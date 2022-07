Paulownia: perché sceglierla se si ha un giardino grande

La Paulownia, chiamata anche paulonia, è una pianta orientale diffusa in tutto il mondo e particolarmente apprezzata per le sue caratteristiche estetiche e i molteplici usi che le varie componenti consentono di fare.

Secondo la tradizione del Paese del Sol Levante, ad ogni nascita di una bambina veniva piantata una Paulownia, che accompagnava la sua crescita fino al momento del matrimonio, quando un ramo di legno poteva essere tagliato e trasformato in utensili per cucina o mobili per la casa.

Una delle curiosità che la caratterizzano è il fatto di essere conosciuta anche con il nome di princess tree, albero della principessa, perché fu portata in Europa per la prima volta in omaggio alla regina dei Paesi Bassi Anna Pavlovna Romanova, figlia dello zar Paolo I di Russia.

L'albero di Paulownia è originario della regione centrale della Cina ma è molto diffuso in quasi tutti i Paesi orientali , al punto da essere considerato sacra in Giappone.

Scomparsa in natura ma ancora coltivata in modo artificiale, invece, la paulownia kawakamii , chiamata anche albero del drago di zaffiro, più piccola delle altre ma particolarmente apprezzata per la qualità del suo legname .

Si distingue, inoltre, per la capacità di rinascere dalle proprie radici, essendo in grado di rigenerarsi ad ogni taglio e ricrescere più forte di prima.

Ha fiori color lavanda che sbocciano in primavera e il suo legno può essere usato in diversi modi.

Come coltivare la Paulownia

A rendere la Paulownia particolarmente apprezzata in tutto il mondo è anche la sua capacità di adattarsi praticamente ad ogni tipo di clima senza soffrire.

Questo, unito a un buon livello di resistenza che la protegge da eventuali attacchi di insetti o parassiti, la rende piuttosto semplice da coltivare.

A causa delle sue dimensioni è poco adatta per essere piantata in un vaso, molto meglio preferire un giardino nel quale si senta libera di svilupparsi in altezza e di far proliferare le radici come meglio crede.

La luce è di vitale importanza e più ce n'è meglio è ma se posizionata in una zona a mezz'ombra non ne risente particolarmente. Anche per quanto riguarda il terreno non esistono regole rigide, basta semplicemente evitare quelli argillosi e preferire, se possibile, quelli dal pH compreso tra 5.0 a 8,9. Quest'ultimo accorgimento è solo un consiglio ma non è strettamente necessario alla sua sopravvivenza, così come il concime, che però se si vuole utilizzare deve essere a base di azoto.

Se si vuole rinvasare la pianta lo si deve fare nel periodo che va dalla fine dell'autunno all'inizio della primavera, ovvero prima della fioritura.

A livello di irrigazione, una pianta giovane deve essere innaffiata sporadicamente, soprattutto nei mesi più freddi, mentre una con qualche anno in più riesce a sfruttare l'acqua piovana e necessita di meno interventi umani.

Non è necessario nemmeno portare avanti grandi interventi di potatura, anzi l'ideale sarebbe proprio il contrario, ovvero non eccedere con i tagli, soprattutto dei rami più grandi a meno di non essere molto esperti. Una cicatrizzazione non corretta potrebbe infatti portare alla comparsa di malattie e funghi e proprio per questo è meglio procedere solo su rami bassi e piccoli.