Obbiettivi, attrezzature e servizi necessari all'home fitness

L'analisi dei propri obiettivi rappresenta il primo passo da compiere per allestire con razionalità la palestra domestica da home fitness. Per esempio un maratoneta che vuole allenarsi a casa nei giorni piovosi dovrà per forza scegliere un tapis roulant professionale, mentre un neofita che necessita di perdere qualche chilo in tutta comodità potrà scegliere attrezzature semplici ed economiche.

Anche la scelta dei servizi è importante. La presenza costante di un personal trainer o la sua consulenza periodica, oppure l'uso di un manuale o un sito web attendibile permettono di svolgere il proprio allenamento in totale autonomia.

Quanto costa una palestra in casa per home fitness?

Oggi il mercato offre un'ampia gamma di prodotti per l'home fitness a partire dalle classiche panche e step in pvc, arrivando fino agli attrezzi di ultima generazione pubblicizzati dai media. Prezzo e qualità non necessariamente sono proporzionali. Bisogna inoltre fare i conti con le proprie richieste; inutile acquistare una macchina fitness da 3000 euro se la si utilizza 2 volte alla settimana per mezzora; ugualmente, inutile acquistare una panca multifunzione che permette di stabilizzare 500 chilogrammi, se al massimo caricheremo 40. L'errore di valutazione inverso può essere addirittura pericoloso; non sono rari i casi in cui le macchine e le strutture collassano sotto un carico eccessivo; dunque occhio all'etichetta e al montaggio degli apparati. È bene richiedere una garanzia sul prodotto e, se c'è la possibilità, consultare un tecnico del settore.

Di quanto spazio dispongo per la mia palestra home fitness?

Lo spazio rappresenta in molti casi l'ostacolo più alto da superare per allestire con successo la propria "palestra domestica". Fortunatamente sono oggi disponibili sul mercato varie tipologie di attrezzi che si possono comodamente piegare e riporre dopo l'uso. Tuttavia in molti casi la qualità delle attrezzature va di pari passo anche con l'ingombro; è infatti difficile allestire una palestra professionale in spazi ridotti.

È inoltre importante verificare ogni particolare, inclusa l'estetica in relazione alla stanza – eventuali gusti dei coinquilini – la presenza di prese elettriche nelle vicinanze (nel caso sia necessario l'utilizzo della corrente), la pavimentazione e la sua tenuta (un tapis roulant professionale può superare i 150 kg di peso). Se avete intenzione di acquistare dei sovraccarichi liberi, preferite quelli gommati, oppure acquistate dei tappetini per proteggere il pavimento.