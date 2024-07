Integratori: migliori offerte del Prime Day Amazon 2024

Scopriamo insieme quali sono gli integratori in offerta da non perdere il 16 e il 17 luglio in occasione del Prime Day 2024!

Il Prime Day rappresenta un'ottima occasione per approfittare di sconti interessanti anche sugli integratori alimentari . Gli integratori possono essere preziosi in caso di carenze di specifiche sostanze nutritive, offrendo un supporto supplementare quando necessario. Esistono una vasta gamma di integratori, alcuni progettati per soddisfare esigenze particolari. Questi integratori possono concentrare vitamine e altri nutrienti essenziali in un'unica compressa, mirati a fornire il supporto necessario durante periodi specifici della vita.

Integratori vitaminici e minerali

Gli integratori di vitamine e sali minerali forniscono nutrienti essenziali per il corpo, spesso usati per colmare carenze nutrizionali o supportare la salute generale. Questi integratori possono contenere una combinazione di vitamine, come A, C, D, e minerali, come ferro, calcio e magnesio, e vengono assunti in varie forme, tra cui compresse, capsule, polveri e liquidi.

Sullo store di Amazon in occasione del Prime Day abbiamo selezionato questi per voi a dei prezzi vantaggiosi.

Equilibra Integratori Alimentari, Multivitamine & Minerali

L'integratore alimentare a base di vitamine e minerali in compresse triplo strato di Equilibra è formulato con tecnologia SUPER FAST + FAST + RETARD, che assicura un rilascio graduale dei nutrienti: le vitamine per energia e sostegno in 5 minuti, i sali minerali per mente e metabolismo in 45 minuti, e le vitamine per difese e radicali liberi fino a 8 ore. Contiene 13 vitamine e 10 minerali che coprono il 100% dei valori nutritivi di riferimento giornalieri per il benessere fisico e mentale.

Equilibra, Vitamine Gruppo B

L'integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B di Equilibra è formulato in compresse doppio strato con tecnologia FAST + RETARD per un rilascio graduale. Offre un rilascio rapido di vitamina B12 in 10 minuti per ridurre stanchezza e affaticamento e un rilascio prolungato delle altre vitamine del gruppo B fino a 8 ore. Contiene vitamine del gruppo B per il benessere fisico e mentale.

Armores Natura Integratori Alimentari, Vitamina C

L'integratore di Vitamina C di Equilibra, 100% naturale da Acerola, Rosa Canina e Camu Camu, supporta la funzione del sistema immunitario e le naturali difese dell'organismo. Ogni compressa contiene 250 mg di Vitamina C naturale. L'Acerola e il Camu Camu rafforzano le difese naturali, mentre la Rosa Canina ha un'azione di sostegno e ricostituente. È un prodotto vegano, senza glutine e privo di lattosio,

Altri integratori di vitamine e sali minerali sullo store sono questi: