Diabete di Tipo 2: cos'è, sintomi e come si cura

Cos'è Il diabete di tipo 2 è una tipologia di diabete mellito in cui l'iperglicemia può dipendere da due alterazioni: L'insolita resistenza dei tessuti all'azione dell'insulina (insulino-resistenza) Il progressivo e inarrestabile declino della capacità, propria delle isole di Langerhans, di produrre insulina (deficit di secrezione dell'insulina). Queste due alterazioni possono agire singolarmente oppure, come accade nella maggior parte delle circostanze, tendono a sommarsi l'una all'altra. Epidemiologia: quanto è diffuso il Diabete di tipo 2 Il diabete di tipo 2 è la forma di diabete mellito più comune; secondo le stime più attendibili, infatti, circa il 90% dei diabetici presenti in tutto il mondo ne sarebbe portatrice (N.B: a coprire il ristante 10% dei casi di diabete sono principalmente il diabete di tipo 1 e il diabete gestazionale). Il diabete di tipo 2 colpisce più frequentemente i soggetti adulti; in particolare, la tendenza di quest'ultimi a sviluppare la malattia metabolica in questione diviene progressivamente più consistente a partire dai 35-40 anni. Il tasso d'insorgenza del diabete di tipo 2 nei soggetti giovani è alquanto modesto, anche se, negli ultimi anni, ha registrato un aumento non trascurabile rispetto a diversi decenni fa. Il diabete di tipo 2 è strettamente associato al problema dell'obesità, la quale è probabilmente uno dei fattori di rischio più importanti.

Negli ultimi 30 anni, la diffusione mondiale del diabete di tipo 2 è aumentata in modo quasi esponenziale: se nel 1985 le diagnosi di diabete di tipo 2 erano circa 30 milioni, nel 2015 hanno raggiunto quota 392 milioni.

Diagnosi Come riconoscere il Diabete di Tipo 2? Come affermato, una caratteristica sempre presente nel diabete di tipo 2 (e in tutte le forme di diabete mellito) è l'iperglicemia; pertanto, il riscontro di quest'ultima è fondamentale nella diagnosi.

Per determinare la presenza di iperglicemia servono un prelievo di sangue venoso e la successiva misurazione, su questo sangue venoso appena prelevato, della quantità di glucosio presente.

Secondo gli ultimi criteri proposti dagli esperti dell'ADA (American Diabetes Association), una persona soffre di diabete quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni: La glicemia (cioè la concentrazione di glucosio nel sangue) è > a 200 milligrammi di glucosio per decilitro di sangue (mg/dl) in qualsiasi momento del giorno.

a 200 milligrammi di glucosio per decilitro di sangue (mg/dl) in qualsiasi momento del giorno. La glicemia a digiuno è > a 126 mg/dl.

In condizioni di normalità dovrebbe essere inferiore a 100 mg/dl.

a 126 mg/dl. In condizioni di normalità dovrebbe essere inferiore a 100 mg/dl. La glicemia dopo 120 minuti dall'OGTT (test orale di tolleranza al glucosio o test da carico orale di glucosio) è > a 200 mg/dl.

In condizioni di normalità dovrebbe essere inferiore a 140 mg/dl. Come distinguere il diabete di tipo 2 dal diabete di tipo 1 Nella quasi totalità delle circostanze, i medici sono in grado di distinguere il diabete di tipo 2 dal diabete di tipo 1 attraverso l'esame obiettivo, l'analisi della storia clinica del paziente e altre caratteristiche di quest'ultimo come per esempio l'età.

Se nonostante queste valutazioni permangono dei dubbi, i test che permettono di eliminare ogni perplessità sono due: Un test anticorpale specifico per il diabete di tipo 1 . Si ricorda che il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, che presenta livelli anomali di alcuni particolari anticorpi.

. Si ricorda che il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, che presenta livelli anomali di alcuni particolari anticorpi. La quantificazione dei livelli di peptide C, un costituente fondamentale del precursore dell'insulina, che in caso di diabete di tipo 2 è nella norma o elevato, mentre in caso di diabete di tipo 1 è meno del normale. Aspetti che permettono di distinguere un diabete di tipo 2 da un diabete di tipo 1, senza il ricorso a test approfonditi. Caratteristiche tipiche del diabete di tipo 2 Caratteristiche tipiche del diabete di tipo 1 Comparsa in età adulta;

Presenza di fattori di rischio, quali obesità, sedentarietà, ovaio policistico, trigliceridi alti associati a bassi livelli di HDL e ipertensione;

Storia familiare di diabete di tipo 2;

Appartenenza alla popolazione nera, ispanica, indiana d'America o asioamericana;

Esordio lento dei sintomi e sintomatologia non sempre marcata. Comparsa in età giovanile;

Storia familiare di diabete di tipo 1;

Insorgenza abbastanza veloce dei sintomi e sintomatologia marcata.