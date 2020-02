Tuttavia, come scopriremo di seguito, la correlazione tra indice glicemico e salute non ben definita, e il consumo di cibi con queste caratteristiche – in porzioni e con frequenza ragionevoli – non sembra contrapporsi ai crismi di un' alimentazione equilibrata .

La velocità dell'incremento glicemico si esprime in percentuale (%), prendendo come punto di riferimento il glucosio in soluzione acquosa – o il pane bianco , a seconda del sistema – al quale corrisponde il 100%. Pertanto, un alimento con indice glicemico 50 innalza la glicemia con una velocità del 50% rispetto a quella del glucosio; in pratica, è due volte più lento.

Da Cosa Dipende

L'indice glicemico degli alimenti è influenzato in primo luogo da vari fattori. Alcuni di questi riguardano la natura chimica dei carboidrati in essi contenuti, altri la compresenza di altri nutrienti o fattori nutrizionali.

Caratteristiche dei carboidrati che incidono sull'indice glicemico

Il glucide con maggior indice glicemico è il glucosio in forma monomerica, perché non richiede digestione, viene assorbito facilmente e può essere metabolizzato così com'è; le cellule del nostro organismo, infatti, "funzionano" principalmente a glucosio. Diverso è, invece, per gli altri monosaccaridi come il fruttosio e il galattosio che, per essere impiegati a scopo energetico, devono essere convertiti in glucosio dall'organismo – più precisamente nel fegato. Il tempo impiegato per questo processo enzimatico rallenta l'indice glicemico. Ecco perché il fruttosio e il galattosio, ma come vedremo anche i loro polimeri (e di conseguenza, pure i cibi), hanno un indice glicemico inferiore a quello del glucosio.

Lo Sapevi che… Sono disaccaridi digeribili: Maltosio = glucosio + glucosio

Lattosio = glucosio + galattosio

Saccarosio = glucosio + fruttosio È un esempio di oligosaccaride digeribile: Maltotriosio = glucosio + glucosio + glucosio Sono polisaccaridi digeribili: Amido = polimero del glucosio

Glicogeno = polimero del glucosio

Tuttavia il glucosio monomolecolare non è facilmente reperibile negli alimenti; più spesso, si trova in forma polimerica – anche con altri monosaccaridi – in glicidi complessi come disaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi. L'indice glicemico dei carboidrati complessi dipende in parte dalla percentuale di glucosio rispetto agli altri monosaccaridi, ma anche – e talvolta soprattutto – dal tipo di legame chimico instaurato tra i monosaccaridi e dalla lunghezza delle catene.

Questo perché l'organismo può usufruire dei monosaccaridi contenuti nei polisaccaridi solo previo la digestione – che sfrutta l'azione di speciali enzimi idrolitici – e l'assorbimento.

Approfondimento In merito all'assorbimento dei monosaccaridi, rammentiamo che glucosio e galattosio entrano nelle cellule intestinali, e poi nel sangue, grazie all'opera di un trasportatore chiamato SGLT1 (acronimo dell'inglese Sodium-dependent GLucose coTransporter 1); il fruttosio invece, può accedere per mezzo di diffusione facilitata.

Le catene lineari di glucosio, per esempio, sono vincolate da legami alfa-1,4 (nome che deriva dalla posizione in cui viene instaurato, ovvero tra il carbonio 1 di una molecola e il 4 dell'altra). Se a questi polimeri semplici vengono aggiunte catene in posizione laterale, i legami sono di tipo alfa 1,6.

Approfondimento I legami tipo beta, come quelli presenti in molti tipi di fibra alimentare (come il glucano noto come cellulosa), non possono essere digeriti efficacemente dall'organismo umano.

Poiché gli enzimi iniziano l'idrolisi ai vertici delle catene, più brevi sono i segmenti e più ramificata è la struttura, più rapidamente avviene la digestione, l'assorbimento e superiore è l'indice glicemico; un esempio eclatante è quello dell'amilopectina. Viceversa, un'unica struttura lineare – composta solo da monomeri in serie con legami alfa 1,4 – come l'amilosio, avrà tempi di elaborazione maggiori e un indice glicemico inferiore. Nota: amilosio e amilopectina sono due componenti dell'amido, idrato di carbonio con funzione di riserva tipicamente vegetale. Negli organismi di origine animale invece, è presente il glicogeno.

In linea di massima, si dice che i glucidi "tanto più sono semplici e raffinati, tanto superiore è l'indice glicemico". Non mancano tuttavia le eccezioni; per esempio, studi sperimentali hanno dimostrato come alcuni polimeri del glucosio vengano assorbiti più rapidamente rispetto al glucosio. Gli zuccheri semplici, infatti, se assunti ad alte dosi, richiamano acqua nel lume del digerente (effetto osmotico) rallentando i tempi di svuotamento e di assorbimento.

Caratteristiche dell'alimento e del pasto che incidono sull'indice glicemico

L'indice glicemico di un alimento o di un pasto non dipende solo dalle caratteristiche dei carboidrati. Incide pesantemente sulla velocità di ingresso del glucosio nel sangue anche la presenza di proteine, grassi, fibre e acqua.

Grassi, proteine (soprattutto associati tra loro), fibre e troppa o poca acqua, rallentano la digestione – soprattutto i tempi di svuotamento gastrico – e la digestione, diminuendo l'indice glicemico del pasto.

FIBRE GRASSI PROTEINE Le fibre idrosolubili rallentano l'assorbimento di glucosio a livello intestinale. Esse sono pertanto in grado di mantenere la glicemia costante per lunghi periodi La digestione di un alimento contenente grassi è rallentata; di conseguenza i carboidrati che contiene vengono assorbiti più lentamente. A prova di ciò basta confrontare l'indice glicemico del latte scremato (IG=32) e di quello intero (IG=27) L'indice glicemico diminuisce se si aggiungono proteine ad un alimento. Le proteine hanno infatti effetti molto simili a quelli di grassi e fibre. Pur avendo un basso indice glicemico, gli alimenti ricchi di proteine presentano un medio indice insulinico

Paradossalmente, una porzione o un pasto molto abbondante ha un indice glicemico inferiore rispetto ad uno più piccolo. Questo perché i cibi non sono composti da singoli nutrienti, ma hanno una certa complessità. In base alla composizione chimica, per la digestione si richiedono pH diversi. Inoltre, molto substrato necessita un'alta quantità di enzimi. Tuttavia, come vedremo in seguito, nella pratica questo aspetto non trova alcuna applicabilità.

Possono incidere sull'indice glicemico anche la cottura, che se ben applicata migliora la digeribilità, la masticazione e la soggettività nella digestione.