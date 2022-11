Integratori di CLA: cosa sono, a cosa servono, come assumerli e prodotti migliori

Nonostante come vedremo più avanti, risultano importanti per il corretto funzionamento dell'organismo, l'uomo non presenta le vie biosintetiche necessarie alla loro sintesi, dovendo necessariamente ricorrere all'assunzione alimentare.

Gli stessi integratori , che vengono generalmente ottenuti dal trattamento di oli vegetali secondo specifici protocolli, cercano di mantenere rapporti costanti tra i due isomeri più attivi biologicamente, anche perché differenti studi mostrano come questo rapporto possa incidere significativamente sui potenziali effetti terapeutici e collaterali, considerando anche la specifica distribuzione tessutale, con un tropismo muscolare per l'isomero C9,T11 e adiposo per il C10,t12.

Visti i potenziali effetti del CLA, si è pensato di utilizzarlo nella supplementazione sportiva al fine di ottimizzare i risultati derivati dall'allenamento. Mentre da solo, non ha apportato importanti benefici in termini di miglioramento della performance e di miglioramento della composizione corporea, in sinergia con la creatina monoidrato, ha garantito un netto miglioramento sia della forza muscolare sia nell'esecuzione dell'esercizio.

L'importanza del CLA nella quotidianità alimentare, non si deve esclusivamente alle funzioni classiche descritte per qualsiasi altro grasso , ma prevalentemente all'effetto metabolico e biochimico documentato da un'ampia letteratura che annovera piu' di 1000 studi dedicati. Tuttavia nonostante l'imponente mole di lavori, rimane un alone di mistero riguardo l'efficacia e la sicurezza del CLA nella pratica integrativa umana, visti i risultati contrastanti pubblicati e le nuove evidenze sperimentali.

Innanzi tutto è facilmente osservabile una netta discordanza tra i risultati ottenuti dai vari gruppi di ricerca , molti dei quali in completa contraddizione senza un apparente motivo, inoltre è possibile notare come i risultati ottenuti su modelli animali siano nettamente più significativi ed incisivi rispetto a quelli ottenuti nell'uomo .

Integratore a base di acido linoleico coniugato (CLA: miscela di acidi grassi essenziali della serie Omega-6). Il CLA (acido linoleico coniugato) rientra tra gli acidi grassi essenziali (quelli che l'organismo non è in grado di produrre) importanti per il mantenimento dello stato di salute generale e per la prevenzione di alcune patologie. Uno studio suggerisce come un' integrazione di CLA (4 capsule per 12 settimane) possa svolgere una funzione nel ridurre la massa grassa promuovendo quella magra. Posologia: 4 capsule al giorno, 2 prima dei 2 pasti principali. Confezione: 80 capsule molli da 1,4 g (0.8 g di CLA per capsula). Ingredienti: Olio di semi di cartamo (Carthamus tinctorius, 80% CLA), Gelatina (involucro), Glicerolo (involucro), Antiossidante: E 306. Informazioni nutrizionali: Analisi media per dose (4 capsule) Valore energetico: 40 kcal (168 kJ ) Proteine: 1 g Carboidrati : 0,5 g Grassi: 4 g di cui acidi grassi saturi : 0,17 g acidi grassi monoinsaturi : 0,5 g acidi grassi poliinsaturi : 3,31 g di cui acido linoleico coniugato (CLA): 3,3 g

Integratore a base di acido linoleico coniugato (CLA: miscela di acidi grassi essenziali della serie Omega-6 ). Il CLA (acido linoleico coniugato) rientra tra gli acidi grassi essenziali (quelli che l'organismo non è in grado di produrre) importanti per il mantenimento dello stato di salute generale e per la prevenzione di alcune patologie.

Il CLA (acido linoleico coniugato), dal 100% di olio di cartamo naturale, è un acido grasso essenziale importante per una buona salute. Utilizzato principalmente da persone che vogliono perdere peso e culturisti, per aumentare il tasso metabolico, migliorare la crescita muscolare e ridurre i depositi di grasso corporeo. In particolare:

Ogni softgel del nostro CLA contiene 1000 mg di olio di Cartamo Naturale con una concentrazione dell'80% in acido linoleico. La dose giornaliera raccomandata è di 3 softgel al giorno, che equivale a 3000 mg al giorno di CLA. Vi offriamo 180 softgel all'olio vegetale di cartamo che sono 100% naturali, senza glutine , senza conservanti , senza ingredienti transgenici (senza OGM ), e serviamo il prodotto sotto forma di softgel per facilitare la biodisponibilità ottimale e l'assimilazione da parte dell'organismo.

L'efficacia nella perdita del peso (stimata intorno ai 0.09kg/settimana, lineare nei primi sei mesi) si realizza per intervalli di tempo prolungati per i quali è indispensabile il parere del medico.

Come detto in apertura, i dosaggi descritti nei vari studi, sono molto differenti, soprattutto quando si passa dai modelli animali ai trial clinici su individui sani.

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale o epatica, cardiovasculopatie e/o ipertensione , in gravidanza , durante l' allattamento e al di sotto dei 14 anni. In caso di uso prolungato (oltre le 6/8 settimane) è necessario il parere del medico.

Bibbliografia

Nov;44(11):975-82. Epub 2009 Sep 25.

Conjugated linoleic acid induces uncoupling protein 1 in white adipose tissue of ob/ob mice.

Wendel AA, Purushotham A, Liu LF, Belury MA.

Nutr Rev. 2008 Jul;66(7):415-21.

Conjugated linoleic acids: why the discrepancy between animal and human studies?

Plourde M, Jew S, Cunnane SC, Jones PJ.

Eur J Clin Nutr. 2003 Oct;57(10):1268-74.

Effect of conjugated linoleic acid supplementation after weight loss on appetite and food intake in overweight subjects.

Kamphuis MM, Lejeune MP, Saris WH, Westerterp-Plantenga MS.

J Food Sci. 2007 Oct;72(8):S612-7.

Conjugated linoleic acid (CLA) prevents body fat accumulation and weight gain in an animal model.

Park Y, Albright KJ, Storkson JM, Liu W, Pariza MW.

J Nutr Biochem. 2008 Jan;19(1):61-8. Epub 2007 May 24.

Chromium picolinate and conjugated linoleic acid do not synergistically influence diet- and exercise-induced changes in body composition and health indexes in overweight women.

Diaz ML, Watkins BA, Li Y, Anderson RA, Campbell WW.

Nessun effetto sinergico

Am J Clin Nutr. 2007 May;85(5):1203-11.

Efficacy of conjugated linoleic acid for reducing fat mass: a meta-analysis in humans.

Whigham LD, Watras AC, Schoeller DA.

J Nutr. 2005 Apr;135(4):778-84.

Supplementation with conjugated linoleic acid for 24 months is well tolerated by and reduces body fat mass in healthy, overweight humans.

Gaullier JM, Halse J, Høye K, Kristiansen K, Fagertun H, Vik H, Gudmundsen O.

Lipids. 2009 Nov;44(11):983-8. Epub 2009 Oct 23.

Conjugated linoleic acid isomers, t10c12 and c9t11, are differentially incorporated into adipose tissue and skeletal muscle in humans.

Goedecke JH, Rae DE, Smuts CM, Lambert EV, O'Shea M.

J Nutr. 2009 Jul;139(7):1279-85. Epub 2009 May 13.

Dietary supplementation of L-arginine and conjugated linoleic acid reduces retroperitoneal fat mass and increases lean body mass in rats.

Nall JL, Wu G, Kim KH, Choi CW, Smith SB.

Int J Obes (Lond). 2007 Mar;31(3):481-7. Epub 2006 Aug 22.

The role of conjugated linoleic acid in reducing body fat and preventing holiday weight gain.

Watras AC, Buchholz AC, Close RN, Zhang Z, Schoeller DA.

Riserus U, Arner P, Brismar K, Vessby B. Treatment with dietary trans10cis12 conjugated linoleic acid causes isomer-specific insulin resistance in obese men with the metabolic syndrome.

Diabetes Care 2002; 25:1516-21

Int J Obes Relat Metab Disord. 2003 Jul;27(7):840-7.

The effect of conjugated linoleic acid supplementation after weight loss on body weight regain, body composition, and resting metabolic rate in overweight subjects.

Kamphuis MM, Lejeune MP, Saris WH, Westerterp-Plantenga MS.

Eur J Clin Nutr. 2005 Apr;59(4):508-17.

Effect of CLA supplementation on immune function in young healthy volunteers.

Song HJ, Grant I, Rotondo D, Mohede I, Sattar N, Heys SD, Wahle KW.

Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.