Mobilità sostenibile: ecco i mezzi di trasporto green

L' obiettivo della mobilità sostenibile è quello di ridurre l'uso dei combustibili fossili e le emissioni di gas serra associati e incoraggiare, per gli spostamenti, l'utilizzo di alternative a basse o zero emissioni.

Muoversi in modo sostenibile vuol dire anche incoraggiare l' attività fisica , attraverso la camminata o l'uso della bicicletta che migliorano la salute e il benessere delle persone . L'attività fisica regolare ha benefici per la salute mentale , il controllo del peso , la riduzione dello stress e il miglioramento della qualità della vita complessiva.

Il concetto di mobilità sostenibile è diventato sempre più importante negli ultimi anni per via dell'aumento del traffico, dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici . Governi, organizzazioni e individui stanno adottando misure per promuovere la mobilità sostenibile e ridurre l'uso dei combustibili fossili nel settore dei trasporti, al fine di preservare l'ambiente e migliorare la qualità della vita.

Un'altra caratteristica della mobilità sostenibile è l'adozione di soluzioni di trasporto condiviso , come car-sharing, bike-sharing e ride-sharing. Promuovere servizi di condivisione dell'auto e del passaggio, consente alle persone di condividere un veicolo anziché utilizzarne uno proprio, riducendo il numero di veicoli in circolazione e ottimizzando l'utilizzo delle risorse.

Le infrastrutture necessarie

Per promuovere la mobilità sostenibile è necessario sviluppare e adeguare le infrastrutture per incoraggiare l'utilizzo di alternative all'uso dell'automobile privata. È necessario investire in una rete di trasporto pubblico efficiente, ben collegata e accessibile.

Le infrastrutture urbane dovrebbero essere progettate tenendo conto della mobilità sostenibile, creando zone pedonali, riducendo lo spazio per le auto, introducendo zone a traffico limitato e promuovendo un design urbano che favorisca l'accesso a piedi, in bicicletta e con il trasporto pubblico.

La creazione di infrastrutture ciclabili e marciapiedi sicuri e ben collegati è essenziale per promuovere l'uso di biciclette e scegliere di camminare come modalità di trasporto sostenibile. Queste infrastrutture dovrebbero essere integrate nel design urbano, consentendo ai ciclisti e ai pedoni di spostarsi in modo sicuro e agevole, riducendo così la dipendenza dai veicoli a motore.

Anche l'adozione dei veicoli elettrici è un elemento chiave della mobilità sostenibile. E' necessario, quindi, sviluppare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici accessibili e convenienti, tra cui stazioni di ricarica veloce e punti di ricarica distribuiti nelle città, nelle aree di parcheggio e lungo le principali strade.

L'utilizzo di tecnologie intelligenti, come i sistemi di gestione del traffico, i sensori per il parcheggio intelligente e le applicazioni mobili per il monitoraggio dei trasporti pubblici, può contribuire a migliorare l'efficienza delle infrastrutture di mobilità sostenibile. Queste tecnologie possono aiutare a ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e a fornire informazioni in tempo reale per migliorare l'esperienza di viaggio.