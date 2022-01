Divieto di plastica monouso: tutte le regole

Introduzione

Piatti e contenitori in plastica sono ufficialmente vietati dal 14 gennaio 2022. Il decreto con le nuove regole attua la direttiva 2019/904/Ce e si applica ai prodotti in plastica monouso, ai prodotti in plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. La normativa è volta in primis alla riduzione dell'inquinamento ambientale attraverso la sensibilizzazione dei consumatori ad un consumo responsabile. Nel concreto, andrà a limitare la vendita di tali prodotti, e a migliorare i sistemi di raccolta differenziata e soprattutto di smaltimento dei rifiuti. Sarà consentita, invece, la vendita di prodotti biodegradabili e compostabili, come da "certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento"

Chi non rispetta la normativa incorre in sanzioni. L'immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all'articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.