In definitiva, per sintetizzare tre grammi di HMB sono necessari circa 60 grammi di leucina, cosa che nella prassi comune non avviene. Si stima infatti che l'organismo di un uomo adulto di 70 kg produca dai 200 ai 400 mg di HMB al giorno, ovviamente anche in funzione dell'apporto alimentare di leucina.

La maggior parte del KIC viene quindi convertita in isovaleril- CoA , mentre una quota attorno al 5% viene metabolizzata in Beta-idrossi Beta-metilButirrato (HMB); l'enzima che catalizza questa reazione è chiamato α-chetoisocaproato diossigenasi.

L'Idrossi Metil Butirrato fu scoperto nel latte di maiale ; piccole quantità sono riscontrabili anche in altri alimenti , come il pompelmo , l' erba medica ed il pescegatto.

Per questo motivo, la tanto pubblicizzata capacità dell'HMB di incrementare la massa muscolare in soggetti sani ed allenati è ancora da chiarire.

Nonostante la sua efficacia anticatabolica sia stata descritta in alcune condizioni critiche - come la sarcopenia dell' età adulta , la cachessia oncologica o da traumi estesi - ancora incerto è l'effetto anticatabolico ed anabolico sull'individuo sano.

Quali benefici ha dimostrato l'HMB?

Come accennato, la letteratura scientifica risulta alquanto dibattuta sulla reale utilità dell'HMB in ambito sportivo.

Se da un lato l'HMB sembrerebbe risparmiare la proteolisi muscolare indotta dall'esercizio fisico intenso, dall'altro non si osserverebbe un aumento complessivo della massa muscolare in soggetti sani ed allenanti (al contrario di quanto invece osservato su pazienti sarcopenici e defedati).

Per questo motivo l'attività anabolica, anticatabolica ed immunomodulante dell'HMB sembrerebbe essere strettamente correlata a fattori quali sesso, età, condizione fisica, stato muscolare e stato di salute.

In campo salutistico, alcuni studi avrebbero messo in luce proprietà ipocolesterolemizzanti (a carico della frazione LDL) ed antiipertensive dell'HMB; altri ancora suggerirebbero un possibile effetto positivo sul sistema immunitario e sulla guarigione delle ferite, mentre per il già ricordato stimolo sulla sintesi proteica l'HMB potrebbe essere di potenziale aiuto negli stati cachettici.

A tal proposito segnaliamo un'interessante e completa review del 2008, che prende in esame tutte le principali ricerche condotte sull'HMB negli ultimi anni: Effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on exercise performance and body composition across varying levels of age, sex, and training experience: A review - Gabriel J Wilson Jacob M Wilson Anssi H Manninen (liberalmente consultabile a questo indirizzo).