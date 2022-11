Ecobonus auto non inquinanti: chi può beneficiarne, come richiederlo

Introduzione

Dal ministero dello Sviluppo economico vengono rilanciate le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. Le novità introdotte nell'ultimo Dpcm riguardano soprattutto i cittadini con un reddito inferiore a 30 mila euro per l'acquisto di veicoli di categoria M1, elettriche e ibride plug-in. In questi casi è previsto un incentivo per l'anno 2022 fino al 31 dicembre, del 50% in più dei contributi finora previsti. Un extra bonus che segue la regola: minori emissioni, più sconto.

Basterà recarsi in un concessionario e acquistare un'auto elettrica o ibrida ricaricabile (ma anche per alcuni modelli diesel, benzina Gpl e metano a bassissimi consumi) e beneficiare in maniera molto semplice degi incentivi governativi. Il nuovo ecobonus auto per il 2022 prevede uno sconto che varia da 2 a 7 mila e 500 euro in base al tipo di auto acquistata, e non è necessario avviare personalmente alcuna pratica: penserà a tutto il venditore in concessionaria al momento dell'acquisto.