Saving Bees: Proteggere le Api fa Bene all'Ambiente e all'Economia

Pur non costituendo l'unico mezzo di impollinazione - alla quale partecipano anche altri insetti ed il vento - una carenza di api nell'ecosistema potrebbe compromettere totalmente la resa di un appezzamento terriero coltivato a frutteto. Com'è deducibile quindi, il danno non è solo ecologico, ma anche economico e sociale.

Quasi tutti conoscono le api in virtù dei prodotti che si possono ricavare dall'alveare (favo o arnia) - quali miele , propoli , cera d'api , pappa reale e polline - o per la loro eccellente organizzazione sociale.

Oltre che in Antica Grecia e in Antico Egitto - dove l'apicoltura era molto diffusa - in Mesoamerica, i Maya praticavano la meliponicoltura intensiva su larga scala sin dall'epoca precolombiana.

Parliamo di un rapporto vecchio di millenni, nato come "sfruttamento" da parte dell'uomo a scapito delle api, ed evoluto in una sorta di simbiosi ecologica , economica e sociale . Potremmo definirlo un mutualismo con obbiettivo di sostenibilità .

Api e Sostenibilità

Adottare uno sviluppo sostenibile per la tutela delle api

Ruolo ecologico, economico e sociale umano delle api

Preservare le api, selvatiche e allevate, non è solo sostenibile, ma fondamentale.

Questo perché, mentre la maggior parte delle pratiche umane non sostenibili causa problemi nel lungo termine, il danneggiamento delle api è capace di pregiudicare nell'immediato l'ecosistema naturale e una discreta parte del settore agricolo .

L'impollinazione da parte delle api è molto importante sia dal punto di vista ecologico che economico e sociale.

Cosa sta uccidendo le api? L'attività umana sconsiderata

Le popolazioni di api selvatiche sono oggi in grande sofferenza numerica. I principali responsabili sono:

L'uso di fitofarmaci ad azione insetticida ad ampio spettro;

L'inquinamento atmosferico;

Il cambiamento climatico - come segnalato dal "Intergovernmental Panel on Climate Change" nel 2014;

L'eliminazione delle aree naturalmente popolate da queste specie, quali prati e macchie boschive, sui quali devono abbondare le piante da fiore (un appezzamento coltivato a frumento, ad esempio, non avrebbe alcun valore).

L'analisi di 353 specie di api selvatiche e sirfidi in tutta la Gran Bretagna (dal 1980 al 2013) ha rilevato che gli insetti sono andati perduti nel 25% della superficie.

Com'è ovvio, si tratta esclusivamente di variabili legate all'attività umana e al suo impatto verso il pianeta. È quindi logico che l'unica soluzione sia quella di rendere lo sviluppo umano più sostenibile .

Cosa possiamo fare? Svilupparci in maniera sostenibile

Dal 2013 l'Unione Europea (UE) ha limitato alcuni pesticidi per impedire un ulteriore calo delle popolazioni di api.

Nel 2018 l'UE ha deciso di vietare l'uso sul campo di tutti e tre i principali neonicotinoidi (Clothianidin, Imidacloprid e Thiamethoxam), che rimangono consentiti nell'uso veterinario, in serra e nel trasporto su veicoli.

Poiché il declino demografico delle api ha aumentato l'importanza dell'impollinazione da parte degli alveari (arnie) gestiti dall'uomo, oggi come oggi l'apicoltura (beekeeping) è da considerare come una delle miglior forme di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

L'apicoltura è così diventata non solo un'attività commerciale per la produzione e la vendita dei frutti dell'arnia, ma anche un aspetto fondamentale per la sostenibilità agricola, nonché un "atto d'amore" per la conservazione dell'ecosistema.

Saving Bees! L'apicoltura è Green: adotta anche tu un'arnia!

Esistono diverse organizzazioni (ad es. l'italiana Saving Bees), oltre alle istituzioni preposte, che si occupano della tutela delle api.

Ciò che ognuno di noi, persone fisiche o aziende, può fare per dare il proprio contributo alla salvaguardia delle api, è sostenere queste attività; ad esempio adottando un'arnia, oppure acquistando miele o altri prodotti delle api che mostrino una provenienza "rispettosa".

Parliamo dello stesso sentimento che ci spinge a riciclare e compostare, a scegliere il pesce sostenibile e la carne da allevamenti sostenibili, a progredire nello sviluppo di forme di agricoltura alternative come il vertical farming, a scegliere mezzi di trasporto meno impattanti e a migliorare la prestazione energetica della propria abitazione.

Saving Bees e Green Pace per le Api sono due progetti nati con l'obbiettivo di diffondere l'apicoltura, creando quella che viene anche definita come api-coscienza: senza le api, non c'è la vita!

Proteggere le api e promuovere l'apicoltura non dev'essere interpretato solo come un obiettivo di sviluppo antropocentrico, consapevole ma "arido" in sé e per sé, bensì come una forma di integrazione nell'habitat stesso, un vero e proprio atto d'amore verso il Pianeta e le nostre generazioni future.

Gestione delle aree verdi: come aiutare le api?

Alveari in ambienti frequentati dall'uomo: come comportarsi?

Iniziamo sottolineando che l'avvistamento di un favo (alveare naturale) non deve assolutamente innescare la paura di un "attacco" da parte delle api.

A queste creature, in realtà, non interessa nulla della presenza umana. Possono difendersi se attaccate o se percepiscono, in qualche modo, una minaccia esterna; quindi è sufficiente "girargli alla larga".

Pertanto: mai tentare di distruggere un alveare selvatico !

Può capitare tuttavia, che il favo sorga attaccato o nei pressi di abitazioni o in luoghi ampiamente frequentati dall'uomo. In tal caso, la prima cosa da fare è avvisare i vigili del fuoco, i quali sono a loro volta in stretta collaborazione con gli apicoltori.

Essi provvederanno alla rimozione del favo, preservando l'ape regina, in tutta sicurezza per la popolazione e per le api stesse.

Attirare e nutrire le api: cosa coltivare a scopo ornamentale e di auto-produzione ortofrutticola

Senza le api, le nostre piante da frutto e perfino le piccole piante da orto avranno enormi difficoltà ad impollinarsi e produrre.

Ne deriva che sia nel nostro interesse attirare più possibile le api circostanti - che possono giungere anche da molti chilometri di distanza.

Per dire il vero, oggi come oggi è molto in voga la produzione di giardini pensili a solo scopo nutritivo per le api. Un modo estremamente "green" di abbellire un balcone anche in pieno centro urbano.

Ovviamente, non tutte le piante fioriscono nello stesso periodo; quindi, sarebbe molto saggio scegliere piante con diversi momenti di fioritura, in modo da dilazionare il nostro contributo per le api.

Sono utilissime allo scopo alcune piante aromatiche anche "da vaso" e di fioritura multipla (ma soprattutto primaverile-estiva) - che peraltro richiedono pochissima acqua - come: la lavanda, il rosmarino, l'erba cipollina, la salvia, la maggiorana, il timo, l'origano, finocchio selvatico, menta, basilico, la salvia all'ananas (anche invernale) ecc.

Chi invece ha la fortuna di possedere un piccolo appezzamento di terra - sono sufficienti pochi metri quadri - può scegliere di piantare una flora a zero consumo idrico come, ad esempio, la macchia mediterranea (incluse, ad esempio, ginestre, Anacyclus radiatus Loisel, Anthemis tinctoria L., Centranthus ruber, Cistus monspeliensis L, Satureja montana L ecc.) e alcuni agrumi (limoni, bergamotto, chinotto ecc.).

Tutte le piante aromatiche menzionate sopra fanno parte di questa categoria. In aggiunta, possono essere utili allo scopo numerose erbacee da fiore come: girasoli, achillea, malva, calendula, borraggine, amici del sole, margherite, violette, tarassaco ecc.

Anche le piante normalmente usate per le siepi o arbusti possono partecipare a nutrire le api; parliamo del gelsomino, del glicine, del falso gelsomino, del ligustro, dello smanto odoroso ecc.

Infine, come "ciliegina sulla torta", è possibile far letteralmente "impazzire" le nostre piccole amiche scegliendo di mettere a dimora un tappeto erboso di Phyla nodiflora (frog fruit, in inglese).

Questa Verbenacea originaria del continente americano è famosissima per la sua totale indipendenza dall'irrigazione (ad eccezione del trapianto), per la sua rapidità di crescita su qualsiasi terreno (attecchisce addirittura tra le crepe della pavimentazione in autobloccanti), per il fatto che "cresce strisciando" e non necessita rasatura, per la sua resistenza anche a temperature inferiori allo 0°C e superiori a 40°C e, infine, per la sua grossa produzione di piccoli fiorellini bianchi (quasi tutto l'anno) che attirano enormi quantità di api.

La Phyla nodiflora, come anche il trifoglio rosso o bianco - e, di nuovo, le aromatiche menzionate sopra - viene ampiamente utilizzata dagli agricoltori di ultima generazione per attirare le api e ottimizzare l'impollinazione nei frutteti.

Per correttezza divulgativa segnaliamo che, attualmente, molte aziende di progettazione del verde e manutenzione dello stesso si occupano di costruire giardini pensili e aree verdi a "zero consumo idrico" e nel rispetto della sostenibilità.

Tra queste, spiccano per qualità estetica, sostenibilità e convenienza nel mantenimento (soprattutto nel lungo termine), le attività che promuovono il "verdarido" (verde+arido).

Quali prodotti usare nel nostro verde per non danneggiare le api?

Tutti questi accorgimenti sarebbero totalmente inutili se poi, alla fine, utilizzassimo dei fitofarmaci per prevenire e curare le parassitosi nel nostro "angolo verde".

Pertanto, anzitutto, è necessario bandire qualunque tipo di pesticida - inclusi, se ci è concesso, i prodotti contro le muffe e i batteri.

Ciò sarebbe utile da considerare anche nel trattamento contro altri insetti fastidiosi, come le zanzare, le mosche, i tafani, le blatte, i moscerini ecc.

Ovviamente, non stiamo chiedendo di lasciare vagabondare sciami di insetti all'interno delle mura domestiche. È tuttavia giusto fare appello alla propria coscienza, ad esempio, quando si pianificano i trattamenti contro le zanzare. Sappiamo che sono molto fastidiose, soprattutto nelle zone verdi dei locali pubblici, ma ricordate che ogni trattamento elimina qualsiasi insetto con cui viene a contatto - comprese le api .

Sulle piante è molto meglio agire preventivamente con rimedi biologici e naturali, ad esempio la stessa propoli delle api - facendo inoltre attenzione al tipo di propoli, o meglio, a come viene prelevata dalle arnie e poi lavorata - cenere, rame e zolfo (per le muffe), polvere di roccia (per alcuni bruchi) ecc.

Se le piante continuano ad ammalarsi, è ovvio che qualcosa non va. Non è detto che sia colpa di qualcosa o di qualcuno; semplicemente il microclima dell'habitat in questione non è compatibile con la specie scelta.

Per fare un esempio banale - ma non troppo, in realtà - coltivando albicocche e pesche a livello domestico, capita spesso che le piante si ammalino per colpa dell'umidità, degli sbalzi termici ecc. Quasi sempre, le patologie si sovrappongono le une alle altre, come ad esempio le coccidiosi e le infezioni micotiche.

Se ciò si ripete continuamente, non significa che è necessario usare determinati prodotti, ma semplicemente che quelle piante non andrebbero coltivate lì - e forse, nemmeno nella maggior parte degli appezzamenti sui quali vengono riversate tonnellate di fitofarmaci.

Cosa succederà se non interveniamo a tutela delle api?

Il calo demografico delle api ha pesanti conseguenza non solo per il ciclo di molte specie vegetali - che faticano a riprodursi - ma anche per alcune forme di agricoltura e l'economia che ne deriva.

Una minor impollinazione diminuisce la produttività degli appezzamenti, riducendo la disponibilità e aumentando i prezzi .

Ciò potrebbe portare ad una riduzione tale della produttività, da sconvolgere totalmente non solo i mercati mondiali dell'orto-frutta, ma anche le abitudini alimentari stesse dell'essere umano.