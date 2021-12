Green: Cosa Vuol Dire ed Esempi

Cosa Vuol Dire

Cosa vuol dire green?

Green, cioè "verde" in lingua inglese, è un aggettivo impiegato nell'ambito dell'ecologia (ecosostenibilità) con l'intento di assegnare - a oggetti, servizi o programmi - una connotazione ecologica e rispettosa dell'ambiente.

In ambito commerciale, viene considerato green tutto ciò che riduce l'impatto ambientale, rispetto ad un approccio classico o tradizionale .

Partecipano alla caratteristica green:

riduzione delle emissioni totali [ad es. diminuendo i passaggi dal produttore al consumatore, prediligendo la filiera corta e ancor meglio se a chilometro zero (km 0)];

miglioramento dell'impronta idrica;

promozione dell'agricoltura sostenibile (ad es. certe forme di agricoltura verticale);

promozione dell'allevamento sostenibile;

promozione della pesca e dell'itticoltura sostenibili;

impiego di packaging riciclabili, meglio se biodegradabili o ancor più se compostabili;

sostituzione delle fibre tessili sintetiche con quelle naturali;

ecc.

Quando il green non è sostenibile?

Green non è sinonimo di sostenibilità.

Infatti, quello ecologico è solo uno degli aspetti che rendono sostenibile un prodotto o un servizio. L'aspetto sociale e quello economico rivestono la stessa importanza.

In sintesi: se un prodotto o un servizio green avesse un costo maggiore, non sarebbe economicamente sostenibile; se non fosse accessibile o non assolvesse lo stesso ruolo per il singolo o per la comunità, non sarebbe socialmente sostenibile.

Pertanto, un prodotto green può essere definito sostenibile se è:

Migliore sull'impatto ambientale;

Concorrenziale lato economico;

Perfettamente funzionale e sufficientemente disponibile.

Esempio di prodotti green sostenibili e non sostenibili

Facciamo alcuni esempi.

Nell'ambito della cucina e della gastronomia, si fa un ampio utilizzo di carta forno e fogli d'alluminio non riciclabili, e di teglie teflonate. Questi prodotti possono essere rimpiazzati da semplici fogli siliconici, da posare su teglie da forno normali. In tal caso il vantaggio sarebbe tanto ecologico quanto economico.

Viceversa, nel campo dell'edilizia, nel periodo post-pandemico da covid-19, abbiamo assistito ad un aumento dei prezzi delle materie prime tale da rendere non più economicamente e socialmente sostenibile il loro acquisto. Le stesse, inoltre, sono in esaurimento.

È in tal modo che la ristrutturazione con finalità di ottimizzazione sulle prestazioni energetiche, se da un lato è green poiché permette di ridurre le emissioni di CO2 (nel lunghissimo termine, praticamente fino al termine della vita di una casa semi-nuova) non risulta più sostenibile sul piano economico e sociale.

E ancora, parlando di agricoltura verticale, se riutilizzassimo strutture in disuso e adottassimo tutti gli accorgimenti del caso (ad esempio, raccoglimento dell'acqua piovana), l'attività potrebbe essere considerata globalmente green e sostenibile.

Dal lato opposto, se fosse necessario edificare veri e propri palazzi dedicati, installare illuminazioni artificiali in uso h24, e portare un allacciamento idrico esterno, per quanto da un lato si ridurrebbe l'impatto sull'habitat naturale, dall'altro avremmo costi ed emissioni difficili da ammortare.

Esiste una normativa a riguardo?

La norma ISO 14021 delle Asserzioni Ambientali Autodichiarate stabilisce i crismi di asserzione ambientale.

Slogan, marchi o descrizioni commerciali possono contenere asserzioni ambientali; i concetti coinvolti nella sostenibilità sono tuttavia molto complessi e in fase di studio.

Questo perchè non sono ancora stati concepiti metodi definitivi di misurazione; non devono pertanto essere citate asserzioni generiche.