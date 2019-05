Come vestirsi per usare il TRX?

Per utilizzare il TRX è sufficiente vestirsi in maniera comoda e leggera. I capi d'abbigliamento non devono limitare i movimenti e garantire il massimo confort possibile.

Se utilizzato in ambienti chiusi, visto e considerato il controllo dell'atmosfera – assenza di condizioni atmosferiche avverse e temperatura costante – non è nemmeno necessario che i vestiti siano concepiti per avere un'elevata prestazione termica, ma è sempre consigliabile che permettano una facile evaporazione del sudore. Al contrario, si possono rendere necessari capi in grado di conservare il calore o impermeabili.

Nelle palestre o in casa, sarebbero da prediligere quelli a pantaloncino corto e a canottiera o mezza manica, in materiali come il cotone, la microfibra o simili.

Sotto il sole può essere d'aiuto l'uso di un cappello. Le calzature rivestono un ruolo meno importante che in attività come il running, poiché non devono ammortizzare o catalizzare alcun rimbalzo. Al contrario, in molti trovano un vantaggio nell'uso di guanti per le mani.