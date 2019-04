Spossatezza e affaticamento sono sintomi che possono comparire in seguito a cause di natura sia patologica che non patologica. In quest'articolo, tuttavia, l'attenzione sarà concentrata sulla seconda tipologia di cause. Pertanto, tralasciando tutte le possibili malattie in grado di dare origine a spossatezza e affaticamento, di seguito verranno elencati alcuni dei principali fattori non patologici potenzialmente in grado di dare origine ai sintomi in questione.

Cambi di stagione: la comparsa di affaticamento e spossatezza è una condizione abbastanza comune in prossimità dei cambi di stagione, in particolar modo, quando si passa dalla fredda stagione invernale alle temperature miti della stagione primaverile.

Intensa attività lavorativa e/o di studio: spossatezza e affaticamento possono fare la loro comparsa anche nei periodi in cui le attività lavorative e/o di studio si intensificano, come può avvenire, ad esempio, in prossimità di scadenza, esami scolastici e universitari.

Forte stress: l'affaticamento e la spossatezza possono comparire anche a causa di periodi caratterizzati da forte stress (lavorativo, emotivo, familiare, ecc.).

Stile di vita irregolare: uno stile di vita irregolare caratterizzato da abitudini non propriamente corrette (ad esempio, insufficiente riposo notturno, consumo di pasti fuori orario, ecc.), soprattutto se protratto nel tempo, potrebbe portare alla comparsa di affaticamento e spossatezza.

Alimentazione inadeguata: un'alimentazione non equilibrata può favorire la comparsa di spossatezza e affaticamento. L'assunzione di cibi lavorati, cibi spazzatura e l'abuso di bevande eccessivamente zuccherate, così come l'abuso di alcolici possono influire negativamente sull'energia e sulla vitalità. Inoltre, le diete sregolate, molto spesso, non consentono un idoneo apporto di nutrienti (come vitamine, sali minerali, ecc.) e ciò contribuisce ulteriormente alla comparsa di condizioni di affaticamento e spossatezza.

Condizioni ambientali: in presenza di climi particolarmente caldi e umidi, la comparsa di affaticamento e spossatezza con riduzione della capacità di concentrazione non è un evento così insolito. Inoltre, climi di questo tipo favoriscono un'abbondante sudorazione con conseguente perdita di liquidi e sali minerali ed aumento del rischio di andare incontro a disidratazione; tutte condizioni che contribuiscono anch'esse alla comparsa dei sintomi sopra menzionati.

Menopausa: la menopausa, si sa, è un evento del tutto fisiologico nella vita di una donna. L'affaticamento e la spossatezza rappresentano due dei diversi e vari sintomi che possono accompagnare questa fase della vita femminile.