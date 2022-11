Integratori di glutammina: a cosa servono e come prenderli

In condizioni fisiologiche la produzione endogena , attiva particolarmente a livello muscolare , garantisce il soddisfacimento del suo fabbisogno giornaliero ; per questo motivo la glutammina viene annoverata tra gli aminoacidi NON essenziali .

La L-glutammina è un amminoacido proteogenico, non essenziale. Ciò significa che la glutammina è un importante componente delle proteine, ma non può essere prodotta dall'organismo stesso. Pertanto, la L-glutammina deve essere assunta attraverso il cibo . Il corpo converte la glutammina in glucosio, di cui il corpo ha bisogno in molti processi metabolici.

GLUTAMINE POWDER è un integratore alimentare a base di l-glutammina in polvere, indicato per sportivi che svolgono attività fisiche intense. Sciogliere 1 misurino (5 g) in acqua o altra bevanda a scelta, ed assumere una volta al giorno, durante la giornata o dopo l'attività fisica. Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico. PHARMAGOLI ricorda l'importanza di seguire uno stile di vita sano e un'alimentazione variata ed equilibra.

Yamamoto Nutrition Glutamine Powder Kyowa Quaity è un integratore alimentare di Glutammina, indicato per gli sportivi che svolgono attività fisiche intense. La Glutammina è il più abbondante aminoacido presente nel sangue . La Glutammina può diventare essenziale in certe situazioni, tra cui un intenso allenamento fisico, quando il corpo non può soddisfare le sue esigenze sintetizzando glutammina. La marca Kyowa Quality (KQ) è costituita da una vasta gamma di aminoacidi ultra-puri e composti correlati forniti da Kyowa Hakko BIO Co. LTD., leader mondiale con oltre 60 anni di esperienza e una reputazione per la garanzia della qualità rigorosa. Con la sua tecnologia di fermentazione innovativa, costruita nel corso degli anni. Kyowa è diventato un pioniere di fiducia nel campo sanitario.

German Elite Nutrition L-Glutamine Pure Powder è ottenuta attraverso un complesso e naturale processo di fermentazione da mais senza OGM ed è quindi molto biodisponibile per il nostro corpo, a differenza della L- Glutamina prodotta sinteticamente. Ogni porzione = 2 misurini contiene 6 g di L-Glutammina altamente pura per un dosaggio ottimale. Si raccomanda: Nei giorni di non allenamento, consumare 1 porzione (6 g = 2 misurini) con acqua o succo di frutta dopo essersi alzati. Nei giorni di allenamento, consumare 1 porzione (6 g = 2 misurini) con acqua o succo dopo l'allenamento.

Un unico studio a lungo termine, con atleti che assumevano dosi di 28 grammi giornalieri per 2 settimane, distribuiti in 4 diverse assunzioni, non ha evidenziato effetti collaterali.

Bibliografia

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore.