Ellittiche: Cosa Sono e Come si Usano

Come Funzionano Come funzionano le ellittiche? Le ellittiche sono composte da: Due pedane sulle quali appoggiare i piedi che consentono di eseguire un movimento "ellittico" alternato

Due bracci superiori ugualmente, movibili in avanti e indietro, in maniera alternata

Un'unica trasmissione, mossa sinergicamente dalle pedane e dai bracci

Un centro di regolazione, ormai quasi sempre di tipo elettronico – quelle meccaniche sono considerate obsolete

Un basamento fisso. Le ellittiche permettono di muovere il corpo senza che avanzi realmente nello spazio. Il movimento può essere tradizionalmente avanti, o alternativo indietro. La caratteristica fondamentale dell'ellittica è il movimento fluido e morbido con cui si eseguono gli esercizi; questo le differenzia molto dal tapis roulant, mentre le accomuna, ad esempio, alla cyclette – dalla quale si differenzia per la postura eretta invece che seduta. In generale, la console elettronica delle ellittiche permette di visualizzare e modificare alcune variabili di base legate alla programmazione – come il tempo, la velocità, la distanza percorsa, l'inclinazione ecc – ma anche parametri personali – come le calorie bruciate e la frequenza cardiaca. Su alcune ellittiche le regolazioni possono essere manuali – quella della pendenza può obbligare l'utente a scendere. L'uso dell'ellittica può essere manuale o, nelle versioni più tecnologiche, programmato. Alcuni strumenti hanno infatti la possibilità di variare allenamento e implicano le fasi di riscaldamento, corpo centrale e defaticamento. Per una sessione efficacie e mirata è indispensabile l'utilizzo del cardio-frequenzimetro, per monitorare l'andamento delle pulsazioni cardiache – indicatore del livello di affaticamento e dell'impegno metabolico principale.

Controindicazioni e Svantaggi Controindicazioni delle ellittiche L'uso delle ellittiche non ha particolari controindicazioni e quelle presenti riguardano soprattutto condizioni preesistenti o suscettibilità individuali: Obesità grave

Cardiopatia grave

Elevato rischio cardiovascolare, anche cerebrale

Lombalgia grave e altri tipi di patologie del rachide

Compromissioni muscolari o tendinee degli arti inferiori che impossibilitano il movimento

Compromissioni dell'anca, del ginocchio o della caviglia che rendono impossibile il gesto

Gravi problemi di equilibrio. Svantaggi delle ellittiche Gli svantaggi dell'utilizzo di ellittica come mezzo di allenamento fitness sono legati principalmente alla noia e all'assenza di socializzazione. Per gli atleti formati invece, questo strumento non ripropone molto fedelmente il gesto atletico, rendendo la sessione aspecifica.

Requisiti Fisici Requisiti fisici per l'uso delle ellittiche I requisiti per l'uso delle ellittiche sono quelli di sana e robusta costituzione. Ovviamente non devono sussistere gravi problematiche di natura cardiovascolare, respiratoria ed articolare; è anche sconsigliabile alle persone fortemente in sottopeso e talvolta a quelle gravemente in sovrappeso – obesità grave. Nota: anche per chi usa l'ellittica tra le mura domestiche, è caldamente consigliato eseguire una visita medico sportiva.

Abbigliamento e Accessori Come vestirsi per usare le ellittiche? Per utilizzare le ellittiche è sufficiente vestirsi in maniera comoda e leggera. I capi d'abbigliamento non devono limitare i movimenti e garantire il massimo confort possibile. Per di più, visto e considerato il controllo dell'atmosfera ambientale – assenza di condizioni atmosferiche avverse e temperatura mite – non è nemmeno necessario che i vestiti siano concepiti per avere un'elevata prestazione termica. Al contrario, è sempre consigliabile che permettano una facile evaporazione del sudore. Sono da prediligere quelli a pantaloncino corto e a canottiera o mezza manica, in materiali come il cotone, la microfibra o simili. Le calzature rivestono un ruolo meno importante che nella corsa, poiché non devono ammortizzare o catalizzare alcun rimbalzo.

Allenamento Come ci si allena con le ellittiche? L'allenamento con ellittiche deve rispettare gli stessi crismi di qualsiasi altro protocollo. La frequenza può essere di due, tre e fino a sette allenamenti settimanali; ovviamente ciò è direttamente proporzionale al grado di allenamento e inversamente proporzionale al volume e all'intensità del carico. È consigliabile iniziare con sedute di allenamento brevi, di circa 10-15 minuti, cercando di mantenere fluidità, costanza e intensità moderata. In seguito diverrà possibile aumentare il volume di allenamento prolungando le sessioni a 30-45 minuti, conservando la bassa intensità. Una volta raggiunti i 60 minuti, sarà possibile aumentate il carico intensificando (progressivamente) il livello di sforzo. Nota: questo potrebbe richiedere di ripartire da volumi di 30 minuti. Durante l'allenamento è molto importante mantenere una postura ben eretta, non piegata in avanti. Con un basso livello di allenamento è consigliabile non esagerare col movimento di pedalata all'indietro, che sollecita maggiormente l'articolazione del ginocchio rispetto a quella in avanti. È peraltro importante mantenere un ritmo continuo ed armonioso, senza "strappare" durante l'esecuzione. Nei modelli di ellittiche che lo consentono, è consigliabile modificare la resistenza aumentandola quando ci si trova quasi alla fine dell'esercizio, per poi diminuirla in maniera graduale fino alla fine della propria sessione di allenamento.

Dimagrire Dimagrire con le ellittiche Il dimagrimento è forse l'applicazione più diffusa di questo macchinario. Iniziamo subito precisando che, preso da solo, l'esercizio fisico dello sci di fondo – a prescindere se sulle ellittiche o all'aperto – non è direttamente responsabile del dimagrimento. È invece necessario instaurare un bilancio calorico negativo [energia IN – energia OUT]. Detto questo, è innegabile che i grossi muscoli delle gambe abbiano – se ben allenati – un'ottima attitudine all'ossidazione dei grassi; per di più, coinvolgendo anche i muscoli del tronco e delle braccia, il livello di consumo calorico è sempre molto elevato. La combinazione di queste due proprietà consente di ottimizzare un eventuale protocollo di dimagrimento, implicando sia la terapia nutrizionale, sia l'attività motoria specifica. Nota: non bisogna tuttavia dimenticare che il movimento aumenta drasticamente l'appetito; esagerando con l'esercizio si può correre il rischio di mangiare in sovrabbondanza, vanificando tutto il lavoro svolto sul campo.

Integratori Ellittiche e integratori Venendo utilizzata in ambiente controllato, lontano dai rigidi freddi invernali ma anche dagli afosi caldi estivi, l'ellittica consente di ottimizzare le risorse fisiche di chi lo usa in ogni stagione. Ciò nonostante, anche viste le predisposizioni individuali, qualunque attività motoria – soprattutto intensa e prolungata – aumenta la sudorazione e l'espulsione di vapore acqueo con la respirazione. L'acqua espulsa trascina via con sé grosse quantità di minerali, soprattutto sodio, potassio e magnesio. Non è quindi un caso che gli atleti soffrano spesso di carenze saline, con particolare riferimento al magnesio e al potassio. Nota: il sodio può diventare carente solo nelle diete prive di sale discrezionale e di alimenti precedentemente salati. Per di più, all'aumentare dei processi cellulari – che negli sportivi impegnati salgono alle stelle – incrementa anche il fabbisogno dei nutrienti coenzimatici e antiossidanti. Tra questi, spiccano soprattutto le vitamine e certi minerali. Ecco spiegato il motivo per cui, rispettando un protocollo di allenamento di intensità e volume significativi, è sempre consigliabile integrare – anche blandamente – la dieta con prodotti a base di minerali e vitamine.