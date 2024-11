L’inseminazione delle nuvole può causare le alluvioni?

Il cloud seeding può generare alluvioni? Secondo gli studiosi non esiste alcuna correlazione tra le alluvioni che sempre più spesso interessano i territori e le inseminazioni delle nuvole, note anche come cloud seeding, un metodo utilizzato per indurre artificialmente le precipitazioni.

Cos’è l’inseminazione delle nuvole? L'inseminazione delle nuvole è un trattamento che prevede l'iniezione di alcune sostanze nelle nuvole, che agiscono come nuclei di condensazione, spingendo l'umidità presente nelle nubi a condensarsi e a formare delle goccioline, che a loro volta dovrebbero ingrossarle e far piovere. La particella più comune è lo ioduro d'argento ma possono venire usati anche altri sali. L'obiettivo di questo metodo è stimolare le precipitazioni in aree geografiche particolarmente aride o interessate da diversi momenti di siccità nel corso dell'anno. Questa tecnica si sperimenta dagli anni Cinquanta in diverse zone del mondo. A farlo sono soprattutto Israele ma anche diversi Enti di ricerca in Sudafrica, negli Stati Uniti, negli Emirati Arabi e in Cina. Prima di metterla in pratica un team studia le evoluzioni delle nuvole e poi interviene tramite l'uso di aerei. Per poterlo fare le nuvole devono però già avere una certa potenzialità. Alcune volte l'inseminazione delle nuvole sembra aver avuto successo, altre meno, per questo non esiste evidenza scientifica della sua capacità di provocare davvero le piogge, anche perché alcuni Paesi che ne fanno uso ricorrente, primo tra tutti la Cina, sono restii a fornire dati sul loro esito. Di conseguenza anche la correlazione con le alluvioni è falsa.