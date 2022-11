Integratori di beta-alanina: a cosa servono, come assumerli e prodotti migliori

Yamamoto Nutrition presenta BetaALA POWDER. Il prodotto è indicato in caso di aumentato fabbisogno di Beta Alanina, in particolare per gli sportivi che praticano attività fisica intensa. La Beta Alanina è un precursore della Carnosina. Beta Alanina è un aminoacido non essenziale che viene utilizzato dalle cellule muscolari per sintetizzare la Carnosina, un dipeptide costituito da Beta-Alanina più L-Istidina. La Carnosina si trova in alte concentrazioni nel muscolo scheletrico, ed è maggiormente situato nelle fibre di Tipo II dei muscoli a contrazione rapida. Aumentare la Carnosina nei muscoli attraverso l'integrazione ha una crescente popolarità tra i culturisti e atleti istruiti.

Il presente articolo, elaborato sulla rilettura critica di articoli scientifici, testi universitari e pratica comune, ha solo scopo informativo e non ha pertanto valore di prescrizione medica. Si è quindi sempre tenuti a consultare il proprio medico, nutrizionista o farmacista prima di intraprendere l'uso di un qualsivoglia integratore.