Generalità del Ring Training

Diversamente dalla pratica di ginnastica artistica, gli anelli a scopo callistenico possono essere utilizzati sia da uomini che da donne.

Fino ai primi anni 2000, l'uso degli anelli per l'allenamento della forza costituiva una novità per rendere gli allenamenti diversi dal solito. Con l'espansione del calisthenics system, e dei primi parchi pubblici attrezzati, gli anelli hanno cominciato a consolidarsi nell'immaginario collettivo del fitness e del wellness. Oggi si tratta di una soluzione totalmente integrata anche nelle realtà delle sale di muscolazione commerciali.

Questo paragrafo costituirà una sorta di guida informativa smart all'allenamento con gli anelli o "Ring Training". Ovviamente, essendo di facile accesso alla stragrande maggioranza degli utenti, tale protocollo ha ben poco a che vedere con le esecuzioni della ginnastica artistica maschile – da cui derivano e della quale faremo cenno nei prossimi paragrafi. Ciò non toglie che possa comunque risultare incredibilmente efficacie.

Caratteristiche del Ring Training

La caratteristica principale degli anelli, sia che si lavori nella ginnastica artistica che nel callistenico, è la mobilità / instabilità di ciascuno dei due elementi che costituiscono l'attrezzo. Ciò richiede un maggior controllo ed equilibrio. Inoltre, anche nella ginnastica artistica, le esecuzioni agli anelli sono le modalità di esercizio dove è richiesto il maggior lavoro di forza.

La disciplina da cui derivano è comunque molto complessa e prevede passaggi dinamici – tipo la verticale ritta rovesciata dallo slancio in sospensione o i vari passaggi del tipo slancioappoggio avanti e indietro, granvolte, voltabraccia avanti e indietro, le uscite ecc – e passaggi di forza e di equilibrio – tipo risalite varie, capovolte in sospensione, orizzontali prone e supine in sospensione, esercizi dall'alto in basso, squadre, esercizi isometrici ecc. Il ring training callistenico invece, tralascia volutamente i molti esercizi dinamici, sia per via dei differenti obbiettivi che per via della sicurezza, e si prefigge di incrementare solo forza ed equilibrio.

Vantaggi e Benefici del Ring Training

Tra i maggiori vantaggi di questo sistema c'è la versatilità, oltre che nelle palestre attrezzate, e per i più fortunati nei parchi pubblici, è infatti possibile allenarsi con gli anelli anche a casa; l'unico accorgimento è di appendere gli anelli ad un Rack o ad una sbarra. Non è quindi necessario muovere dei sovraccarichi, poiché il corpo stesso rappresenta il carico allenante della routine. Assolutamente importante poi, il ring training è un tipo di allenamento divertente e motivante, con una maggior capacità di coinvolgimento e socializzazione rispetto alla sala pesi.

Il beneficio primario, o meglio l'obbiettivo prestativo, del ring training è il potenziamento muscolare; in pratica, lo stimolo della forza, in modalità sia concentrica che eccentrica ed isometrica, e nelle espressioni di forza pura, forza resistente o resistenza alla forza. Assieme a questo, si verifica anche un certo stimolo del senso di equilibrio, che conferirà maggiore controllo e stabilità, quindi capacità propriocettiva, con il progredire dell'allenamento. La precarietà degli anelli impone di stimolare sensibilmente anche i muscoli stabilizzatori (in particolar modo nella spalla, nel polso, nel rachide e nel core), a tutto vantaggio della catena cinetica e della massa muscolare complessiva (pienezza e spessore).

Con gli anelli è possibile strutturare protocolli di potenziamento muscolare molto efficaci, soprattutto per la parte superiore del corpo e per gli addominali. Tutti gli esercizi hanno un maggior grado di difficoltà a causa della suddetta instabilità degli attrezzi. Un'ora di allenamento agli anelli può essere non solo pesante, ma addirittura eccessiva; l'intensità di questo protocollo è quindi da non sottovalutare.

Come integrare il ring training

Può essere un'ottima trovata abbinare il ring training ad esercitazioni con kettlebells, sandbag, altri a corpo libero, palla medica ecc.