Stack ed integratori termogenici: a cosa servono e come funzionano

Se a questo si aggiunge una serie di alterazioni ed un appiattimento della termogenesi negli indiviui obesi , si può facilmente comprendere come di per sé, questo processo, rappresenti un limite ma allo stesso tempo un campo di miglioramento importante per la comprensione dei complicati meccanismi che controllano l'ago della bilancia.

Nonostante teoricamente il tutto sembri alquanto lineare, va sottolineato come la riduzione dell'introito alimentare, venga letta dall'organismo come una "carenza", che lo induce a migliorare la propria efficacia metabolica, con ripercussioni negative sulla termogenesi, gia ridotta nella sua componente legata alla dieta, contrastando il proseguimento del calo peso.

Quest'ultimo, infatti, ed in particolare una sua varietà nota come tessuto adiposo bruno o multiloculare - mantenuta in sede ascellare , mediastinica, inguinale e cervicale - grazie alla presenza di proteine disaccoppianti, può dissipare in energia termica gran parte del gradiente protonico generalmente utilizzato per la sintesi di ATP , garantendo così un incremento della temperatura corporea.

Ed è proprio questo il target degli integratori termogenici, in grado di mimare l'azione delle catecolammine o di indurne la sintesi, e modulare l' attività adrenergica intervenendo in particolare sui recettori Beta 3 , responsabili della lipogenesi al livello del tessuto adiposo .

Tuttavia, a fianco di questa che potremmo definire come obbligata, esiste un'altra termogenesi, detta facoltativa, modulabile da una serie di molecole in grado di potenziare l'attività simpatica del sistema nervoso , ed interagire con recettori cellulari potenziando l'attività di alcuni pathway biologici.

Stack e termogenici più venduti

Descrizione: Red Stack è un prodotto dietetico studiato appositamente per attivare il metabolismo del grasso corporeo mediante l'aumento della termogenesi ed insieme regolare il metabolismo glucidico riducendo la formazione di grassi provenienti dai carboidrati. Per Red Stack sono stati miscelati in modo ottimale i 12 elementi termogenici ad alto dosaggio più efficaci sfruttando la loro azione sinergica, con l'obiettivo di ottenere la massima efficacia metabolica nella stimolazione della lipolisi. Sconsigliato in caso di cardiopatie o ipertensione.

Ingredienti: capsula (gelatina alimentare; coloranti: E172, E171), caffeina, L-fenilalanina, salice (Salix alba L.) corteccia e.s. tit. 15% salicina, teobromina, L.tirosina, taurina, zenzero (Zingiber officinals rosc.) rizoma e.s. al 5% gingeroli, caffeina, peperoncino (Capsicum annum), bacche polverizzate, salice corteccia al 15% salicina, teobromina, fenilalanina, tirosina, taurina, potassio ioduro, antiagglomerante: biossido di silicio; coloranti: E172, E171; involucro: gelatina alimentare.

Descrizione: Integratore alimentare a base di estratti vegetali, caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C e vitamina E. Stack Fire Ultra è un termogenico completo, contiene nutrienti ed estratti vegetali: Citrus aurantium (arancia amara), la sua azione dipende dal contenuto in sinefrina, che agisce a livello del tessuto adiposo; Teobroma cacao (cacao) con la sua teobromina, sostanza che, come la caffeina, appartiene alla famiglia delle xantine ed ha azione analoga (stimolante del metabolismo); Coffea arabica (caffè verde) contiene caffeina legata all'acido clorogenico, che interviene nel metabolismo degli zuccheri, limitandone l'assorbimento. Capsicum annuum (peperoncino) microincapsulato, che contiene capsaicina, utile per la stimolazione del metabolismo e per l'attività antiossidante; Fucus vesciculosus che sostiene l'equilibrio del peso corporeo, stimola il metabolismo in generale ed in particolare, quello dei grassi; Sinetrol, una formula brevettata di estratti vegetali di arancia (Citrus sinensis), pompelmo (Citrus paradisi) e guaranà (Paullinia cupana). I polifenoli contenuti in Sinetrol stimolano il rilascio di acidi grassi da parte del tessuto grasso fino a 6 volte rispetto a condizioni normali tramite quella che viene definita Fat Shredding Technology ('tecnologia strappa grasso') (Dallas et al., Phytomedicine, 2008). Coleus Forskohlii, che contiene la forskolina coinvolta nell'attivazione delle lipasi, ed è utile per il mantenimento de dell'equilibrio del peso corporeo; Piper nigrum (pepe nero), che contiene piperina, anch'essa implicata nella liberazione degli acidi grassi. Stack Fire Ultra contiene anche caffeina, L-carnitina, acido lipoico, vitamina C ed E, sostanze con un forte potere antiossidante. Modo d'uso: assumere 2 capsule al giorno, preferibilmente al mattino e/o pranzo, accompagnate da abbondante acqua al fine di facilitarne la deglutizione. L'assunzione non deve eccedere la dose giornaliera consigliata.

Ingredienti: Agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa; arancio amaro (Citrus aurantium var. amara L.) e.s. da frutto immaturo tit. 6% sinefrina (octopamina <0,75%), caffeina, cacao (Theobroma cacao L.) e.s. da semi tit. 6% teobromina e 1,5% caffeina, caffè verde (Coffea arabica L.) e.s. da semi tit. 45% in flavonoidi tot. espressi in ac. Clorogenico, L-carnitina L-tartrato, acido lipoico, 8% Sinetrol®XPur tit. 2,5% caffeina [pompelmo (Citrus paradisi Macfad, e.s. da frutto), guaranà (Paullinia cupana Kunth, e.s. da semi), arancia rossa (Citrus sinensis (L.) Osbeck, e.s. da frutto), concentrato di arancia rossa, maltodestrina]; acido L-ascorbico (vitamina C), alga bruna (Fucus vesiculosus L.) e.s. da tallo tit. iodio 0,2%, CapsimaxTM [sfere di zucchero, agente di rivestimento: idrossi-propil-metilcellulosa, peperoncino (Capsicum annum L.) e.s. da frutto tit. 2% capsacinoidi], piperina da frutto di Piper nigrum L., acetato di DL-alfa-tocoferile (vitamina E), agente antiagglomerante: E551, stabilizzante: gomma di gelllano.

Descrizione: Integratore utile alla perdita di grasso corporeo. Brucia grassi a base di estratto di Citrus Aurantium, Guaranà, Tirosina con SINETROL, Carnitina e Cromo Picolinato.

Molto utilizzato nell'ambito di diete ipocaloriche per il controllo del peso.

Il Citrus Aurantium e il Guaranà agiscono come stimolanti metabolici, oltre a favorire il metabolismo degli acidi grassi e dei carboidrati.

Inoltre, il Guaranà agisce come tonico contro la stanchezza fisica e mentale, che possono insorgere durante regimi alimentari ipocalorici.

Ingredienti: Guaranà e.s. (Paullinia Cupana: semi, 20% caffeina), Gelatina alimentare (Capsula), Sinetrol® (Estratti standardizzati di Citrus Paradisi/Grandi e Sinensis e Paullinia Cupana: 20% flavonoidi e 4% caffeina), L-Tirosina, The verde e.s. (Camellia Sinensis: foglie, 40% polifenoli), Citrus aurantium L.var. Amara e.s. (frutto immaturo, 10% sinefrina), L-Carnitina tartrato, Agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio; Cromo picolinato

Descrizione: SCT FUEGO STACK MAN è un integratore alimentare coadiuvante nell'ambito di diete ipocaloriche per il controllo del peso.

Gli ingredienti contenuti sono infatti utili per: l'equilibrio del peso corporeo (Citrus aurantium, Undaria, The verde),

lo stimolo metabolico (Citrus aurantium, Capsicum),

il metabolismo dei lipidi (Citrus aurantium), dei trigliceridi, del colesterolo e dei carboidrati (Fieno greco).

Aiutano anche per:

la normale funzionalità intestinale (The verde) con un'azione emolliente e lenitiva (Fieno greco);

la funzione digestiva (Coleus e Fieno greco);

il drenaggio dei liquidi corporei (The verde).

Alcuni ingredienti hanno anche un'azione: tonica (stanchezza fisica, mentale) (The verde, Caffè verde), di sostegno metabolico (Caffè verde) e antiossidante (Caffè verde, Capsicum, The verde).

Ingredienti: Nolat (Levilite, Magnesio stearato, Calcio carbonato, Amido pregelatinizzato), Fieno greco e.s. (Trigonella foenum-graecum: semi), Coleus forskohlii e.s. (Plectranthus barbatus andrews: radice, 10% forskolina), Gelatina alimentare (Capsula), The verde e.s. (Camellia sinensis L: foglie, 40% EGCG), Caffè verde e.s. (Coffea Arabica L: semi, 50% acido clorogenico), Capsicum e.s. (Capsicum frutescens: frutto, 2% capsiate), Citrus e.s. (Citrus aurantium L: frutto immaturo, 30% sinefrina), Caffeina, Undaria pinnatifida e.s. (tallo, 10% fucoxantina), Potassio sorbato, Magnesio stearato

Descrizione: Integratore alimentare in compresse, a base di capsico microincapsulato a marchio MAXITHERM, utile per il suo effetto di stimolo del metabolismo, contiene inoltre caffeina e carnitina. MAXITHERM è un estratto standardizzato e microincapsulato composto da più tipi di peperoncino, ricco in capsacinoidi. La microincapsulazione permette di avere il rilascio controllato del prodotto nelle zone specifiche di attività ed evitare il pizzicore durante l'assunzione orale. L'uso continuativo abbassa l'accumulo di grasso nell'organismo, infatti si può ottenere una riduzione della circonferenza addominale fino al 20% grazie alla sua attività lipolitica, inoltre favorisce l'aumento della temperatura corporea e il consumo di ossigeno. Può incidere positivamente sulla resistenza fisica. Carnitina tartrato: favorisce l'utilizzo degli acidi grassi a scopo energetico. Caffeina favorisce la mobilitazione di grassi di deposito, agisce in sinergia con la carnitina che li trasporta all'interno dei mitocondri per "bruciarli" a scopo energetico.Flacone da 60 compresse che coprono 30 giorni di uso continuativo.Consigliato a tutti gli atleti che ricercano la definizione muscolare e lo stimolo del metabolismo per ridurre le adiposità di riserva.MODALITÀ D'USO:Due compresse al giorno con abbondante acqua, una al mattino dopo colazione e una prima di un pasto principale. In alternativa si possono assumere due compresse insieme 45 minuti prima dell'allenamento INGREDIENTI L- carnitina tartrato, agente di carica: cellulosa microcristallina; caffeina, Maxitherm [capsico e.s. (Capsicuum annuum L.) frutti e.s. tit. 2% capsacinoidi], agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio. VALORI NUTRIZIONALI / PER DOSE GIORNALIERA Maxitherm200 mg Di cui capsacinoidi totali4 mg Carnitina tartrato800 mg Caffeina200 mg.

Ingredienti: L- carnitina tartrato, agente di carica: cellulosa microcristallina; caffeina, Maxitherm® [capsico e.s. (Capsicuum annuum L.) frutti e.s. tit. 2% capsacinoidi], agenti antiagglomeranti: sali di magnesio degli acidi grassi e biossido di silicio.

Descrizione: Integratore alimentare a base di estratti vegetali per bruciare i grassi. Integratore alimentare a base di estratti vegetali e caffeina Realizzato per donne e uomini come coadiuvante di diete ipocaloriche per la riduzione del peso corporeo Thermogenic Force contiene estratti vegetali selezionati con proprietà termogeniche (stimolo metabolico) Estratto di Arancia Amara per agire sul metabolismo dei lipidi favorendo l'equilibrio del peso Estratto di tè verde che oltre a favorire il controllo del peso ha anche azione tonica di contrasto alla stanchezza fisica e mentale Consigli d'uso: deglutire 2 compresse al giorno prima dei pasti principali o durante la giornata con acqua o altro liquido a scelta. Non eccedere le dosi giornaliere raccomandate. Il prodotto non va inteso come sostituto di una dieta variata. Contiene un elevato tenore di caffeina. Si sconsiglia l'uso del prodotto in gravidanza, durante l'allattamento e al di sotto dei 12 anni. Tenere lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. E' importante seguire una dieta varia ed equilibrata ed uno stile di vita sano. Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Richiudere accuratamente il barattolo dopo l'uso. Contiene caffeina (200 mg per porzione), non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza. Made in Italy.

Descrizione: J.Armor Thermogenics coadiuvante nelle diete dimagranti ipocaloriche e chetogeniche Naturale, adatto anche a vegani e vegetariani Riequilibra e favorisce la dieta dimagrante che stai facendo con nutrienti mirati. Jarmor Thermogenics è un integratore dimagrante naturale, utile per aiutare a perdere peso in associazione a una corretta alimentazione ed a una dieta equilibrata, il suo uso regolare aiuta a limitare l'appetito e l'assimilazione dei nutrienti, a stimolare il metabolismo, a controllare la fame nervosa, eliminando i chili in eccesso.

Ingredienti: 6 ingredienti selezionati e bilanciati per dose giornaliera: Acetil L Carnitina ALC 1000 mg Acido Alfa lipoico ALA 300 mg Acido linoleico coniugato CLA 300 mg Estratto secco di semi di tè verde 300mg (Camelia sinesis L. Kuntze, 150mg polifenoli) Estratto secco di semi di guaranà 100mg (Paullinia cupana Kunth, 10mg caffeina) Estratto secco di foglie di coleus 20 mg (Plectranthus barbatus Andrews., 10% forskolina).

