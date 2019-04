Bagaglio tecnico del personal trainer

Non ci stancheremo mai di ripeterlo, il primo passo da fare nella scelta del personal trainer è l'analisi del curriculum, sia esso costituito dal percorso di studi, così come dall'esperienza sul campo.

Il titolo di studio più importante in Italia è la laurea in scienze motorie, mentre certificazioni e diplomi non sempre assicurano le competenze necessarie. In ogni caso è importante valutare l'esperienza di chi si ha di fronte. Alcuni personal trainer non laureati hanno un bagaglio tecnico e relazionale superiore rispetto ai colleghi anche plurilaureati – in che modo l'abbiano maturato, ahinoi, non è più importanti ai fini della scelta.

Esperienza nel settore del personal trainer

Accertatevi che il vostro personal trainer abbia una buona esperienza nel vostro settore di interesse, esistono talmente tanti aspetti dell'attività fisica che è difficile conoscerli tutti nei minimi particolari. È anche fondamentale che un tecnico sappia di cosa sta parlando. Pur conoscendo i fondamenti tecnici del cutting nel body building, un istruttore di nuoto non saprebbe come rispondere a un cliente che in fase pre-gara trascorre notti insonni per i morsi della fame.

Aspetto fisico e presenza del personal trainer

L'aspetto fisico e la presenza del personal trainer hanno maggior importanza nell'ambito del body building o comunque del fitness e del wellness.

Se da un lato non dovete farvi impressionare da masse muscolari imponenti, magari ottenute utilizzando scorciatoie più o meno lecite, dall'altro diffidate di un personal trainer che si presenta in evidente sovrappeso e fuori forma. Il personal trainer deve rispecchiare il concetto generale di salute e benessere; inoltre, è ovvio che nel complesso l'aspetto fisico e la presenza del personal trainer abbiano una spetto motivazionale non indifferente. Il messaggio subliminale è: se fai ciò che ti dico diventerai come me.

Non bisogna però commettere il madornale errore di pensare che un grande atleta abbia le carte giuste per essere anche un buon personal trainer. All'opposto invece, statisticamente parlando gli sportivi hanno una maggiore attitudine a concentrarsi su sé stessi più che sugli altri, ed anche di "farsi gestire" più che "a gestire terzi"; paradossalmente, è esattamente l'opposto di quello che invece fa un personal trainer. Ricordiamo che non tutti i metodi funzionano su tutti, sia per ragioni psicologiche e comportamentali, sia organiche. Un grande atleta è diventato tale seguendo un metodo, di conseguenza sarà sempre quello che egli proporrà ai suoi clienti; è un errore madornale. La maggior parte di questo tipo di professionista sostiene che chi non riesce a seguire le sue indicazioni sia fondamentalmente un perditempo, senza motivazione; non sempre è così.

Serietà e discrezione del personal trainer

La serietà di un personal trainer può essere valutata anche dal primo colloquio.

Tralasciando per un attimo l'aspetto deontologico del mestiere (l'obbiettivo primario deve sempre essere di "migliorare lo stato di salute dell'utente") focalizziamo invece l'attenzione sul messaggio che il personal trainer intende trasmetterci. Dialogandoci, non si dovrebbe mai avvertire la sensazione di essere invogliati, spinti, illusi o qualche modo manipolati. Se il personal trainer avesse i requisiti giusti e fosse sicuro dei propri mezzi, non avrebbe ragione di comportarsi in tal modo.

Nessun professionista degno di tale nome garantirà dei risultati assicurati, poiché questi sono strettamente correlati alla compliance degli utenti al metodo. Anche obbiettivi troppo elevati devono far sorgere qualche dubbio, in quanto generalmente è buona norma procedere per step e valutare progressivamente. Ciò non toglie che il counseling, il motivating e l'empowerment siano aspetti necessari; giocano infatti un ruolo determinante e, senza di essi, l'entusiasmo potrebbe venire meno.

Anche la discrezione, aspetto frequentemente sottovalutato, fa del personal trainer un professionista degno di nota. I tecnici non sono vincolati al segreto ma, per ragioni etiche, è fondamentale che i dati sensibili, o anche solo le informazioni di ciascun cliente, rimangano celati.