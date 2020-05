EPA - Acido Eicosapentaenoico

Numerose, ma spesso enfatizzate in maniera eccessiva, sono le evidenze sperimentali a sostegno degli effetti positivi dell'EPA - e degli acidi grassi omega tre in genere - sulla salute umana.

Dagli studi attualmente disponibili, emergerebbero informazioni preziose sulla reale utilità di questo nutriente.

EPA e patologie infiammatorie

L'uso adeguato di EPA si è rivelato efficace, sia in modelli sperimentali che in trial clinici degni di nota, nel ridurre le concentrazioni di marcatori infiammatori, quali citochine e leucotrieni.

Considerando il ruolo patogenico di questi mediatori nello sviluppo di patologie come l'artrite reumatoide, il lupus eritematoso sistemico e le malattie infiammatorie intestinali, l'uso di EPA avrebbe delle ripercussioni molto interessanti sul decorso clinico di queste patologie.

EPA e patologie neurodegenerative

Diversi autori sostengono l'utilità dell'integrazione con EPA nel ritardare la progressione di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer, la demenza senile e la sclerosi multipla.

Il miglioramento delle capacità cognitive, comportamentali, relazionali e motorie, deriverebbe proprio dall'azione protettiva dell'EPA nei confronti delle membrane nervose sottoposte all'azione lesiva delle specie reattive dell'ossigeno

EPA e patologie metaboliche

Ben caratterizzate sono le attività metaboliche dell'EPA.

Oltre al noto effetto ipotrigliceridemizzante ed ipocolesterolemizzante, prezioso nel ridurre il rischio cardiovascolare, l'uso adeguato di EPA , sembrerebbe anche apportare vantaggi apprezzabili nei confronti del metabolismo glucidico. Tale effetto sarebbe legato a un'azione sensibilizzante nei confronti del segnale insulinico.