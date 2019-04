Altri strumenti con la stessa finalità sono: tapis roulant, ellittiche, cyclette, cyclette orizzontale, remoergometro, excite, isoclimb ecc.

Allenarsi con lo stepper offre quindi gli stessi benefici di qualsiasi allenamento aerobico; in particolare, si verifica un miglioramento della funzionalità cardio-vascolare e respiratoria, nonché delle prestazioni muscolari degli arti inferiori. Permettendo di consumare molte calorie – aspetto determinante nel controllo del peso – ed intervenendo positivamente anche sui più importanti parametri metabolici – pressione arteriosa, colesterolemia, glicemia, trigliceridemia ecc – all'uso regolare dello stepper si attribuiscono capacità preventive e curative nei confronti di parecchie malattie del ricambio e cardio-vascolari. Aumentano di conseguenza sia l'aspettativa, sia la qualità della vita. Nota: in caso di sudorazione elevata, può esser consigliabile l'uso di integratori.

In maniera simile a quanto avviene per l'utilizzo di cyclette ed ellittica, anche quello dello stepper mostra il vantaggio di impattare poco sulle articolazioni degli arti inferiori. Non richiedendo alcuna fase di volo – invece tipica del running – è esente dal non trascurabile effetto rimbalzo sulla schiena, sulle ginocchia e sulle caviglie.

Per contro, lo stepper mostra lo svantaggio di essere molto faticoso e non tutti, soprattutto nella cerchia dei neofiti, sono in grado di utilizzarlo in maniera adeguata già dai primi allenamenti. Non è nemmeno la scelta più adeguata in caso di riabilitazione funzionale – soprattutto per l'impegno massivo delle articolazioni di ginocchia e anche – e nella terapia motoria per i soggetti più anziani.

L'esercizio fisico con stepper può avere delle controindicazioni, basate prevalentemente sull'ipersensibilità o su certe malattie preesistenti – gravi patologie articolari, obesità, grave sottopeso, altissimo rischio cardiovascolare ecc. I requisiti fisici all'uso dello stepper sono quelli basilari di buona e sana costituzione; di conseguenza, i rischi dell'allenamento con stepper sono prevalentemente legati alla non idoneità psico-fisica generale – che dovrebbe invece essere prima valutata da un medico sportivo.

Di stepper ne esistono tantissimi modelli, studiati per l'home fitness o per l'allenamento professionale nelle palestre; questi possono essere molto semplici o parecchio complessi. Possono distinguersi per tecnologia, materiali, gamma, prezzo ecc. La scelta dell'abbigliamento è invece piuttosto semplice; andrebbero semplicemente prediletti capi e calzature comodi, che lascino libertà di movimento e permettano l'evaporazione del sudore.