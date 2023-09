FIP gatto: cos'è la Peritonite Infettiva Felina? Sintomi e cura

In simili circostanze, il virus mutato - noto come virus della peritonite infettiva felina o FIPV (dall'inglese Feline Infectious Peritonitis Virus) - si diffonde dall' intestino ad altri organi e tessuti, scatenando una severa risposta infiammatoria e danneggiandoli gravemente, con conseguente insorgenza della peritonite infettiva felina.

Tuttavia, in alcuni casi, una volta penetrato nell'organismo del gatto (o del felino selvatico), il virus può mutare andando incontro a modificazioni che ne alterano il comportamento biologico e che gli conferiscono la capacità di infettare i globuli bianchi (in particolare, i macrofagi ), grazie ai quali verrà trasportato in tutto l'organismo del felino.

I coronavirus felini (FCoV) sono molto diffusi e sono causa di infezioni piuttosto comuni. Molti dei ceppi di FCoV infettano il tratto gastroenterico dei felini ed è per questo che sono generalmente indicati come coronavirus enterici felini o FeCV (dall'inglese Feline enteric CoronaVirus). Di norma, tali coronavirus non provocano disturbi particolarmente gravi; difatti, le infezioni scatenate possono essere asintomatiche , oppure possono dare origine ad una lieve diarrea riconducibile alla proliferazione del virus all'interno degli enterociti e generalmente autolimitante.

Per quel che riguarda il virus della peritonite infettiva felina (FIPV), al momento non vi sono prove che esso possa essere trasmesso da un gatto infetto ad un gatto sano. Per questa ragione, si ritiene che la forma mutata del coronavirus felino responsabile della FIP non sia contagiosa .

Benché in misura minore, sembra che il coronavirus felino possa esser escreto anche in altri fluidi corporei, come ad esempio la saliva . Rara ma possibile anche la trasmissione transplacentare dalla mamma al cucciolo, oppure la trasmissione ai cuccioli durante le prime settimane di vita.

FCoV, infatti, viene escreto proprio nelle feci: se un gatto sano entra in contatto con escrementi contenenti il patogeno potrebbe contrarre l'infezione ed essere quindi potenzialmente esposto anche alla contrazione della FIP nel caso in cui il virus vada incontro alle mutazioni di cui sopra.

Il coronavirus felino - che in seguito a mutazioni può determinare la FIP - può essere trasmesso per via oronasale attraverso il contatto con feci infette .

Questa forma di FIP, oltre a dare origine a sintomi aspecifici come quelli sopra indicati e a sintomi neurologici come convulsioni e atassia (compromissione del controllo dei muscoli durante i movimenti), si caratterizza per la formazione di granulomi che possono causare differenti sintomi in funzione del sito nel quale si sviluppano. Tali granulomi possono svilupparsi in differenti distretti corporei, inclusi occhi e sistema nervoso centrale .

Si tratta della forma più diffusa e grave della malattia. Oltre a manifestarsi con i segni di cui sopra, la FIP umida si caratterizza per gravi danni ai vasi sanguigni cui consegue una severa infiammazione, la fuoriuscita e l' accumulo di liquidi nelle cavità corporee , in particolare, a livello di addome e torace .

Se il coronavirus felino muta in FIPV, allora insorge la peritonite infettiva felina. I sintomi della FIP possono variare in funzione degli organi colpiti e in funzione della forma di FIP che si sviluppa. Difatti, esistono due principali forme di FIP: la FIP effusiva o umida e la FIP non effusiva o secca .

Quando un gatto viene infettato dal FCoV, come già accennato, l'infezione può essere asintomatica, oppure può causare una lieve diarrea. In alcuni casi possono anche manifestarsi lievi sintomi a carico delle vie respiratorie. In qualsiasi caso, queste manifestazioni tendono ad essere tutte autolimitanti.

In linea generale, perciò, si potrebbe affermare che la diagnosi di FIP si basa essenzialmente sulla valutazione di anamnesi , segni clinici, alterazioni dei test di laboratorio, titoli anticorpali e di eventuali altri test ed analisi che il veterinario potrà ritenere necessario eseguire in caso di sospetta FIP.

Esistono alcuni test che possono individuare la presenza di proteine virali appartenenti al virus della peritonite infettiva felina (FIPV), ma per essere eseguiti è necessario procedere con una biopsia del tessuto interessato e, in qualsiasi caso, presentano dei limiti e non possiedono un'accuratezza del 100%, pertanto non sono in grado di garantire che il risultato ottenuto sia certo.

Non esistono test specifici per diagnosticare la FIP, ma solo test che possono determinare se il gatto è entrato in contatto o meno con il coronavirus felino (FCoV) non mutato.

Cure e trattamenti

Come si cura la FIP nei gatti?

Purtroppo, al momento, non esiste una terapia specifica che sia in grado di sconfiggere la FIP.

Studi effettuati su un agente antivirale, attualmente noto come GS-441524, sembrano confermare l'efficacia del farmaco, in particolare nel trattamento della forma umida. Tuttavia, al momento, il GS-441524 rimane sperimentale e non ha ancora ottenuto la registrazione come farmaco ad uso veterinario né in Italia, né in altri Paesi.

I trattamenti intrapresi, pertanto, sono sintomatici e di supporto e possono comprendere: trattamenti farmacologici per cercare di ridurre l'eccessiva risposta immunitaria, drenaggio dei liquidi accumulati nelle cavità addominale e toracica, reintegrazione di liquidi per via endovenosa, trasfusioni di sangue.