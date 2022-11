Mass gainer: a cosa servono, come assumerli e prodotti migliori

Prodotti migliori

PBN - Premium Body Nutrition Integratore per l'aumento di peso, Gusto Cookies 3kg, Nuovo gusto migliorato. Le proteine contribuiscono allo sviluppo della massa muscolare e alla salute dell'ossatura

My Mass è una formula hard gainer che contiene un alto contenuto calorico per aiutarti ad aumentare l'apporto in calorie al fine di aumentare di peso e massa muscolare. Ogni porzione di My Mass ha un contenuto proteico del 15% per aiutare a mantenere e sviluppare la massa muscolare . My Mass contiene un concentrato di proteine ​​del siero di latte, destrosio, maltodestrina e una miscela di vitamine e minerali. Certificato "Grass Fed", My Mass utilizza latte proveniente da mucche allevate all'aperto che sono state alimentate esclusivamente con erba per una migliore qualità. My Mass fornisce una quantità significativa di calorie, 657 per porzione da 175g con 26g di proteine, 131g di carboidrati di cui 24g di zuccheri e un basso contenuto di grassi. My Mass al gusto "Vanilla Toffee Fudge" porta un delizioso gusto di Vaniglia e Caramello. La vitamina A aiuta a mantenere la pelle e la vista normali. Le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico, al normale funzionamento del sistema nervoso e al normale funzionamento del sistema immunitario. La vitamina C aiuta a ridurre l'affaticamento e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. La vitamina D contribuisce al mantenimento della normale funzione muscolare e al mantenimento di ossa normali.

IL PACKAGING POTREBBE VARIARE: PROTEINE IN POLVERE + SHAKER

Mass gainer con ben 1250 CALORIE e 50g di PROTEINE a dose; contiene meno di 5g di grassi

Si presenta in forma di polvere instantanea; mescola il prodotto con frutta o burro di noccioline per una bevanda post-allenamento gustosa e calorica o assumilo tra i pasti per la crescita muscolare

SIAMO FIERI DI DICHIARARE CHE IL PRODOTTO NON CONTIENE ZUCCHERI AGGIUNTI: Contiene ben 24 vitamine e minerali a dose

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO: Le proteine in polvere Serious Mass forniscono un elevato contenuto calorico e proteine di qualità a prezzi competitive

Yamamoto Nutrition presenta il nuovo Emperor MASS. La nuova formula è costituita da macro e micronutrienti ben bilanciati per un prodotto unico nelsuo genere. Emperor MASS è l'unico gainer ad avere un contenuto proteico quasi del 40%. Le fonti di proteine presenti in Emperor MASS sono le più nobili e le più qualitative, come ad esempio proteine del siero del latte concentrate, isolate mediante ultrafiltrazione e microfiltrazione e calcio caseinato. Per un rilascio amminoacido nel flusso sanguigno sia immediato (proteine del siero) che graduale (calcio caseinato). La particolarità di Emper MASS sta nell'alta presenta di lipidi da fonti di altissima qualità. Come ad esempio olii MCT (trigliceridi a catena media) ed olio di lino. L'olio di semi di lino possiede preziose virtù ed è ricco di Omega 3 e Omega 6. Ben 14 grammi di lipidi per porzione! La componente glucidica è costituita solo ed esclusivamente da maltodestrine DE6. Da non sottovalutare l'alto contenuto di aminoacidi BCAA in forma libera presenti in Emperor MASS. Ben 4,5 grammi di aminoacidi ramificati qualità Kyowa per dose nel rapporto ottimale 4:1:1 con aggiunta di altrettanti 4,5 grammi di L-Glutammina qualità Kyowa. Il blend enzimatico presente in Emperor MASS (amilasi 50mg, papaina 50mg, lattasi 50mg, Alfa-Galattosidasi da Aspegillus Niger 300GaIU) lo rende un prodotto di facile digeribilità ed adatto in tutte le fasi della giornata. Per concludere oltre 4 grammi di fibre per dose per rendere il prodotto ancora più completo sotto ogni punto di vista. Emperor MASS per l'alto contenuto proteico ed amminoacidico non può essere definito al 100% un gainer. Ma un prodotto dalle caratteristiche uniche e per chi è alla ricerca di un integratore ben bilanciato tra macronutrienti. Modalità d'uso: aggiungere 3 misurini colmi (140 g) in 900 ml di acqua o altra bevanda a scelta ed assumere una volta al giorno. Contenuto netto: 2500 grammi.