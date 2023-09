Cassetta pronto soccorso Cani e Gatti Chiunque abbia adottato un animale dovrebbe disporre di un kit dedicato al suo primo soccorso. Cosa si mette, però, nella cassetta del pronto soccorso cane e gatto? Esistono una serie di oggetti e medicine pensate per il soccorso dell'animale nelle piccole situazioni quotidiane e in quelle di emergenza più grave, in vista del trasporto alla clinica veterinaria più vicina. Per essere preparati ad ogni evenienza, è dunque una buona regola procurarsi un kit di farmaci e attrezzature che bisognerebbe sempre avere in casa quando c'è un animale. Buona idea è quella di portarne una piccola parte con sé anche quando si fa una passeggiata la parco. Tutto il kit, invece, dovrebbe essere abbastanza compatto da poter essere trasportato anche in vacanza.

Conoscere l’animale domestico Ogni animale domestico è diverso dagli altri. Cani e gatti sono animali curiosi e potenzialmente ingenui, interessati nel primo caso ad assaggiare non tutto, ma di tutto, e nel secondo ad arrampicarsi in posti improbabili. Oltre a dedicare la propria cassetta alle esigenze specifiche del tipo di animale domestico, è saggio anche valutare la razza a cui appartiene. Alcune specie di gatto, come lo Sphynx senza pelo, hanno bisogno di bagnetti frequenti e creme solari apposite prima di un'eventuale esposizione alla luce diretta. Nel caso del bulldog, invece, potrebbe risultare indispensabile acquistare un collirio per cani e la pomata idratante per le grinze del muso. La stessa necessità, per esempio, non ci sarebbe con un golden retriever, il quale però potrebbe avere altre esigenze specifiche. L'idea dietro la cassetta del pronto soccorso cane e gatto a propria disposizione è che possa evolversi con il tempo e le predisposizioni specifiche dell'animale. Ha problemi con la pancia? Dermatite? È predisposto agli acari delle orecchie?

Cosa mettere nella cassetta pronto soccorso cani e gatti Il biglietto da visita della clinica veterinaria di fiducia

Disinfettante non alcolico, meglio il Betadine

Acqua ossigenata

Cerotti adesivi di carta che non strappano il pelo

Garze sterili

Soluzione fisiologica

Fascia elastica

Guanti in lattice

Pinzette

Salviette igienizzanti per animali In questo primo kit di soccorso troviamo lo stretto necessario per uscire di casa con un animale particolarmente curioso. Il biglietto da visita della clinica veterinaria non deve mancare. Se siamo in viaggio, è sempre meglio familiarizzare con la posizione del veterinario più vicino a dove ci troviamo. In caso di ferite e tagli, il Betadine o il disinfettante non alcolico è particolarmente utile per fornire un primo livello di disinfezione prima di arrivare dal veterinario. Alternativamente, è possibile portare con sé solo l'acqua ossigenata, la quale svolge una funzione simile al disinfettante e in più è utile in caso di presunto avvelenamento, per indurre il vomito. Capita con una certa frequenza che in passeggiata il cane ingoi oggetti non identificati, tra cui malauguratamente potrebbero esserci i bocconcini avvelenati di cui spesso si sente parlare sui giornali. L'acqua ossigenata ha un effetto emetico e può salvare la vita al cane nella peggiore delle ipotesi. Le pinzette sono particolarmente utili per rimuovere forasacchi, zecche o altri animaletti che potrebbero essersi insediati nel pelo dell'animale. Ricordiamo sempre che ognuno di questi sistemi di pronto soccorso non può in alcun modo sostituirsi all'esperienza e alla competenza del veterinario.