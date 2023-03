Insulina e sport

Prima di trattare l'argomento riassumiamo brevemente le principali funzioni di questo ormone, ampiamente trattate nell'articolo "Insulina e fisiologia". Grazie alla sua azione l'insulina:

Shutterstock

Molte delle diete nate in questi ultimi anni si sono poste l'obiettivo di controllare la secrezione di insulina grazie a combinazioni alimentari corrette. Un'iperproduzione di quest'ormone conseguente al consumo di grossi quantitativi di carboidrati può infatti portare, nel lungo periodo, a sviluppare patologie come obesità e diabete (per approfondire l'argomento e scoprire perché è così importante mantenere costante la glicemia, vi rimando all'articolo: Glicemia e dimagrimento).

Tutto questo allarmismo nei confronti dell'insulina ha raggiunto anche gli orecchi degli sportivi generando in alcuni casi inutili preoccupazioni. Ricordiamo innanzitutto che non è l'insulina di per sé ad essere pericolosa ma le abitudini scorrette che ne amplificano gli effetti per così dire "negativi".

Dunque non è importante solo ciò che mangiamo ma anche ciò che facciamo durante la giornata. In particolare l'organismo di uno sportivo è in grado di modulare meglio l'azione insulinica difendendosi dai possibili effetti negativi.

Ma veniamo al primo punto fondamentale: non è vero che l'insulina fa ingrassare.

O meglio, lo fa solo in un contesto ipercalorico e, soprattutto, in presenza di scarsa sensibilità insulinica.