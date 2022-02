Eco Camping: benefici della vacanza sostenibile

In Italia stanno aumentando sempre di più le strutture ricettive a formula camping, ma eco sostenibili e ad impatto (quasi) zero sull'ambiente. Una soluzione nel pieno rispetto della natura, che non solo fa bene al pianeta, ma apporta notevoli benefici alla salute di chi decide di scegliere una vacanza green . Gli eco camping sono immersi in un contesto naturale, e puntano alla sostenibilità nelle strutture e nei servizi offerti ai turisti.

In un Paese come l'Italia, i flussi economici mossi dal settore turistico sono davvero rilevanti. Ciò che le persone scelgono per i propri viaggi, determina anche la sussistenza di diverse popolazioni locali. Quando di sceglie una struttura ecosostenibile in cui soggiornare, si devono osservare anche alcune abitudini per far si che la vacanza sia davvero green. Un esempio? Visitare le aziende agricole del territorio ed acquistare da loro prodotti a chilometro zero, comprare souvenirs o complementi di arredo da portare a casa da artigiani della zona, rispettare le tradizioni locali . In questo modo sarà davvero possibile promuovere l'economia locale, sostenendo in modo rispettoso la popolazione ed il luogo che diventa casa per un breve periodo.

Gli eco campeggi sono strutture ricettive in cui si promuove la vacanza a zero impatto ambientale. Uno stile di vita, una vera e propria filosofia che promuove la scoperta di luoghi meravigliosi in maniera responsabile, anche nella scelta degli alloggi.

Certificazioni ecologiche dei Camping green

Ovviamente, gli eco camping, devono rispettare alcune regole ecologiche per potersi definire tali. Non basta, infatti, il contesto naturale a catalogare come green un campeggio. Esistono, infatti, le certificazioni che riconoscono a determinate strutture di aver costruito in maniera sostenibile, di fornire servizi e soluzioni ecologiche. Spesso, "il bollino" che segnala quei campeggi che seguono rigorosamente il disciplinare eco, vengono assegnati da asseciazioni impegnate per l'ambiente come Legambiente o Wwf.

Uno di questi "marchi" è, ad esempio, l'etichetta ecologica Legambiente Turismo, assegnata a chi si impegna a perseguire diversi obiettivi all'interno della propria struttura come: gestione dei rifiuti, della risorsa energetica ed idrica, alimentazione e gastronomia biologica, mobilità sostenibile, accessibilità, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, riduzione dell'inquinamento acustico, promozione di attività turistiche green, valorizzazione del patrimonio naturale ecc

Per potersi destreggiare nel mare magnum delle diverse strutture, in Italia e in Europa, è possobile affidarsi a siti internet di settore, ma soprattutto cercare quei camping contrassegnati dalla certificazione "Ecolabel", un'etichetta europea che garantisce, all'interno dei campeggi, servizi e strutture green, come: