Sostenibilità Alimentare: Cosa Significa e Come si Applica

Introduzione Il requisito di sostenibilità è oggi divenuto un aspetto fondamentale per tutte le attività umane, alimentazione compresa. Shutterstock Consapevolezza sulla situazione ambientale generale e senso civico stanno inducendo la maggior parte dei consumatori a scegliere il cosiddetto cibo sostenibile, piuttosto che di prodotti caratterizzati da un elevato impatto ambientale. D'altro canto, tra fake news e falsi miti, non è affatto semplice - nemmeno per i più esperti - perseguire totalmente la sostenibilità alimentare; questo soprattutto perché, oltre all'aspetto ecologico, si deve tenere in considerazione quello economico e sociale. In questo breve articolo cercheremo di fare maggiore chiarezza sull'argomento, dando consigli utili su come nutrirsi a "basso impatto ambientale", senza compromettere eccessivamente le proprie abitudini ed il bilancio familiare.

Cos’è Generalità sulla sostenibilità alimentare La sostenibilità alimentare richiede l'adozione di cicli produttivi che offrano come risultato cibo sano, rispettoso dell'ambiente, dell'economia e della società. I sistemi alimentari sostenibili si basano, prima di tutto, sullo sviluppo di: pratiche agricole sostenibili; sistemi di distribuzione alimentare sostenibili; raccomandazioni dietetiche-nutrizionali sostenibili; riduzione degli sprechi alimentari. I sistemi alimentari sostenibili sono fondamentali per tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. La metamorfosi dal sistema alimentare contemporaneo ad uno sostenibile è un fattore importante per agire sulle cause del cambiamento climatico. Una revisione del 2020 condotta per l'Unione Europea (UE) ha rilevato che: fino al 37% delle emissioni globali di gas serra potrebbe essere attribuito al sistema alimentare, compresa la produzione di colture e bestiame, i trasporti, il cambiamento dell'uso del suolo (compresa la deforestazione) e la perdita e lo spreco di cibo. I sistemi alimentari sostenibili sono spesso al centro di programmi politici incentrati sulla sostenibilità, come i "Green New Deal". Definizione di sistema alimentare sostenibile Esistono molte definizioni diverse di sistema alimentare sostenibile. Secondo una prospettiva globale, la "Food and Agriculture Organization of the United Nations", "L'American Public Health Association" (APHA) e la "European Union's Scientific Advice Mechanism" offrono definizioni di sistema alimentare sostenibile (SFS) leggermente diverse, che però potrebbero essere riassunte/unificate come un sistema che: soddisfi le attuali esigenze alimentari sociali e risulti socialmente equo ed inclusivo, mantenendo la sicurezza igienica alimentare e la qualità nutrizionale;

risulti economicamente redditizio a livello locale ma anche e dinamico;

rispetti gli equilibri ecologici e assecondi la resilienza degli ecosistemi;

non comprometta le basi economiche, sociali e ambientali delle generazioni future. Disciplina Accademica Lo studio dei cibi sostenibili è una disciplina accademica che applica la teoria dei sistemi e dei metodi di progettazione sostenibile alla filiera alimentare. Essendo un campo interdisciplinare, negli ultimi decenni, lo studio dei sistemi alimentari sostenibili è cresciuto molto; la maggior parte delle istituzioni universitarie che trattano questa tematica si trovano negli USA.

Metodi Metodiche per aumentare la sostenibilità alimentare Agricoltura sostenibile Ad oggi, il tentativo di ridurre l'impatto ambientale dell'agrobusiness si basa su agricoltura sostenibile, agricoltura cellulare e agricoltura biologica. Viene privilegiata la produzione alimentare locale, un uso più produttivo degli appezzamenti urbani e degli orti domestici. Si sostengono la permacultura, l'orticoltura urbana, il cibo locale, lo slow food, il giardinaggio sostenibile e il giardinaggio biologico. Una forma di agricoltura sostenibile di ultima generazione è quella verticale o skyfarming o vertical farming. Anche l'ottimizzazione della produttività agricola migliora la sostenibilità, riducendo la deforestazione e risparmiando le superfici destinate alla produzione - paradossalmente, quella convenzionale è più produttiva rispetto alla biologica. Pesca sostenibile La pesca sostenibile si basa sul prelievo di popolazioni ittiche che può mantenersi o aumentare in futuro e senza compromettere gli ecosistemi da cui sono stati acquisiti. Allevamento sostenibile Nonostante la carne di bestiame come i grandi bovini sia considerata insostenibile, alcuni sostenitori dell'agricoltura rigenerativa suggeriscono sia possibile allevare bestiame con un sistema di misto, per ripristinare la materia organica nelle praterie (le feci di molti erbivori sono un concime naturale). Alcune organizzazioni come la "Canadian Roundtable for Sustainable Beef" (CRSB) sono alla ricerca di soluzioni per ridurre l'impatto della produzione di carne sull'ambiente. Nell'ottobre 2021, il 17% della carne bovina venduta in Canada è stata certificata come carne bovina sostenibile dal CRSB. Tuttavia, gli ambientalisti sottolineano che l'industria della carne esclude dai conteggi la maggior parte delle emissioni prodotte. La "carne" di origine vegetale è un'alternativa considerata sostenibile, perché emette il 30-90% in meno di gas serra rispetto alla carne convenzionale (kg-CO2-eq/kg-carne) e il 72-99% in meno di acqua rispetto alla carne convenzionale . Oltre a ridurre gli impatti negativi della produzione di carne, facilitare il passaggio a una carne più sostenibile e facilitare la riduzione del consumo totale di carne, attualmente si sta perfezionando la tecnologia per produrre carne coltivata o, volgarmente, carne sintetica - ad oggi ancora molto costosa. Sistemi alimentari locali I sistemi alimentari locali (affini a: agricoltura biologica, filiera corta, chilometro zero, slow food ecc.) sono sempre più richiesti, poiché vengono associati a un maggior livello nutritivo e superiore qualità organolettica nonché freschezza; non sempre, purtroppo, i prezzi sono inferiori al convenzionale / filiera lunga. I sistemi alimentari locali devono tuttavia affrontare problematiche istituzionali, normative inadeguate, costi elevati, limitazioni geografiche e fluttuazioni stagionali che possono influenzare la domanda dei prodotti e la produttività. Inoltre, il marketing diretto deve poter comunque garantire accessibilità, coordinamento dei processi e ridurre al minimo i disservizi. La riduzione dei trasporti è una strategia per diminuire l'impronta ambientale, ma ha un'importanza inferiore di quanto si possa credere sulle emissioni totali e sul consumo idrico. Basti pensare che alcune importazioni per via aerea dimostrano essere più efficienti dei sistemi alimentari locali. I sistemi alimentari locali promuovono, invece, il riciclaggio di substrato organico (compostaggio, fertilizzanti animali naturali ecc.), il recupero dell'acqua piovana, l'adozione di fonti energetiche pulite (eolico, fotovoltaico), il consumo di prodotti stagionali, migliorano la qualità generale della dieta e spingono l'economia locale. Ridurre gli sprechi alimentari In tutto il ciclo di produzione alimentare si stima che il 20-30% del cibo venga totalmente sprecato. Secondo la "Food and Agriculture Organization" (FAO): quasi il 30% del cibo viene totalmente sprecato – per un totale di 1,4 miliardi di ettari coltivati invano;

del cibo viene totalmente – per un totale di 1,4 miliardi di ettari coltivati invano; i rifiuti alimentari sono responsabili dell'8% delle emissioni globali di gas serra di origine umana - la marcescenza genera metano. L'impronta idrica grigia globale dei rifiuti alimentari è di 250 km3, ovvero la quantità di acqua che scorre ogni anno attraverso il Volga, o 3 volte il Lago di Ginevra. Diversi fattori partecipano a questo fenomeno. Quello principale è l'aumento della popolazione, che in maniera proporzionale determina un aumento dello spreco totale. Inoltre, i paesi hanno risorse e ricchezze diverse, oltre che modi differenti per trasformare il cibo; anche se tutti i sistemi alimentari hanno punti deboli e di forza. Pure il cambiamento climatico sta influenzando l'aumento dei rifiuti alimentari, perché maggiori temperature arrecano spesso danni ingenti e aumentano il rischio di incendio.