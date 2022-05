Analisi degli integratori alimentari: indicazioni e avvertenze

La presente sezione analizza in maniera critica i più noti integratori alimentari per sportivi presenti in commercio. Scopo della sezione è dare al lettore elementi utili per orientarsi nella scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Gli integratori sono analizzati in maniera assolutamente neutrale, partendo dalle informazioni specificate in etichetta per impostare un'analisi critica e scorporata da quei toni eccessivamente "miracolistici" e "pubblicitari" spesso utilizzati dalle ditte produttrici. Questo lavoro, finanziato autonomamente dagli introiti pubblicitari senza alcun finanziamento diretto da parte delle aziende produttrici (approfondimento), non si propone di promuovere un determinato prodotto o screditarne un altro, bensì di esprimere un giudizio scientifico e disinteressato sui prodotti presi in esame.

Il presente lavoro, basato sulla rilettura di articoli scientifici e testi universitari, non garantisce che gli ingredienti specificati nell'etichetta dei prodotti analizzati siano effettivamente presenti nei prodotti stessi, né tanto meno nelle proporzioni specificate dal produttore.