Le foglie che cadono in autunno dagli alberi sono preziose per l'ecosistema vegetale e animale. Non andrebbero quindi rimosse da parchi e giardini, semmai accantonate ai bordi delle strade. Una città dei Paesi Bassi ha caldeggiato chi si occupa del verde in città a non usare soffiatori per spazzarle via.

Decomposizione naturale

L'invito che arriva da alcune città olandesi, e che può rappresentare una buona pratica green universale, è quello di lasciare che le foglie cadute nelle aree verdi non vengano spazzate via per i vantaggi per l'ambiente che portano. Le foglie autunnali svolgnono una funzione termoisolante per le piante stesse dalle quali cadono: le proteggono dal freddo invernale, preservando le radici dal gelo, e costituiscono un rifugio naturale per vari animali selvatici come, ad esempio, il riccio, ma anche lombrichi, farfalle. Molti insetti, inoltre, si nutrono proprio di foglie, aiutando il processo di decomposizione anche di altri microorganismi.

La decomposizione naturale del fogliame, inoltre,non solo non necessità di alcun intervenot esterno o meccanica, ma è un vero e proprio fertilizzante per il terreno: i nutrienti vengono assorbiti dal terreno e le piante riceveranno nutrimento necessario per rifiorire in primavera. Grazie all'acqua trattenuta dal terreno queste si seccheranno anche meno rapidamente, evitando così di diventare scivolose e pericolose per chi ci cammina.