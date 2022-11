Integratori di Acetil-L-Carnitina: a cosa servono? Fanno dimagrire?

Il punto cruciale nella potenziale azione ergogenica della carnitina - come integratore in grado di stimolare il metabolismo lipidico - sta nella capacità di immagazzinamento tissutale, che tuttavia sembra essere difficilmente modulabile; come tale rappresenta il vero limite di tale pratica.

In queste condizioni, infatti, i livelli di carnitina tendono a diminuire in favore della forma acetilata, indice di un aumentato fabbisogno di questa molecola.

Il principale ruolo biologico della carnitina è quello di agire come veicolatore di acidi grassi a lunga catena, trasportandoli a livello della matrice mitocondriale per garantirne l'ossidazione.

La carnitina è un derivato aminoacidico trimetilato, sintetizzato prevalentemente a livello epatico e renale a partire da due aminoacidi essenziali , quali metionina e lisina , in presenza di vitamina B1, B6 e C.

Quest'ultimo studio potrebbe avvalorare l'ipotesi di una sinergia utile con altri antiossidanti nel favorire il recupero muscolare post work out, e ridurre il danno tissutale a cui il muscolo va incontro in seguito ad intenso esercizio fisico .

Tuttavia, spunto importante diverso dal comune utilizzo di questo integratore, proviene da due studi: il primo che dimostra l'incrementata espressione di recettori per gli androgeni in seguito ad esercizi di resistenza e integrazione con L carnitina tartrato, ed il secondo che sottolinea il ruolo della carnitina come antiossidante, vista la sua capacità di ridurre i marker di stress ossidativo , come il perossido di idrogeno , in seguito ad esercizi sia aerobici che anaerobici .

La letteratura scientifica fornisce diversi articoli molto contrastanti, nella maggior parte dei casi negativi, per quanto riguarda i termini di miglioramento delle prestazioni aerobiche, o un incremento del metabolismo lipidico in seguito a supplementazione con Carnitina in individui sani ed atleti.

Dosaggi più elevati in soggetti sani sono sconsigliati in quanto il prodotto verrebbe escreto intatto a livello renale .

Yamamoto NutritionAcetyl L-CARNITINE è un integratore alimentare a base di Acetil l-Carnitina con ben 1.000 mg di principio attivo per capsula. L'Acetyl L-Carnitina (ALC) è la forma acetilata della L-Carnitina che ha caratteristiche leggermente differenti ed è una delle forme più popolari della Carnitina. Durante l'esercizio fisico una gran parte di L-Carnitina è convertita in ALC all'interno dei mitocondri dall'enzima Carnitina O-Acetiltransferase.

La l-carnitina è un aminoacido non essenziale che viene sintetizzato dall'organismo nel fegato, nel cervello e nei reni a partire dagli aminoacidi metionina e lisina, in presenza di vitamina b6, vitamina c e ferro . La l-carnitina interviene nel trasporto degli acidi grassi nei mitocondri, degli organelli cellulari considerati delle vere e proprie centrali energetiche della cellula . Nelle proteine dei mammiferi tutti gli amminoacidi si trovano nella forma levogira, per cui negli integratori alimentari di qualità si predilige la forma l- di questo aminoacido. La vitamina b6 contribuisce al normale metabolismo energetico, al funzionamento del sistema nervoso e riduce la stanchezza e l'affaticamento.

Yamamoto Nutrition Carnitine Liquid 20 fiale da 25 ml. Carnitine Liquid è un integratore alimentare che apporta 1000 mg di L-Carnitina Carnipure per dose giornaliera. Ogni fiala contiene ben 3000 mg di L-Carnitina in forma Liquida qualità Carnipure.

