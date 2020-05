Omega 3 RX - Enerzona

Naturalmente, anche per gli atleti è importante garantire un corretto riequilibrio tra omega3 ed omega6, ed il maggior fabbisogno giornaliero in valore assoluto di omega 3 è proprio giustificato da un relativo aumento di omega 6 , dovuto ad alimentazioni particolarmente ricche di prodotti di origine animale ed oli vegetali .

Vista l'importanza per la salute umana, e visti gli stress fisici e psicologici a cui un atleta, soprattutto se agonista, è sottoposto, si è pensato di sperimentare l'uso di omega tre anche nella dietetica sportiva, al fine di ridurre il danno indotto dall'esercizio fisico e proteggere l'atleta da eventuali infortuni e patologie associate. Si è così potuto osservare come la corretta integrazione con omega 3 , non solo risulti cruciale per l'azione protettiva, ma possa garantire anche un miglioramento di alcune condizioni necessarie a sostenere la performance atletica. Più precisamente, la supplementazione con omega 3 è risultata utile nel:

In realtà tutti questi effetti biologici non sono legati esclusivamente all'assunzione di omega 3, bensì al riequilibrio nei confronti di un rapporto molto importante (omega6/omega3), decisamente sbilanciato nell'alimentazione occidentale e responsabile dell'elevata incidenza di malattie cardiovascolari .

Seppur l'organismo umano sia in grado di provvedere alla sintesi di questi prodotti, la quota totale raggiunta non è assolutamente in grado di soddisfare la richiesta giornaliera, pertanto è necessario ricorrere all'assunzione alimentare. E' stato stimato che il consumo di 4 porzioni di pesce alla settimana, magari alternato all'assunzione di noci o semi di altra natura ricchi di ALA, possa esser sufficiente a soddisfare le esigenze nutrizionali anche di individui adulti, il cui fabbisogno giornaliero sembra aggirarsi intorno ai 2 grammi.

Caratteristiche del prodotto: Omega 3 RX dell'enerzona è uno dei pochi integratori di acidi grassi omega 3 la cui qualità è certificata dal programma IFOS. L'elevato tenore di omega 3 - osservato intorno ai 750 mg per capsula da 1 grammo, di cui 600 mg tra EPA + DHA - l'assenza di metalli pesanti ( mercurio , piombo , rame ed arsenico ) e di sostanze tossiche come diossine e furani, unitamente alla presenza di antiossidanti naturali ed al basso livello di ossidazione degli acidi grassi , fanno rientrare l'Omega 3 RX nella miglior categoria possibile di integratori a base di omega 3 (ULTRA REFINED). Un'altra prerogativa di questo prodotto è l'assenza del sapore di pesce , che generalmente accompagna la maggior parte degli integratori di questo genere, e che può oggettivamente essere misurata attraverso una tecnica analitica brevettata nota come FAST. L'elevato costo che caratterizza questo integratore di omega tre è quindi totalmente giustificato da un'elevatissima qualità certificata.

Come suggerito dalla casa produttrice, 2.5 grammi al giorno rappresentano il dosaggio più utilizzato e più efficace documentato dalla letteratura scientifica. Naturalmente, la definizione di un dosaggio "perfetto" dovrebbe prevedere prima di tutto il calcolo degli omega 6 e degli omega 3 introdotti attraverso l'alimentazione, per poi andare ad ottimizzare la quota attraverso l' integrazione , in modo da mantenere un rapporto tra queste due categorie compreso tra 2:1 e 6:1. L'assunzione di omega-tre dovrebbe essere prolungata per almeno 4 settimane e preferita durante i pasti, al fine di facilitarne l' assorbimento intestinale bile-mediato .

L'eccessiva assunzione di omega 3 può associarsi a fenomeni immediati come nausea , vomito , bruciori gastrici ed eritemi , e ad effetti sistemici di diversa natura. In letteratura sono descritti casi di sanguinamento (dovuti all'azione anticoagulante degli omega 3); pertanto occorre prestare attenzione ad eventuali interazioni con aspirina o altri anticoagulanti, ed in caso di patologia emofiliaca o alterazioni del profilo glicemico in pazienti affetti da patologia diabetica non insulino-dipendente . Occorre ribadire che la dose tra i 2 ed i 5 grammi al giorno sembra essere alquanto sicura, e sprovvista dei suddetti effetti collaterali.

Precauzioni per l'utilizzo Omega 3 RX - Enerzona

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale o epatica, cardiovasculopatie e/o ipertensione, allergie e patologie autoimmuni, in gravidanza, durante l'allattamento, al di sotto dei 12 anni ed agli adolescenti non ancora formati.

In caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) è necessario il parere del medico.

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore. Ulteriori informazioni sull'analisi critica di Omega 3 RX - Enerzona.

