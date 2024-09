Qual è il miglior integratore con melatonina? A cosa servono?

La melatonina assunta per via orale passa inalterata a livello intestinale, dove viene quasi totalmente assorbita (negli anziani i livelli di assorbimento scendono del 50%) e trasportata al fegato . Il metabolismo di primo passaggio determina la conversione di circa il 90% della quota totale assunta, in 6 solfatossi melatonina, metabolita inattivo eliminato al livello renale .

Il picco massimo di produzione si realizza durante il periodo notturno, in quando la luce, attraverso meccanismi molecolari non del tutto chiari, ma che prevedono la partecipazione di fotocettori e di AMPc, è in grado di inattivare l'enzima serotonina acetil transferasi. L' invecchiamento dell' epifisi , caratterizzato da una calcificazione diffusa e da una desensibilizzazione nervosa, porta ad un graduale decremento della sua capacità biosintetica.

Le fonti di melatonina alimentare, tuttavia, non sono in grado di aumentare significativamente i livelli plasmatici di questa molecola, la cui concentrazione oscilla tra i 10 ed i 300 pg /ml; per questo motivo, ai fini di una corretta supplementazione è necessario ricorrere agli integratori .

In natura, la melatonina non è presente esclusivamente negli organismi animali , ma si ritrova anche in diversi vegetali, come il cacao ed il riso , dai quali si procede con l'estrazione a fini commerciali.

Nota anche come piridossina, è un derivato piridinico introdotto prevalentemente tramite le carni , assorbito a livello del digiuno dopo idrolisi ATP dipendente e trasportato al fegato legato all' albumina . Qui viene trasformata in piridosammina e poi in piridossale e successivamente fosforilata, con conseguente attivazione e stoccaggio. Dal fegato verrà trasportata ai vari tessuti, dove potrà esplicare il proprio ruolo biologico, come cofattore:

Diversi studi hanno infatti dimostrato come la supplementazione con melatonina possa ridurre l'esaurimento funzionale della ghiandola pineale, e preservarne più a lungo la funzionalità. Diversi ricercatori, inoltre, stanno valutando altre applicazioni per patologie metaboliche, disordini endocrini e malattie neurodegenerative .

Descrizione prodotto : La melatonina aiuta a ridurre il tempo necessario per addormentarsi*, dandoti una spinta per aiutarti a ottenere un vero riposo. E per chi viaggia spesso, la melatonina può essere anche un importante beneficio nell'aiutare ad alleviare la sensazione di affaticamento causata da voli lunghi e jet lag . (*Asserzioni scientificamente motivate approvate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).)

Descrizione : Integratore alimentare di melatonina(1 mg. Per compressa). Non eccedere le dosi raccomandate per l'assunzione giornaliera. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata , equilibrata e di un sano stile di vita.

A volte la vita ci tiene svegli di notte, ironicamente, proprio quando abbiamo bisogno di tutte le nostre energie per affrontare la giornata. Poiche' quando dormi bene ti senti al meglio, abbiamo creato ZzzQuil Natura, un integratore per dormire in pastiglie gommose, che favorisce il sonno in modo rapido, aiutandoti a dormire bene. ZzzQuil Natura contiene 1 mg di Melatonina, un ormone che e' presente naturalmente nel corpo e che aiuta a regolare il ciclo del sonno agendo sul ritmo circadiano. La formula contiene anche 1.4 mg di vitamina B6 e una miscela con estratti di camomilla, valeriana e lavanda con proprietà rilassanti. Questo integratore per il sonno non crea dipendenza , ha un aroma naturale ai frutti di bosco ed e' formulato senza glutine, lattosio o coloranti ed aromi artificiali. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata abbinata a uno stile di vita sano. Conservare fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.

In entrambi i casi, tuttavia, è necessario assumere la melatonina prima di andare a letto, in maniera da riprodurre e migliorare la produzione endogena dell'ormone, senza determinare uno sconvolgimento dei delicati ritmi circadiani ed ultradiani.

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale o epatica, cardiovasculopatie e/o ipertensione , allergie e patologie autoimmuni , in gravidanza , durante l' allattamento , al di sotto dei 12 anni ed agli adolescenti non ancora formati. In caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) è necessario il parere del medico.

Nonostante recenti studi abbiano ribadito l'elevata tollerabilità e sicurezza del principio attivo , esistono in letteratura casi in cui, anche alla dose di 3 mg/die, si sono osservati nausea , irritabilità, incubi ed alterazioni vascolari.

