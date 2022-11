Integratori di creatina: a cosa servono, efficacia e prodotti migliori

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore.

La creatina è una molecola aminosimile presente in circa 120 grammi nell'organismo di un uomo di 70 kg, che si concentrano per il 95% a livello muscolare e per la restante parte tra cervello e cuore. Il fabbisogno per un individuo adulto e sano è di circa 2 grammi al giorno, pari alla quota media escreta attraverso le urine sotto forma di creatinina, quota che può essere recuperata per metà attraverso la sintesi endogena e per metà attraverso l'assunzione alimentare. La sintesi endogena inizia a livello renale a partire da arginina e glicina, poi si conclude a livello epatico attraverso l'aggiunta della metionina da parte dell'enizma SAM. La quota introdotta attraverso l'alimentazione mediante cibi di origine animale (prevalentemente carne), giunge a livello intestinale, dove in parte viene assorbita dagli enterociti attraverso un cotrasporto sodio mediato. Attraverso il torrente circolatorio, insieme a quella endogena, la creatina potrà così raggiungere il tessuto muscolare, dove compensala quota persa durante la contrazione muscolare. A livello muscolare scheletrico, la creatina potrà esplicare il proprio ruolo biologico, venendo inizialmente fosforilata ad opera dell'enzima creatin kinasi, per poi cedere il proprio gruppo fosforico all'ADP, garantendo la sintesi di ATP. L'ATP così prodotto sosterrà la contrazione muscolare durante il primo minuto di esercizio fisico intenso, per poi lasciar spazio ad altre vie metaboliche di produzione energetica. Parte del pull di fosfocreatina muscolare subirà un processo di idrolisi non enzimatica, che ne medierà la trasformazione in creatinina ed il successivo smaltimento a livello renale. Shutterstock

A cosa serve integrare la creatina? I benefici ottenibili dalla supplementazione con creatina monoidrato sono ben documentati e caratterizzati da un'intensa attività di studio, che negli ultimi 20 anni ha reso la creatina uno degli integratori di maggior successo nella pratica sportiva. Tra gli effetti accettati quasi unanimemente dal mondo scientifico è possibile ricordare: Il miglioramento della forza e della potenza massimale e submassimale; Il miglioramento delle performance anaerobica; La riduzione della sensazione di fatica muscolare; Il miglioramento delle capacità ventilatorie; A questi si aggiungono, seppur ancora in fase di dibattito, l'azione mioprotettiva ed il miglioramento della composizione corporea.

Purtroppo lo stesso non si puo' dire per la creatina alcalina, visto l'assenza di trial clinici standardizzati e pubblicati su riviste scientifiche attendibili. Tuttavia, la casa produttrice di questa forma alternativa di creatina, pubblica sul proprio sito 4 diversi studi dai quali emerge: Incremento del carico di lavoro del 25.85% in più rispetto ad atleti integrati con creatina monoidrato convenzionale alla stessa dose;

Incremento della sintesi proteica in vitro rispetto alla creatina monoidrato;

Assenza di effetti collaterali;

Riduzione dei livelli di creatinina rispetto alla creatina monoidrato;

Miglioramento del profilo lipidemico;

Netto miglioramento del VO2max, rispetto al gruppo supplementato con creatina monoidrato.

Come integrare con creatina? Si consiglia di integrare 3-5 g / die di creatina, in corrispondenza dei pasti - per sfruttare il meccanismo insulinico - meglio se subito dopo l'allenamento. In alternativa, è possibile associare integratori di maltodestrine o proteine (meglio idrolizzate). Questo dosaggio è stato ampiamente testato sulla creatina monoidrato, la quale può anche essere usata per brevi fasi di carico (10 g / die c 7 gg), alle quali seguirà un mantenimento come sopra. I soggetti che non rispondono all'integrazione - circa 1/3 del totale - possono sperimentare dosaggi superiori (anche 20 g / die in più dosaggi) ma i risultati sono poco incoraggianti. Per le forme di creatina diverse dalla monoidrato, sulle quali non è disponibile una vasta pubblicazione scientifica, è consigliabile mantenere le quote suggerite dalla casa produttrice. La forma di creatina più assorbibile è in polvere, ma la più pratica è in compresse.