Integratori di Taurina: a cosa servono, quando assumerli e quali i migliori

Nonostante l'età biologica di questa molecola, è necessario ribadire che le potenzialità terapeutiche della Taurina sono ancora in fase di sperimentazione e pertanto in commercio non vi sono FARMACI a base di questo prodotto.

La supplementazione risulta necessaria in caso di ridotto apporto alimentare, che ad esempio si verifica nei vegani (considerando che anche i due precursori della taurina, sono pressoché assenti nei vegetali); carenze possono istaurarsi anche in caso di epatopatie o patologie del tratto gastrointestinale, e nel caso di aumentato fabbisogno. L'intensa attività fisica , sembra infatti essere una delle cause di aumentato consumo di questo aminoacido, tanto da incrementare sensibilmente i livelli di taurina escreti con le urine .

Viene sintetizzato dal nostro organismo prevalentemente a livello epatico - a partire dagli aminoacidi solforati (metionina e cisteina) e in presenza di vitamina B6 - per circa 40/400 mg al giorno; viene inoltre introdotto con la dieta attraverso alimenti di derivazione animale come carne , pesce , uova e latte .

La L-Taurina o acido 2 amminoetanosulfonico è considerato un aminoacido condizionatamente essenziale , seppur differisca strutturalmente dagli amminoacidi per l'assenza del gruppo carbossilico e per la presenza di quello sulfonico.

Nonostante molti studi siano ancora in fase sperimentale, gli effetti antiossidanti sugli uomini si sono registrati per dosi da 1.5 a 3 grammi al giorno.

Effetto antiossidante e citoprotettivo: diversi studi sembrano concordare sulle potenzialità antiossidanti di questa molecola. Vi sono infatti evidenze sperimentali sia in vitro, che in vivo (su animali da laboratorio e su individui sottoposti ad esercizio fisico), che suggeriscono l'efficacia della taurina nel ridurre il danno indotto dall'esercizio fisico intenso.

Effetto anabolico: non ci sono studi al momento che sostengano questa ipotesi, così come è stata recentemente rivista l'azione simil insulinica o di stimolazione dell' insulina , che non sussistono assolutamente.

Effetto energizzante: il tanto ambìto effetto energizzante, così come il miglioramento delle capacità cognitive registrato in seguito all'assunzione di bevande contenenti taurina, è erroneamente affidato all'amminoacido, ma potrebbe esser dato da altri principi presenti nella bevanda ed in particolare alla caffeina .

Ben caratterizzata sembra essere l'attività sinergica con caffeina, per la quale si descrive come una supplementazione per 2 settimane possa migliorare la performance atletica, riducendo significativamente la produzione di lattato .

