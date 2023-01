Infiammazione: Cos’è? Come Funziona, Cause e Segni di Flogosi

Che cos’è

Infiammazione: cosa s’intende per Flogosi?

L'infiammazione (o flogosi) è un processo fisiologico attuato dall'organismo in risposta a stimoli dannosi di varia natura, inclusi quello indotti da segnali endogeni (es. cellule danneggiate) e agenti:

Fisici (traumi, ustioni, congelamento, irradiazione, corpi estranei)

Chimici e tossici (alcol, acidi, sostanze irritanti)

Infettivi (batteri, virus, parassiti, funghi)

Si tratta di una reazione complessa, mediata dal sistema immunitario, che serve essenzialmente a contrastare e neutralizzare un potenziale pericolo e riparare gli effetti di un insulto - che si tratti di una lesione, un'infezione o altro - ripristinando la normale funzionalità del tessuto o dell'organo coinvolto. In altre parole, l'infiammazione è un tentativo protettivo dell'organismo di rimuovere gli stimoli interpretati come "pericolosi" e di avviare il processo di guarigione.

Definizione di Infiammazione L'infiammazione è un meccanismo di difesa innato e aspecifico che si attiva in risposta ad un danno cellulare provocato da agenti di varia natura. In generale, il termine si riferisce a tutte le attività del sistema immunitario che si verificano quando il corpo sta cercando di combattere infezioni potenziali o reali, eliminare molecole tossiche o riprendersi da un danno fisico. A tutti gli effetti, il sistema immunitario è come un'unità militare con una vasta gamma di strumenti nel suo arsenale: l'infiammazione è uno di questi. La risposta infiammatoria è caratterizzata dall'accumulo locale di fluidi (gonfiore o edema) accompagnato da dolore, calore, arrossamento e compromissione della funzione della zona colpita.

Se tutto va bene, l'infiammazione si attenuerà e il nostro corpo tornerà alla normalità man mano che il danno viene risolto o l'agente patogeno viene distrutto.

Tuttavia, quando la risposta non viene opportunamente regolata o i meccanismi di controllo sono difettosi, l'infiammazione può tradursi, talvolta, in patologia: troppo poco e il nostro corpo può essere sopraffatto dall'infezione (o da un altro genere di danno) o non riuscire a guarire, così come l'eccesso può predisporre a problemi di salute importanti e comuni. Ne sono esempio le reazioni incontrollate o attivate da ragioni sbagliate che si verificano in caso di allergie o malattie con una base autoimmunitaria come la psoriasi, le artriti, la sclerosi multipla o il lupus eritematoso sistemico.

In pratica, laddove il sistema immunitario non può tornare alla normalità perché il nostro corpo non riesce a guarire, o fattori ambientali come il fumo o la dieta mantengono una minaccia, l'infiammazione va in sovraccarico e può continuare a segnalare il pericolo. Questa risposta infiammatoria a lungo termine, nota come infiammazione cronica, può portare a molte malattie.

La comprensione dei meccanismi, del contesto e del ruolo dell'infiammazione durante le risposte immunitarie fisiologiche e le conseguenze in termini patologici è in continua evoluzione.

Termini e sinonimi

A rendere riconoscibile un'infiammazione è il suffisso "-ite" con cui terminano tutte le malattie o disturbi che ne sono caratterizzati: polmonite, otite, cistite, congiuntivite, gastrite, artrite ecc.

L'infiammazione è detta anche: