Integratori: sono utili? Criticità sull'utilizzo degli Integratori

Cosa sono, utilità, tutela del consumatore ed effetti collaterali Una dieta varia ed equilibrata apporta DA SOLA tutti i nutrienti necessari per garantire ad un organismo sano di raggiungere e mantenere uno stato di piena efficienza fisica e psichica.

Leggi anche Integratori Naturali per Rafforzare le Difese Immunitarie L'organismo dell'atleta è in condizioni di equilibrio omeostatico precario dove una

Su queste semplici considerazioni si basa il business miliardario degli L'organismo dell'atleta è in condizioni di equilibrio omeostatico precario dove una corretta alimentazione può incidere sulla performance e sui tempi di recupero.Su queste semplici considerazioni si basa il business miliardario degli integratori alimentari

Diventare atleta non è mai stato così semplice, il falso mito degli integratori Considerando gli enormi stress a cui è sottoposto il fisico di un atleta (allenamenti, competizioni ecc.), l'integrazione diventa in molti casi una necessità volta a coprire le carenze di una dieta che deve rispondere a troppi compromessi.

Stiamo parlando di atleti, di professionisti che svolgono allenamenti particolarmente intensi e che sono costantemente seguiti da esperti in grado di consigliare il tipo di supplementazione realmente necessaria, in funzione delle condizioni fisiche e della disciplina praticata.

Oggi a quanto pare basta davvero poco per diventare atleti, medici e stregoni: qualche seduta in palestra o un po' di jogging sono divenuti pretesti sufficienti per assumere integratori alimentari;

dato che ognuno s'improvvisa esperto e consiglia all'altro quali integratori assumere probabilmente in giro ci sono più medici e nutrizionisti di quanto pensassimo;

visto che non è più necessario effettuare visite mediche che accertino le reali esigenze dell'organismo, probabilmente chi li consiglia ha doti sovrannaturali Molte persone sono attratte dall'integrazione alimentare perché pensano che possa garantire loro benessere e vitalità, o comunque contribuire a migliorare la loro performance sportiva. Ma ne sono davvero sicure o si lasciano semplicemente trasportare da un falso entusiasmo?

L'alibi "fasullo" degli integratori Le sostanze naturali Scegliete a caso un integratore, con tutta probabilità leggerete sulla confezione che si tratta di un prodotto a base di sostanze naturali normalmente presenti nell'organismo.

E allora? Nell'immaginario comune una sostanza naturale sarebbe da preferire perché priva di effetti collaterali. E cosa c'è di più naturale dell'acqua? Bene, provate a berne 15 litri al giorno e fatemi sapere se è davvero priva di effetti collaterali!

Il troppo storpia, non serve una laurea per capirlo. Purtroppo, però, il miraggio dell'integratore "magico" attira molte persone, soprattutto quelle che hanno poca voglia di sudare e che sono alla continua ricerca della scorciatoia ideale per raggiungere senza fatica i propri obiettivi. Nessuno pensa che un eccesso può essere dannoso quanto un difetto.

I falsi studi scientifici Le ditte produttrici di supplementi sono alla continua ricerca del modo migliore per valorizzare i propri prodotti e cosa c'è di meglio di una ricerca scientifica che ne sottolinei le benefiche proprietà? Realizzare uno studio non è poi così difficile, basta ingaggiare un gruppo di ricercatori e riportare i risultati sui volantini pubblicitari. Ciò che è molto più difficile è ottenere una validazione ufficiale dello studio. Dati non confermati valgono meno della carta sulla quale sono scritti poiché non vi sono prove sulla loro veridicità.

Le proprietà delle sostanze Ecco il ragionamento che giustificherebbe l'utilizzo di un determinato integratore: siccome la sostanza x rallenta i processi di degenerazione cellulare, assumendola con regolarità si possono combattere gli effetti dell'invecchiamento. Logico no? E ora seguite questo ragionamento: visto che l'acqua è essenziale per irrigare i campi, aumentando la quantità di acqua per metro cubo si otterranno prodotti di migliore qualità. Logico no? Provate ad innaffiare i vostri fiori 5 volte al giorno e fatemi sapere se cresceranno più rigogliosi!

Una goccia nel mare Chi crede di trarre beneficio dagli integratori dovrebbe porsi almeno tre domande: ne ho davvero bisogno? sono pericolosi per la mia salute? sono davvero efficaci? Sull'ultimo punto non bisogna crearsi troppe illusioni. Ammesso che il prodotto apporti un qualche beneficio e che ve ne sia un reale bisogno, i miglioramenti saranno comunque modesti. E non potrebbe essere altrimenti. Il nostro organismo è regolato da una miriade di mircroregolazioni, intrecciate tra loro in modo da garantire la stabilità del sistema. Qualche miglioramento significativo si può ottenere solo se nella catena esiste un anello debole e se l'integratore va ad agire proprio su quell'elemento. In ogni caso si tratta di una goccia in mezzo al mare, un po' come rifare il naso ad una persona molto brutta, di certo non diventerà bella dopo l'intervento.

Attenzione alle truffe Sono stati scoperti numerosi casi di contaminazione accertata di supplementi dietetici. Si tratta in molti casi di residui della lavorazione potenzialmente tossici o di sostanze dopanti aggiunte in piccole dosi per aumentare l'efficacia del prodotto.

Nel lontano 2001 il comitato olimpico internazionale (CIO) analizzò i prodotti di 215 diversi fornitori in 13 stati. I risultati dello studio evidenziarono come il 14,8% dei campioni fosse contaminato da sostanze dopanti non dichiarate nell'etichetta.

Stati N° integratori testati N° di "positivi" % di "positivi" Olanda

Austria

GB

USA

Italia

Spagna

Germania

Belgio

Francia

Norvegia

Svizzera

Svezia

Ungheria

Totale 31

22

37

240

35

29

129

30

30

30

13

6

2

634 8

5

7

45

5

4

15

2

2

1

-

-

-

94 25.8%

22.7%

18.9%

18.8%

14.3%

13.8%

11.6%

6.7%

6.7%

3.3%

-

-

-

14.8%

Furono trovati 11 diversi steroidi anabolizzanti androgenici, principalmente precursori del testosterone e del nandrolone: 23 campioni contenevano precursori del nandrolone e del testosterone

64 campioni contenevano precursori del testosterone

7 campioni contenevano precursori del nandrolone

Non sono stati pubblicati i nomi dei prodotti positivi