Integratori di proteine dell'uovo: a cosa servono, come prenderli e quali i migliori

Diversi studi sembrano dimostrare come questo pattern di assorbimento possa tradursi in una serie di vantaggi per l'atleta durante la prestazione sportiva, riducendo significativamente la proteolisi muscolare e risparmiando gli aminoacidi tessutali dall'inevitabile ossidazione: caratteristica che sembra essere confermata dalla sensibile riduzione dei markers di danno muscolare , come la lattico deidrogenasi o la creatin kinasi . Oltre a questo effetto, che verrebbe garantito dalla somministrazione pre allenamento di queste proteine , i vari studi associano all' integrazione proteica anche:

Yamamoto Nutrition Hiro BLEND è un integratore alimentare a base di proteine da diverse fonti caratterizzate da diverse velocità di rilascio, comprese proteine isolate mediante ultrafiltrazione a flusso incrociato e microfiltrazione, indicato per sportivi che praticano attività fisica intensa. Hiro BLEND è costituito solo da fonti proteiche di alta qualità come le proteine del siero del latte isolate mediante ultrafiltrazione a flusso incrociato e microfiltrazione, proteine del siero del latte concentrate, proteine dell'uovo , calcio caseinato e caseina micellare. Hiro BLEND non presenta fonti proteiche di basso valore biologico , come ad esempio proteine vegetali , che possano alterare la qualità del prodotto. Inoltre Hiro BLEND non contiene maltodestrine , un ingrediente spesso presente nei blend proteici. Il contributo qualitativo delle varie frazioni proteiche che costituiscono Hiro BLEND, lo rendono un prodotto estremamente tecnico ed adatto a diverse fasi della giornata. Grazie alla presenza di proteine del siero, proteine delle uova e caseina, Hiro BLEND è senza dubbio un prodotto strutturalmente all'avanguardia e specifico per chi è alla ricerca del meglio senza compromessi. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. Il prodotto è completato con la vitamina B6 che supporta il normale metabolismo delle proteine e del glicogeno e il normale metabolismo energetico . Modalità d'uso: aggiungere 3 misurini (30 g) in 250-350 ml di acqua o altra bevanda a scelta ed assumere una volta al giorno, lontano dai pasti principali. Contenuto netto: 2000 grammi Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata . Una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.

Top eggxellent protein è un prodotto a base di proteine dell'albume dell'uovo. L'albume dell'uovo rappresenta una fonte di proteine praticamente allo stato puro: zuccheri e grassi sono praticamente nulli. Top Eggxellent Protein deriva dalla lavorazione del solo albume da uova fresche , sottoposto a severi controlli di qualità. La materia prima utilizzata per Top Eggxellent Protein rappresenta una tra le migliori fonti che oggi si possano trovare sul mercato: un altissimo contenuto proteico (82%), grassi, zuccheri e sale molto bassi e, soprattutto, un gusto buono. Il prodotto è privo di retrogusti, poco salato rispetto a prodotti simili in commercio e le aromatizzazioni esaltano il sapore. La loro assunzione è indicata in ambito sportivo ogni volta che si voglia garantire un aumento o mantenimento della massa magra (massa muscolare). Dosi: sciogliere 2 misurini di prodotto (corrispondenti a 25 g) in almeno 150 ml di acqua o latte magro .

Bibliografia

