Quali errori non fare per non sprecare energia in cucina?

In cucina di energia se ne consuma tanta ma se ne spreca altrettanta, a causa di azioni improprie che spesso si compiono senza rendersene conto, come non spegnere mai dei tutto gli elettrodomestici ma lasciarli in stand by, usare fuochi troppo grandi e molto altro.

Perché non si dovrebbero lasciare elettrodomestici in standby?

La cucina è piena di elettrodomestici e se quelli piccoli vengono quasi sempre staccati dalla spina e riposti, quelli di grandi dimensioni come friggitrici ad aria, microonde o macchine del caffè rimangono sempre attaccati.

Limitarsi a spegnerli però non basta, perché anche se ci sembra che non siano in funzione, se lasciati in standby consumano comunque energia. Il motivo è che mantengono attivi alcuni circuiti, così da essere pronti per essere riattivati rapidamente. Anche se il consumo di ogni elettrodomestico in standby è minimo, se si sommano tutti quelli presenti in casa, non solo in cucina, può incidere notevolmente sulla bolletta.

Il consiglio è quindi di staccare sempre la spina dalla corrente quando non si sta usando un elettrodomestico. Se si teme di dimenticarsene o la presa è in un punto della cucina non semplicissimo da raggiungere si possono usare prese multiple con interruttore, alle quali collegale ogni dispositivo. Basta cliccare sull'interruttore e tutto si stacca dalla corrente.