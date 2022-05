Integratori di omega 3: cosa sono, a cosa servono e quali i migliori

Prodotti Migliori

I migliori integratori di omega 3 sono quelli a base di EPA e DHA, rafforzati dagli antiossidanti come la vitamina E, ed approvati dagli enti di certificazione qualitativa come IFOS.

Descrizione: Omega 3 HD è un nuovo integratore di acidi grassi Omega 3, studiato soprattutto per le persone che seguono uno stile di vista salutistico e che vogliono migliorare l'efficienza generale del proprio fisico assumendo regolarmente il prodotto. La regolare assunzione di Omega 3 HD porta importanti benefici per l'organismo, tra cui: Miglioramento della funzione cardiaca; Mantenimento in piena efficienza della funzione cerebrale; Miglioramento della capacità visiva; Abbassamento dei livelli di trigliceridi e di colesterolo LDL nei soggetti sani che non hanno problemi di colesterolo aumento dei livelli di colesterolo HDL; Controllo della regolare pressione sanguigna. Tutto ciò porta a un funzionamento più efficiente di cuore e cervello e a un miglioramento complessivo della prestazione sportiva. Omega 3 HD è estremamente puro, come impone la certificazione PureMaxTM, privo di contaminazione di mercurio e rispettoso del mare perché proveniente da pesca sostenibile (Friends of the SeaTM). Si consiglia l'assunzione di 2 capsule al giorno, durante o dopo un pasto.

Ingredienti: Olio di pesce titolato min 70% acidi grassi omega-3 (20% acido docosaesaenoico DHA /50% acido eicosapentenoico EPA), gelatina alimentare, agente di resistenza: glicerolo, antiossidanti: tocoferoli.

Descrizione: Scitec Nutrition Omega 3 100 capsule è un integratore alimentare a base di EPA e DHA da Olio di pesce.

Ingredienti: Olio di Pesce, Gelatina alimentare, Antiossidante: mix di Tocoferoli naturali (3 mg/g), Involucro capsula: Gelatina, Glicerina.

Descrizione: Gli omega 3 sono acidi grassi definiti 'essenziali' in quanto il nostro corpo non è in grado di produrli da sè, ma sono fondamentali per i numerosi benefici che apportano all'organismo: si prendono cura di cuore, vista e cervello, contribuiscono a mantenere normali i livelli di trigliceridi nel sangue e una normale pressione sanguigna. Assimilali attraverso l'alimentazione, in caso di un apporto ridotto o di un aumentato fabbisogno, mediante l'integrazione*. L'integratore EnerZona OMEGA3 RX in capsule, è un prodotto di eccellenza: altamente certificato, riconosciuto per la sua qualità e purezza, l'unico con capsula brevettata senza ritorno di gusto e leader nel mercato italiano* da 15 anni. L'integratore EnerZona Omega 3 RX, in capsule da 1 g, ha un dosaggio ottimizzato di EPA e DHA in rapporto 2:1 (400mg di EPA e 200mg di DHA), per permetterti di assumerlo in modo pratico e veloce. Capsula da 1 g. *Gli integratori non vanno assunti come sostituto di una dieta variata ed equilibrata. Si raccomanda di seguire una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano e di attenersi al modo d'uso e alle avvertenze riportate in etichetta. °Nel mercato degli integratori di acidi grassi omega-3". Un aiuto quotidiano per il tuo organismo. Noi di EnerZona conosciamo da tempo le proprietà degli omega 3 ed i nostri ricercatori hanno creato un integratore alimentare all'avanguardia: EnerZona Omega 3 RX, aiuta a soddisfare il fabbisogno di questi acidi grassi in caso di ridotto apporto. Sono sufficienti poche capsule per raggiungere i livelli di EPA e DHA che aiutano ad ottenere questi benefici: - 1 capsula al giorno apporta EPA e DHA in quantità utile per la normale funzione cardiaca. - 2 capsule al giorno apportano DHA in quantità utile per mantenere in buono stato la funzione cerebrale e la capacità visiva. - 4 capsule al giorno apportano EPA e DHA in quantità utile da contribuire al mantenimento di livelli normali di trigliceridi nel sangue**. - 5 capsule al giorno apportano EPA e DHA in quantità utile da contribuire al mantenimento di una normale pressione sanguigna**.

Ingredienti: Olio di pesce standardizzato in Omega 3 (75%) - Gelatina alimentare - Agenti di resistenza: glicerolo, pectina, cloruro di calcio - Antiossidanti: estratto ricco in tocoferolo, palmitato di L-ascorbile, estratto di rosmarino.

Descrizione: Vegan epa+dha omega 3 è un integratore alimentare a base di olio algale, ottimo per integrare la dieta con acidi grassi essenziali omega 3. L'olio di alghe contenuto in questo prodotto fornisce purissimi epa e dha e, poiché non proviene da pesci, è del tutto sostenibile e vegano. Non vi è alcun rischio di contaminazione dell'oceano quando si utilizza l'olio di alghe. Gli acidi grassi omega 3 hanno importantissime funzioni, infatti il dha contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e della normale funzione visiva (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di dha mentre epa e dha contribuiscono al mantenimento della normale funzione cardiaca (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250 mg di epa e di dha).

Ingredienti: Olio ricco di EPA e di DHA derivato dalla microalga Schizochytrium sp., Olio ricco di DHA derivato dalla microalga Schizochytrium sp., Capsula (amido di mais modificato, umettante glicerolo, addensante carragenina, addensante sodio carbonato anidro), Antiossidanti: tocoferoli misti, estratto di rosmarino, ascorbile palmitato.

Descrizione: Integratore di omega-3 ricco in epa e dha.

Ingredienti: Olio di pesce concentrato tramite distillazione molecolare, capsula (gelatina, umidificante: glicerina), antiossidante: tocoferoli misti.

Descrizione: Yamamoto Nutrition FishOIL è un integratore alimentare ad alto contenuto di acidi grassi essenziali omega-3 EPA e DHA da Olio di pesce concentrato mediante distillazione molecolare. EPA e DHA contribuiscono alla normale funzione cardiaca (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250mg di EPA e di DHA), inoltre il DHA contribuisce al mantenimento della normale funzione cerebrale e al mantenimento della normale capacità visiva (l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 250mg di DHA). Gran parte delle sostanze organiche possono subire alterazioni se trattate ad alte temperature per lungo tempo. La distillazione è un processo cui sono sottoposte determinate sostanze per aumentarne la purezza. Questa innovativa tecnica di distillazione fa sì che: Si operi a temperature particolarmente basse Diminuiscano i tempi di contatto con le superficie calde del distillatore I distillatori per avere tali caratteristiche devono: Operare a bassissima pressione Migliorare il flusso dei vapori Ottimizzare lo scambio termico all'interno del distillatore È chiaro che estrarre gli Omega 3 con queste tecniche non può che portare ad una maggiore qualità dei principi attivi. Yamamoto Nutrition Fish OIL contiene solo ed esclusivamente acidi grassi essenziali omega-3 EPA e DHA da Olio di pesce concentrato mediante distillazione molecolare. Modalità d'uso: assumenre 4 capsule una volta al giorno con acqua, preferibilmente ai pasti principali. Contenuto netto: 280 grammi Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano sono importanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Conservare in luogo fresco e asciutto, a temperatura ambiente.

Ingredienti: estratto lipidico del olio di pesce concentrato in EPA e DHA (ottenuto mediante distillazione molecolare), capsula (gelatina), umidificante: glicerolo. Può contenere tracce di soia.