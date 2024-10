Integratori ZMA: a cosa servono, quanto assumerne e prodotti migliori

Bibliografia

Serum testosterone and urinary excretion of steroid hormone metabolites after administration of a high-dose zinc supplement.

Koehler K, Parr MK, Geyer H, Mester J, Schänzer W.

Eur J Clin Nutr. 2009 Jan;63(1):65-70. Epub 2007 Sep 19.

Effects of Zinc Magnesium Aspartate (ZMA) Supplementation on Training Adaptations and Markers of Anabolism and Catabolism.

Wilborn CD, Kerksick CM, Campbell BI, Taylor LW, Marcello BM, Rasmussen CJ, Greenwood MC, Almada A, Kreider RB.

J Int Soc Sports Nutr. 2004 Dec 31;1(2):12-20

Effect of fatiguing bicycle exercise on thyroid hormone and testosterone levels in sedentary males supplemented with oral zinc.

Kilic M.

Neuro Endocrinol Lett. 2007 Oct;28(5):681-5.

The effect of exhaustion exercise on thyroid hormones and testosterone levels of elite athletes receiving oral zinc.

Kilic M, Baltaci AK, Gunay M, Gökbel H, Okudan N, Cicioglu I.

Neuro Endocrinol Lett. 2006 Feb-Apr;27(1-2):247-52.

Zinc supplementation in rats subjected to acute swimming exercise: Its effect on testosterone levels and relation with lactate.

Kaya O, Gokdemir K, Kilic M, Baltaci AK.

Neuro Endocrinol Lett. 2006 Feb-Apr;27(1-2):267-70.

Neuroendocrine responses to running in women after zinc and vitamin E supplementation.

Singh A, Papanicolaou DA, Lawrence LL, Howell EA, Chrousos GP, Deuster PA.

Vitamin and mineral status of trained athletes including the effects of supplementation.

Weight LM, Noakes TD, Labadarios D, Graves J, Jacobs P, Berman PA.

Am J Clin Nutr. 1988 Feb;47(2):186-91.

Effects of Magnesium Supplementation on Testosterone Levels of Athletes and Sedentary Subjects at Rest and after Exhaustion.

Cinar V, Polat Y, Baltaci AK, Mogulkoc R.

Biol Trace Elem Res. 2010 Mar 30. [Epub ahead of print]

.The effects of magnesium supplementation on thyroid hormones of sedentars and Tae-Kwon-Do sportsperson at resting and exhaustion.

Cinar V.

Neuro Endocrinol Lett. 2007 Oct;28(5):708-12.

Update on the relationship between magnesium and exercise.

Nielsen FH, Lukaski HC.

Magnes Res. 2006 Sep;19(3):180-9. Review.

Magnesium sulfate enhances exercise performance and manipulates dynamic changes in peripheral glucose utilization.

Cheng SM, Yang LL, Chen SH, Hsu MH, Chen IJ, Cheng FC.

Eur J Appl Physiol. 2010 Jan;108(2):363-9. Epub 2009 Oct 9.

Magnesium sulfate enhances exercise performance and manipulates dynamic changes in peripheral glucose utilization.

Cheng SM, Yang LL, Chen SH, Hsu MH, Chen IJ, Cheng FC.

Eur J Appl Physiol. 2010 Jan;108(2):363-9. Epub 2009 Oct 9.

The effect of magnesium supplementation on lactate levels of sportsmen and sedanter.

Cinar V, Nizamlioğlu M, Moğulkoc R.

Acta Physiol Hung. 2006 Jun;93(2-3):137-44.