nonostante "consumi di più" è portato ad alimentarsi in maniera più ricca, aumentando, di conseguenza, l'apporto dei vari nutrienti. Lo sapevi che... Il frutto di Terminalia ferdinandiana, una pianta australiana, è la fonte naturale più ricca di vitamina C, che contiene a dosaggi pari a 3,1 g su 100. Tra gli alimenti di comune consumo nel nostro Paese, i kiwi ed i broccoli, con i loro 90 mg di vitamina su 100, sono le fonti più generose in tal senso. Secondo la tesi per così dire salutistica, in virtù delle preziose proprietà antiossidanti dell'acido ascorbico, è consigliata un'integrazione regolare e costante di quantitativi variabili tra i 180 ed i 1000 mg al giorno (0,18/1 grammo). A dire il vero c'è anche chi - rifacendosi al più noto ex-consumatore di acido ascorbico, il già citato Linus Pauling - arriva a consumarlo in quantitativi "industriali", nell'ordine dei 6-18 grammi al giorno (il dosaggio viene stabilito ricercando per prove ripetute la massima quantità assumibile senza che insorgano disordini gastrointestinali). Sempre secondo la medicina ufficiale, il limite massimo di assunzione giornaliera, che molto probabilmente non presenta alcun rischio di effetti avversi nella maggior parte dei soggetti sani, è di 2000 mg. Questa soglia è riferita all'apporto complessivo di vitamina C (alimenti più eventuale integrazione). Gli effetti collaterali più importanti che possono comparire a dosaggi superiori includono cefalea, disturbi del sonno, rossore in viso e disordini gastrointestinali (acidità di stomaco, nausea, vomito e diarrea). In definitiva, quindi, se vogliamo affidarci ai consigli della medicina ufficiale, l'integrazione di vitamina C non è necessaria, ma nemmeno pericolosa, a meno che non si assumano vere e proprie megadosi. Dato che spesso la verità sta nel mezzo, la maggior parte degli esperti favorevoli a questa pratica, consiglia dosaggi quotidiani variabili dai 180/360 ai 500/1000 mg/die.

Acido ascorbico e suoi sali: i tanti nomi della vitamina C Spesso, tra i non addetti ai lavori non è ben chiaro che "acido L-ascorbico" è semplicemente un sinonimo di "vitamina C" (mentre l'acido D-ascorbico non espleta azione vitaminica). Figuriamoci cosa succede quando queste persone sentono parlare di aspartato di sodio, di potassio, di calcio e via discorrendo. Come dice la parola stessa, l'acido ascorbico è un acido, e come tale può reagire con una base (ad esempio carbonato di sodio o potassio) formando un sale; questa proprietà viene sfruttata in campo industriale per produrre - attraverso reazioni e tecniche piuttosto semplici - i sali dell'acido ascorbico. Questi prodotti prendono il dome generico di ascorbati minerali e rispetto alla vitamina C pura si distinguono per un minor grado di acidità.

Assorbimento e biodisponibilità dell'acido ascorbico L'assorbimento gastro-intestinale dell'acido ascorbico avviene per diffusione semplice e trasporto attivo. A basse concentrazioni predomina la forma attiva, mentre in presenza di elevate concentrazioni questo meccanismo si satura ed il contributo della diffusione passiva diviene importante. A livelli di assunzione normali, viene assorbita una quota di acido ascorbico variabile tra il 70 ed il 95% della dose ingerita. Tale percentuale può comunque variare, anche in misura notevole, in relazione al dosaggio assunto, spostandosi verso il 100% quando l'apporto è particolarmente basso e scendendo anche sotto il 20% quando l'acido ascorbico viene assunto a dosi elevatissime (12 g). Sulla base di queste evidenze fisiologiche, frazionare l'apporto integrativo di vitamina C in più dosi, da assumersi al momento dei pasti, potrebbe teoricamente aumentare l'assorbimento intestinale di vitamina C. Una volta migliorato l'assorbimento intestinale, ci si scontra contro un altro ostacolo, rappresentato dalla soglia di riassorbimento renale. Se le concentrazioni plasmatiche sono troppo elevate, infatti, la vitamina C in eccesso viene rapidamente allontanata dall'organismo attraverso le urine; è quindi importante, sempre in linea teorica, che l'assorbimento gastro-intestinale sia graduale. In questo modo quel poco di vitamina C che entra in circolo fa in tempo ad essere captato dalle cellule bisognose, senza accumularsi troppo con il rischio di essere eliminato con le urine. Non a caso, un docente universitario ricordava in maniera ironica che assumere acido ascorbico a dosaggi particolarmente elevati è un'ottima strategia per aumentare il costo delle proprie urine.