Energy drink: cosa sono, a cosa servono e quali i migliori

Quando l'uso è combinato all' alcol , il consumo eccessivo o ripetuto può portare a condizioni nocive per la salute.

La maggior parte degli effetti sulle prestazioni cognitive, come una maggiore attenzione e velocità di reazione, sono principalmente dovuti alla presenza di caffeina. Non esiste un consenso scientifico a sostegno della loro utilità nel migliorare forza e velocità.

Caffè, tè e altre bevande naturalmente contenenti caffeina non sono generalmente considerate bevande energetiche . Inoltre, altre bevande analcoliche come la cola possono contenere caffeina, ma anch'esse non appartengono a questa categoria.

Prodotti Migliori

Descrizione: Red Bull Energy Drink, 250 ml (24 lattine) RED BULL TI METTE LE AAALI. Ispirandosi alle bevande funzionali presenti in Estremo Oriente, Dietrich Mateschitz ha fondato Red Bull a metà degli anni '80, sviluppando non solo un nuovo prodotto, ma anche un concetto di marketing unico. Red Bull Energy Drink viene venduto per la prima volta in Austria il 1° aprile 1987, data che segna la nascita di una categoria merceologica totalmente nuova - gli Energy Drink. QUANDO BERLO Red Bull Energy Drink è apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni più impegnative e durante lunghi viaggi. COSA C'E' DENTRO LA LATTINA - Caffeina: La caffeina è nota sin dai tempi delle civiltà antiche. La consumavano da fonti naturali quali tè, caffè, fave di cacao e noci di cola e veniva apprezzata per i suoi effetti stimolanti sul corpo umano. - Taurina: La taurina è un aminoacido naturalmente presente nel corpo umano e che fa parte della dieta di tutti giorni. È implicato in molti processi biologici. - Vitamine del gruppo B: Le vitamine sono micronutrienti essenziali, necessari per il mantenimento delle normali funzioni corporee. - Zuccheri: Red Bull Energy Drink è prodotto con zucchero proveniente da barbabietola da zucchero. - Acqua Alpina: Naturalmente, l'acqua è l'ingrediente principale di Red Bull.

Ingredienti: Acqua, Saccarosio, Glucosio, Acidificante Acido Citrico, Anidride Carbonica, Taurina (0,4%), Correttore di Acidità (Carbonati di Sodio, Carbonato di Magnesio), Caffeina (0,03) Vitamine (Niacina, Acido Pantotenico, B6, B12), Aromi, Coloranti (Caramello, Riboflavine).

Descrizione: Bevanda. Burn, lanciata in Italia nel 2005 è l'energy drink con caffeina, taurina, inositolo e vitamine, per godersi la notte e liberare i propri istinti. Puoi trovare Burn energydrink; nei locali di tendenza,; discoteche e anche negli Ipermercati nel suo fruttato gusto.Original. Presente in oltre 80 paesi, dal novembre 2012 è sponsor del Team Lotus in Formula 1.

Ingredienti: acqua addizionata con anidride carbonica, saccarasio, acidificante: acido citrico, taurina (0.4%), correttore di acidità: citrato di sodio, coloranti E163,E150d, conservanti: sorbato di potassio, benzoato di sodio, , aromi, caffeina (0.03%), inositolo, vitamine (nicotinamide (B3)), D-pantotenato calcio, cloridrato di piridossina (B6), cianocobalamina (B12), estratto di semi di guaranà (0,005%), antiossidanti (acido ascorbico).

Descrizione prodotto: Valori nutrizionali rapidi Pro 100 ml per 500 ml (%*) Valore energetico 201 kJ 1006 kJ - 47 kcal 237 kcal (12%), carboidrati 12 g 60 g (23%), zucchero 11 g 55 g (61%), sale 0,19. g 0.96 g (16%) vitamine e minerali per 100 ml (%**) per 500 ml (%**) Riboflavina (Vit B2) 0,7 mg (50%) 3,5 mg (250%) niacina (Vit B3) 8,5 mg (53%) 43 mg (266%), vitamina B6 0,8 mg (57 mg (57). 4,0 mg. (286%), vitamina B12 2,5µg (100%) 13µg (500%) contiene piccole quantità di grasso, acidi grassi sani, uova. *Quantità di riferimento per un adulto ad alta velocità (8400 kJ/2000 kcal). **% dei rivestimenti nutrienti (NRV) aumentano il contenuto di caffè. Non raccomandato per bambini e donne incinte o allattanti (32 mg/100 ml). Non raccomandato per persone sensibili al caffè. TRATTAMENTO COME PARTE DI UN ALIMENTO ACCESSORIO E DIMOVIMENTO E UTILIZZARE UN STILE DI vita sano. Non mescolare con alcol.

Ingredienti: Acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, acidificante (acido citrico), aromi, acido gassico, taurina (0,4%), regolatore di acido (citrato di sodio), estratto di radice di panax: L-carnitina L taltrato (0,04%), caffeina (0,03%), conservanti (acido robinico, acido benzosacido. re), coloranti (Anthocyane E163), miscela di vitamine (riboflavina, acido nicotinico, vitamina B6, vitamina B12), cloruro di sodio, glucuronolacton, estratto di semi di guaranas (0,002%), inosita.

Descrizione prodotto: Virtue Yerba Mate è un energy drink naturale, con zero zuccheri & zero calorie. Yerba mate è un potente antiossidante, con vitamine & minerali essenziali e aminoacidi. Yerba mate è naturalmente ricco di caffeina, una lattina = una tazza di caffè (80 mg di caffeina naturale). Per ogni lattina venduta verrà devoluta una donazione a favore della preservazione di flora, fauna e comunità naturali presenti nella foresta pluviale.

Ingredienti: acqua frizzante, eritritolo, estratto di erba matè, nettare di agave, aroma naturale di fragola e lime, acidificante: acido malico; edulcorante: glicosidi steviolici; estratto di chicchi verdi di caffè, vitamine [Niacina (B3), B6, B12, Biotina (Vitamina H)]

Descrizione prodotto: Virtue Clean Energy è una bevanda energetica sana, con zero zuccheri e zero calorie, realizzata solamente con ingredienti naturali. Un'alternativa deliziosa e più sana rispetto alle tradizionali bevande energetiche. Con la stessa quantità di caffeina naturale (80 mg) delle principali bevande energetiche e del caffè. La nostra energia naturale proviene dai chicchi di caffè verde e dalle vitamine del gruppo B. Ad ogni lattina venduta vengono donati dei fondi per la conservazione di piante, degli animali e delle comunità naturali della foresta pluviale.

Ingredienti: acqua frizzante, eritritolo, aromi naturali di limone e lime, nettare di agave, acido citrico, edulcorante: glicosidi steviolici, estratto di chicchi di caffè verde, vitamine [Niacina (B3), B6, B12, Biotina (Vitamina H)]