Informazioni su Weight gainer hardcore - Muscletech

WEIGHT GAINER HARDOCRE - MUSCLETECH

Integratore glucido-proteico

FORMATO

Confezione da 2270 grammi gusto cioccolato e vaniglia

COMPOSIZIONE

Proteine del siero di latte concentrate; Maltodestrine; Fruttosio; Cacao (polvere); Aromi; L-leucina; L-glutamina; L-isoleucina; L-Valina

Contiene derivati di soia e latte

Analisi Media per 100 g per 75 g Valore Energetico 387 Kcal 290 Kcal Proteine 33 g 25 g Carboidrati 56,7 g 42,5 g Grassi 3,3 g 2,5 g

Profilo aminoacidico

Purtroppo né sulla confezione, né sulle informazioni on-line è stato possibile reperire il profilo aminoacidico di questo prodotto, che comunque risulta arricchito di alcuni aminoacidi importanti per il funzionamento muscolare quali gli aminoacidi a catena ramificata e glutamina.

Caratteristiche del prodotto Weight gainer hardcore - Muscletech

Gainers - sono prodotti particolarmente completi dal punto di vista nutritivo, tanto da essere utilizzati in alcuni casi come veri e propri sostituiti dei pasti. Seppur la composizione in termini quali-quantitativi vari molto da una casa produttrice all'altra, un integratore di questo genere dovrebbe sempre prevedere la presenza di carboidrati, proteine e grassi, in quantità paragonabili a quelle di un pasto ben equilibrato. In realtà la normale evoluzione dei gainers ha contribuito alla messa a punto di prodotti via via più specifici e adatti soprattutto all'alimentazione dell'atleta, con particolare riferimento ai pasti più vicini all'allenamento.

Diversi articoli e tantissima esperienza sul campo, hanno dimostrato come lo spuntino pre allenamento possa incidere significativamente sulla successiva performance ed ottimizzare il risultato; quello post work-out, invece, può garantire un recupero efficiente, migliorando la risintesi del glicogeno depleto dall'attività fisica, facilitando la sintesi proteica e potenziando lo stimolo anabolico.

Naturalmente, affinché questi pasti possano contribuire al potenziamento delle capacità atletiche dello sportivo, e rappresentare un valido supporto nutritivo ed energetico, è necessario che siano ben bilanciati e costituiti dai nutrienti che meglio si adattano alle esigenze dietetiche. Per questo, nella valutazione della qualità di un prodotto, oltre alla semplice lettura delle informazioni nutrizionali, sarebbe opportuno soffermarsi sul tipo di ingredienti utilizzati e controllare che questi risultino compatibili con le finalità dell'atleta.

Gainers e sport

Gli atleti, sia amatoriali che agonisti, rappresentano i principali consumatori di questi prodotti. Infatti l'assenza di indicazioni potenzialmente terapeutiche indirizza questi prodotti verso l'esclusivo consumo in ambito sportivo. Le principali finalità per le quali si ricorre all'utilizzo dei gainers sono :

Incremento ponderale : generalmente l'assunzione di questi prodotti viene utilizzato nella cosiddetta "fase di massa", ossia in quel periodo di allenamento concentrato sull'incremento del peso (meglio se esclusivamente di massa magra). La facilità di assunzione e l'elevato potere nutritivo permette di aumentare significativamente e senza troppi sforzi l'apporto calorico e nutritivo dell'alimentazione dell'atleta. Facilitare il recupero: finalità strettamente associata ai pasti di recupero post-allenamento; Migliorare la performance: proprietà che potrebbe realizzarsi da un lato grazie all'impostazione di pasti pre-gara ben equilibrati, e dall'altro attraverso un miglioramento della composizione corporea.

Purtroppo, gli studi presenti in letteratura non valutano l'efficacia specifica del singolo prodotto, per cui è difficile esprimere un parere certo e sperimentalmente fondato. Pur tuttavia, lo studio della dietetica sportiva ed una florida letteratura a riguardo, ribadiscono l'importanza di pasti ben bilanciati soprattutto quando orientati al miglioramento della prestazione e della composizione corporea.

Il prodotto in questione è considerabile un gainer di base arricchito di alcuni aminoacidi importanti, come i BCAA e la glutammina.

Esaminando il contenuto è possibile tracciare il profilo nutrizionale di questo integratore che risulta costituito per il:

58% circa da Carboidrati: vengono utilizzati carboidrati a medio indice glicemico, anche se la semplice indicazione maltodestrine non consente di conoscerne la destrosio equivalenza, quindi la complessità dello zucchero ed il relativo profilo di assorbimento;

35% circa da proteine: si tratta di proteine estratte dal siero del latte, quindi di alto valore biologico, caratterizzate da un rapido processo digestivo e da un altrettanto efficiente profilo di assorbimento. Tutte queste caratteristiche garantiscono un picco plasmatico aminoacidico già dopo 30 minuti dall'ingestione. Inoltre, la quota proteica è supportata dall'aggiunta di altri aminoacidi importanti, quali la:

glutammina: fondamentale nei processi di recupero; dimostratasi particolarmente utile nel supportare la funzionalità immunitaria durante periodi prolungati di allenamenti intensi

BCAA: aminoacidi a catena ramificata, importanti sia come fonte plastica ed energetica per il tessuto muscolare, sia come indispensabile fattore per un corretto recupero e per l'attivazione dei meccanismi molecolari alla base dell'accrescimento muscolare.

circa l'8% da grassi: purtroppo non viene indicata la fonte di origine di questi grassi, che contribuiscono energeticamente all'apporto calorico del prodotto.

Razionale - Weight gainer hardcore - Muscletech

Come indicato precedentemente, pur se molto utilizzati in ambito sportivo, questi prodotti potrebbero essere facilmente sostituiti da altri integratori selettivi e meno generalizzati, o dalla semplice alimentazione. Naturalmente, il vantaggio dei gainers così formulati risiede nell'elevata semplicità di preparazione e di assunzione, nel buon sapore e nella facile digeribilità, che li rende più adatti soprattutto come pasti pre allenamento.

D'altro canto, viene perso quell'equilibrio nutrizionale, inteso come presenza di micronutrienti (vitamine e minerali), che invece caratterizza gli alimenti nella propria interezza.

Sarebbe quindi fondamentale acquisire la consapevolezza che questi prodotti non possono in alcun modo sostituire un pasto, né in termini nutrizionali né in termini "emotivo-relazionali".

Modo d'uso consigliato dalla ditta - Weight gainer hardcore - Muscletech

Assumere una porzione da 37,5 g (pari a un misurino contenuto nella confezione) in acqua o latte scremato, due volte al giorno, preferibilmente come spuntino di metà mattina e metà pomeriggio lontano dai pasti.

Modo d'uso nella pratica sportiva - Weight gainer hardcore - Muscletech

Naturalmente, anche in questo caso occorre NON considerare come universalmente valide le dosi suggerite dalla casa produttrice, dal momento che dovrebbero essere strettamente correlate allo stato fisiologico e nutrizionale dell'individuo. Valido, invece, è il suggerimento di distribuirle lontano dai pasti, non intendendo questo prodotto come un loro sostituto, ma piuttosto come un possibile spuntino.

Dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il prodotto in questione non ci permette di poter giostrare il rapporto tra carboidrati e proteine, che rimane costante e poco meno inferiore di 2:1 a favore dei carboidrati. Data l'elevata quota proteica, l'integratore si adatta comunque meglio alla fase di recupero post-allenamento piuttosto che allo spuntino pre gara, che richiederebbe invece una quantità leggermente superiore di carboidrati, possibilmente a medio-basso indice glicemico.

Effetti collaterali Weight gainer hardcore - Muscletech

Pur non essendo descritti in letteratura potenziali effetti collaterali, occorre sempre tener conto che l'eccessiva introduzione di questi prodotti potrebbe determinare nausea, vomito, diarrea e sintomi gastrointestinali.

Molto importante, invece, è ribadire i potenziali effetti associati ad una somministrazione prolungata e non equilibrata di questi prodotti, che si tradurrebbe inevitabilmente in un aumento ponderale con relativi disturbi fisici e metabolici associati.

Precauzioni per l'utilizzo Weight gainer hardcore - Muscletech

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale o epatica, cardiovasculopatie e/o ipertensione, in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 14 anni. In caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) è necessario il parere del medico.

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore. Ulteriori informazioni sull'analisi critica di Weight gainer hardcore - Muscletech.