Integratori di HMB idrossimetilbutirato: cosa sono, a cosa servono e quanti grammi assumerne

Da una recente review, che ha esaminato tutti gli studi presenti in letteratura relativi all'utilizzo dell'HMB nella pratica sportiva, è emerso che gli individui arruolati sono stati circa 394 (ancora pochi per trarre delle conclusioni statisticamente significative) e che i risultati sembrano essere alquanto discordanti. Sembra tuttavia che i migliori effetti ergogenici si registrino su individui non allenati, con un incremento della forza massima , ed una riduzione dei markers di danno muscolare indotto dall' attività fisica , mentre poco efficace sembra esser l' integrazione in individui allenati. Poco significativa risulta anche la variazione della composizione corporea , indotta da HMB, identificabile esclusivamente su individui non allenati, per i quali va tenuto conto anche della variabilità individuale della risposta all'esercizio fisico.

Bibliografia

